О развитии предпринимательства. Декрет № 7 от 23 ноября 2017 г.

Декрет

Президента Республики Беларусь

23 ноября 2017 г. № 7 г.Минск

О развитии предпринимательства

комментарии

В целях развития предпринимательской инициативы, стимулирования деловой активности и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь постановляю:

1. Определить, что взаимодействие государственных органов, иных государственных организаций (далее, если не предусмотрено иное, – государственные органы), их должностных лиц с юридическими лицами

и индивидуальными предпринимателями (далее, если не предусмотрено иное, – субъекты хозяйствования) основывается на следующих принципах:

презумпции добросовестности субъектов хозяйствования;

саморегулирования бизнеса и минимизации вмешательства государственных органов, их должностных лиц в предпринимательскую и иную экономическую деятельность (далее – экономическая деятельность) субъектов хозяйствования;

сочетания заявительного принципа государственной регистрации субъектов хозяйствования и уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов экономической деятельности;

необходимости получения специального разрешения (лицензии) только для осуществления экономической деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан;

приоритетной направленности работы контролирующих (надзорных) органов на профилактику правонарушений, а не исключительно на привлечение к ответственности за совершенные субъектами хозяйствования нарушения;

персонализации ответственности руководителя за надлежащую организацию деятельности субъекта хозяйствования, исключающую причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан;

соразмерности наказания характеру совершенного субъектом хозяйствования правонарушения и наступившим в результате его совершения последствиям;

максимального использования информационных технологий во всех процессах взаимодействия государственных органов, их должностных лиц и субъектов хозяйствования;

открытости и доступности для субъектов хозяйствования текстов нормативных правовых актов, в том числе текстов обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, регулирующих порядок и условия осуществления экономической деятельности.

2. Утвердить:

2.1. перечень видов экономической деятельности, о начале осуществления которых субъектом хозяйствования представляется уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган (далее – перечень) (прилагается);

2.2. общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (прилагается);

2.3. общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (прилагается);

2.4. общие требования в области охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (прилагается);

2.5. общие требования в области ветеринарии к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (прилагается).

3. Установить, что:

3.1. субъект хозяйствования, намеревающийся осуществлять вид экономической деятельности, включенный в перечень, уведомляет об этом местный исполнительный и распорядительный орган посредством подачи письменного уведомления через службу ”одно окно“ или направления его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием единого портала электронных услуг. В уведомлении указывается информация о соответствии субъекта хозяйствования, его работников, осуществляемой им деятельности и предназначенных для использования в процессе ее осуществления земельных участков, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, транспортных средств и иных объектов требованиям, предусмотренным законодательством.

Форма уведомления, порядок его направления в местный исполнительный и распорядительный орган, а также порядок учета уведомлений устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.

Информация о полученных уведомлениях1 размещается местными исполнительными и распорядительными органами на их официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее трех рабочих дней со дня получения таких уведомлений;

3.2. со дня, следующего за днем направления уведомления, субъект хозяйствования вправе начать осуществление заявленного в уведомлении вида экономической деятельности независимо от включения информации об этом субъекте, его деятельности и принадлежащих ему объектах в регистры, реестры, базы и банки данных, информационные системы и иные информационные ресурсы, осуществления иных административных процедур с учетом требований, предусмотренных настоящим подпунктом.

Субъект хозяйствования, направивший уведомление об осуществлении деятельности по производству пищевой продукции, обязан в течение месяца со дня направления такого уведомления обратиться в органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, за получением санитарно-гигиенического заключения, выдаваемого по результатам проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы. Данная экспертиза проводится исключительно на предмет соответствия деятельности субъекта хозяйствования требованиям настоящего Декрета.

Порядок и условия проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.

Законодательными актами или в соответствии с ними может быть предусмотрена необходимость прохождения субъектом хозяйствования иных административных процедур после начала осуществления заявленного вида экономической деятельности;

3.3. в случае прекращения, приостановления или возобновления осуществления вида экономической деятельности, включенного в перечень, субъект хозяйствования уведомляет об этом местный исполнительный и распорядительный орган;

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1 За исключением уведомлений, направленных с использованием единого портала электронных услуг.

3.4. субъекту хозяйствования для начала осуществления видов экономической деятельности, не включенных в перечень, может потребоваться получение специального разрешения (лицензии), включение информации об этом субъекте либо принадлежащих ему объектах в регистры, реестры, базы и банки данных, информационные системы и иные информационные ресурсы, а также осуществление иных административных процедур.

Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении субъектов хозяйствования, утверждается Президентом Республики Беларусь;

3.5. субъекты хозяйствования в процессе осуществления экономической деятельности обязаны соблюдать общие требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в области охраны окружающей среды, требования в области ветеринарии к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.

Иные требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в области охраны окружающей среды, требования в области ветеринарии к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, содержащиеся в технических нормативных правовых актах2, подлежат применению по усмотрению субъектов хозяйствования. Данные требования могут не соблюдаться субъектами хозяйствования при условии обеспечения в процессе экономической деятельности безопасности, исключающей причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, если иное не предусмотрено настоящим Декретом и иными решениями Президента Республики Беларусь.

При этом субъектами хозяйствования обеспечиваются нормальные условия для выполнения работниками норм труда в соответствии со статьей 89 Трудового кодекса Республики Беларусь;

3.6. технические нормативные правовые акты3, являющиеся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования, подлежат:

обязательной юридической экспертизе, проводимой Национальным центром правовой информации, на предмет их соответствия законодательным актам и постановлениям Совета Министров Республики Беларусь, а также

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2 За исключением требований, предусмотренных техническими регламентами Республики Беларусь.

3 За исключением технических нормативных правовых актов, утверждаемых субъектами хозяйствования.

наличия в них положений, требующих урегулирования на уровне нормативных правовых актов, не являющихся техническими. Порядок проведения такой экспертизы определяется Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Администрацией Президента Республики Беларусь4;

включению в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь;

официальному опубликованию на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, а также размещению на иных информационных ресурсах в глобальной компьютерной сети Интернет5;

3.7. технические регламенты Республики Беларусь разрабатываются только в отношении продукции6, включенной в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные для соблюдения требования в рамках Евразийского экономического союза, и в отношении которой не вступили в силу или на которую не распространяются технические регламенты Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

Со дня вступления в силу технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, устанавливающих требования к продукции, субъекты хозяйствования вправе не применять технические нормативные правовые акты Республики Беларусь, устанавливающие обязательные для соблюдения требования к такой продукции, независимо от факта и даты признания их утратившими силу7;

3.8. технические регламенты Республики Беларусь должны содержать только основополагающие технические требования, предъявляемые к продукции либо к продукции и процессам, связанным с жизненным циклом продукции8.

Иные технические требования к продукции, процессам, связанным с жизненным циклом продукции, включая технические описания процессов ее производства, технические требования к методикам (методам) контроля, проведению испытаний и исследований, выполнению измерений, могут включаться в государственные стандарты Республики Беларусь или технические кодексы установившейся практики;

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4 Положения абзаца второго подпункта 3.6 пункта 3 не применяются в отношении технических регламентов Республики Беларусь и технических нормативных правовых актов, содержащих государственные секреты.

5 Если иное не установлено международными обязательствами Республики Беларусь.

6 Для целей настоящего Декрета под продукцией понимается результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях, в том числе объект строительной деятельности.

7 За исключением случаев, если иное предусмотрено в переходных положениях технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза и (или) актах Евразийской экономической комиссии.

8 Для целей настоящего Декрета под процессами, связанными с жизненным циклом продукции, понимаются процессы разработки, проектирования, изысканий, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации продукции.

3.9. технические кодексы установившейся практики будут являться обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования только при ссылке на них в законодательных актах, технических регламентах Республики Беларусь, иных нормативных правовых актах Совета Министров Республики Беларусь, а равно если сами субъекты хозяйствования в добровольном

порядке заявили об обязательности их соблюдения. Государственные стандарты Республики Беларусь будут являться обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования только при ссылке на них в технических регламентах Республики Беларусь, а равно если сами субъекты хозяйствования в добровольном порядке заявили об обязательности их соблюдения9;

3.10. нормативные правовые акты СССР и БССР, в том числе технические нормативные правовые акты СССР и БССР, регулирующие порядок и условия осуществления экономической деятельности, не являются обязательными для применения (соблюдения) на территории Республики Беларусь10;

3.11. субъекты хозяйствования вправе не использовать печати11.

4. Субъекты хозяйствования при осуществлении экономической деятельности:

4.1. в сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения:

создают стационарные торговые объекты, объекты общественного питания, торговые центры вне зависимости от наличия таких объектов на схемах размещения стационарных торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров, рынков, разрабатываемых и утверждаемых местными исполнительными и распорядительными органами, если при этом не нарушаются требования градостроительной документации;

самостоятельно устанавливают режим работы принадлежащих им розничных торговых объектов, объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания, режим работы без (вне) торговых объектов, объектов бытового обслуживания, торговых центров, рынков без согласования с местными исполнительными и распорядительными органами, другими государственными органами и обеспечивают его соблюдение. Исключение составляет режим работы таких объектов после 23.00 и до 7.00, который подлежит согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами по месту нахождения таких объектов;

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9 Положения подпункта 3.9 пункта 3 не применяются в отношении технических кодексов установившейся практики и государственных стандартов в военной сфере, сфере защиты государственных секретов и иной информации ограниченного распространения, в области использования атомной энергии, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, электросвязи.

10 За исключением правовых актов СССР, устанавливающих требования к обеспечению безопасности при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии.

11 За исключением случаев, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь.



вправе создавать объекты общественного питания без подразделения их на типы и классы, а также разрабатывать для них ассортиментные перечни продукции общественного питания без учета требований перечня продукции общественного питания и товаров, подлежащих включению в такие перечни, утвержденного Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

самостоятельно определяют порядок оформления и учета счетов при расчетах официантами (барменами) покупателей в объектах общественного питания;

вправе изготавливать и реализовывать в объектах общественного питания продукцию общественного питания с объемной долей этилового спирта более 7 процентов путем смешения и (или) настаивания готовых алкогольных напитков с иными пищевыми продуктами. Для изготовления такой продукции не требуется получение специального разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с производством алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта. Указанная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия;

самостоятельно определяют наценку общественного питания на производимые и реализуемые на территории Республики Беларусь в объектах общественного питания в розлив алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов;

не представляют сведения о розничном и (или) оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр Республики Беларусь. При этом субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю посредством организации торговой сети или крупного магазина12, самостоятельно рассчитывают свою долю в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах области, г.Минска, городов областного подчинения, районов за предыдущий финансовый год;

самостоятельно определяют порядок оформления заказов на бытовые услуги и учета материалов, используемых при их оказании13;

вправе использовать гараж в качестве мастерской для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств без согласия общего собрания членов (собрания уполномоченных членов) гаражного кооператива;

4.2. в сфере организации и проведения выставок и ярмарок:

самостоятельно организуют и проводят выставки на территории Республики Беларусь;

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12 Для целей настоящего Декрета под крупным магазином понимается магазин с торговой площадью три тысячи и более квадратных метров.

13 За исключением бытовых услуг по химической чистке, окраске и (или) интенсификации цвета изделий, в области производства ювелирных изделий и аналогичной продукции, по ремонту ювелирных изделий, техническому обслуживанию и ремонту механических транспортных средств.

организуют и проводят ярмарки по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами по месту их проведения;

4.3. в сфере производства и обращения продукции:

осуществляют ввод в эксплуатацию, выпуск в обращение продукции, а также выполнение процессов, связанных с жизненным циклом продукции:

а) соответствующие требованиям безопасности14;

б) соответствующие требованиям принятых (утвержденных) и вступивших в силу технических регламентов Республики Беларусь, Таможенного союза и Евразийского экономического союза;

в) прошедшие при необходимости процедуру обязательного подтверждения соответствия, обязательную оценку соответствия в иных формах. Обязательное подтверждение соответствия может быть предусмотрено только техническими регламентами Республики Беларусь, Таможенного союза и Евразийского экономического союза либо введено Президентом Республики Беларусь или в порядке, им определяемом, в связи с необходимостью принятия оперативных мер государственного регулирования. Иные формы обязательной оценки соответствия могут быть предусмотрены только техническими регламентами Таможенного союза или Евразийского экономического союза;

4.4. в сфере строительства:

выполняют строительные работы при капитальном ремонте, работы по технической модернизации15 объектов на основании проектной документации без получения разрешительной документации, выдаваемой местными исполнительными и распорядительными органами. Субъект хозяйствования вправе приступить к выполнению работ при капитальном ремонте со дня, следующего за днем направления уведомления о проведении таких работ в органы государственного строительного надзора16, в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь. Техническая модернизация, капитальный ремонт объектов осуществляются собственниками объектов либо с их письменного согласия субъектами хозяйствования, у которых объекты находятся на ином вещном праве или на основании гражданско-правового договора. Для выполнения таких работ не требуется наличие аттестата соответствия заказчика;

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14 Для целей настоящего Декрета под безопасностью понимается отсутствие недопустимого риска возможного причинения вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан.

15 Для целей настоящего Декрета под технической модернизацией понимается замена (установка нового) технологического оборудования с выполнением сопутствующих работ

по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных внутренних инженерных сетей, связанных с функционированием технологического оборудования, устройству перегородок, отделочных и других работ, производимых внутри здания и не затрагивающих несущую способность конструкций.

16 За исключением объектов, на которых не осуществляется государственный строительный надзор.

получают технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта, включенные в состав разрешительной документации на строительство объекта и выдаваемые заказчику, застройщику по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь. В эти технические условия должна быть включена необходимая для проектирования и строительства информация, в том числе связанная с присоединением к газораспределительной системе, электрической сети, тепловым сетям, системам водоснабжения, водоотведения (канализации) и дождевой канализации;

не обращаются за проведением государственной санитарно-гигиенической экспертизы проектной документации на строительство объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры17;

не обращаются за проведением государственной экологической экспертизы в отношении:

а) объектов строительства, предусмотренных к строительству проектами застройки, по которым имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы;

б) объектов, размещение которых предусматривается в границах природных территорий, подлежащих специальной охране, в случае, когда в заключении государственной экологической экспертизы по предпроектной (предынвестиционной) документации или архитектурным проектам особыми условиями реализации проектных решений предусмотрено представление на государственную экологическую экспертизу проектной документации по следующим стадиям проектирования;

в) проектов технических условий, вносимых в них изменений или дополнений, когда требования безопасности и охраны окружающей среды установлены в соответствующем разделе государственного стандарта;

г) проектной документации по объектам модернизации, реконструкции, включающих замену узлов, агрегатов, устройство дополнительных строительных конструкций, обеспечивающих модернизацию технологических процессов, изменение назначения помещений, не связанных с воздействием на компоненты природной среды;

д) объектов санаторно-курортных организаций в границах курортов18;

е) объектов общественного питания, объектов туристической инфраструктуры в границах охранных зон особо охраняемых природных территорий;

ж) объектов сельскохозяйственного назначения19;

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17 За исключением проектной документации на объекты, расположенные в санитарно-защитных зонах и зонах ограниченной застройки, передающих радиотехнических объектов Вооруженных Сил Республики Беларусь.

18 За исключением случаев размещения объектов в границах особо охраняемых природных территорий.

19 За исключением объектов, на которых планируется осуществлять экологически опасную деятельность.

з) проектной документации по изменению назначения капитальных строений (зданий, сооружений), расположенных в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, если такое изменение не связано с воздействием на компоненты природной среды;

осуществляют при наличии положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации20 на строительство объектов производство строительно-монтажных работ на объектах строительства после направления уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в виде электронного документа в органы государственного строительного надзора21 в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь. Заключение государственной экспертизы по проектной документации утрачивает силу, если производство строительно-монтажных работ на объектах строительства не начато в течение двух лет после его получения;

оказывают при строительстве объектов ”под ключ“22 заказчику весь комплекс инженерных услуг, кроме осуществления технического надзора за строительством, а также следующих функций, которые относятся к компетенции заказчика и при выполнении которых не требуется получение аттестата соответствия заказчика:

а) принятие решения о строительстве объекта;

б) утверждение проектной документации;

в) обеспечение финансирования объекта строительства и контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование;

г) принятие решения о консервации незавершенного объекта строительства, о продлении срока строительства объекта;

д) утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки объекта строительства в эксплуатацию;

вправе при оказании инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью оказывать заказчику весь комплекс инженерных услуг, в том числе получать разрешительную документацию. Не подлежат передаче инженерной организации следующие функции заказчика:

а) принятие решения о строительстве объекта;

б) утверждение проектной документации;

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20 В случаях, когда государственная экспертиза проектной документации не является обязательной, при наличии утвержденной проектной документации на строительство объектов.

21 За исключением объектов, на которых не осуществляется государственный строительный надзор.

22 Для целей настоящего Декрета под строительством объекта ”под ключ“ понимается осуществление генеральным подрядчиком по договору, заключенному на основании утвержденной предпроектной (предынвестиционной) документации, по договорной цене работ по получению исходной и разрешительной документации, проектированию, строительству, выполнению части функций заказчика по управлению строительством, пусконаладочных работ, работ по приемке объекта в эксплуатацию и передаче его заказчику.



в) обеспечение финансирования объекта строительства и контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование;

г) принятие решения о консервации незавершенного объекта строительства, о продлении срока строительства объекта;

д) утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки объекта строительства в эксплуатацию;

применяют гарантийный срок не менее пяти лет на принятые в эксплуатацию объекты и (или) строительные работы, за исключением:

а) технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для строительства объектов (выполнения строительных работ), гарантийный срок на которые устанавливается законодательством или изготовителем;

б) работ по текущему ремонту, пусконаладочных работ, гарантийный срок на которые устанавливается не менее двух лет;

резервируют (в случае выбора такой формы обеспечения обязательств) сроком на два года денежные средства на специальном счете в размере 1,5 процента стоимости выполненных на объектах строительства жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения работ в целях устранения результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества;

осуществляют снос неиспользуемых объектов по решению местных исполнительных и распорядительных органов базового территориального уровня, в котором определяется необходимость разработки проектной документации;

определяют по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами базового территориального уровня:

а) порядок, способ сноса неиспользуемого объекта, порядок обращения с материалами и отходами, образующимися при сносе неиспользуемого объекта23;

б) порядок восстановления плодородия нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот;

не применяют установленные законодательством требования о закупках товаров (работ, услуг) при строительстве в случае осуществления закупок без привлечения полностью или частично средств республиканского или местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Совета Министров Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, привлеченных под гарантии Совета Министров Республики

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23 Включая возможность их передачи населению, крестьянским (фермерским) хозяйствам и иным организациям, а также использования для рекультивации карьеров, выполнения работ по вертикальной планировке нарушенных земель, в том числе в месте производства работ по сносу неиспользуемого объекта, для подсыпки оснований дорог, в качестве изоляционных слоев на объектах захоронения отходов.

Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, а также при осуществлении аварийно-восстановительного ремонта капитальных строений (зданий, сооружений);

вправе без наличия аттестата соответствия, выдаваемого в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, осуществлять разработку предпроектной (предынвестиционной) документации;

при приемке в эксплуатацию объекта, очереди строительства, пускового комплекса получают заключения государственных органов и организаций исключительно на предмет соответствия указанных объектов строительства разрешительной документации, проектной документации, разработанной и утвержденной с учетом установленных законодательством требований к ее разработке и утверждению, в том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности;

4.5. при осуществлении транспортной деятельности:

выполняют автомобильные перевозки без оформления путевых листов;

осуществляют перевозку отходов производства24 (при наличии товарно-транспортной накладной) без оформления сопроводительного паспорта перевозки отходов производства;

вправе допускать к выполнению международных автомобильных перевозок грузов водителей, получивших право управления механическими транспортными средствами или составами транспортных средств соответствующей категории, независимо от стажа работы в качестве водителя транспортных средств или составов транспортных средств соответствующей категории;

производят контроль состояния водителей механических транспортных средств25 перед выездом в рейс при допуске к выполнению международной автомобильной перевозки грузов с использованием приборов, предназначенных для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для определения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ, без проведения предрейсовых и иных медицинских обследований;

4.6. в сфере рекламной деятельности:

вправе не разрабатывать проектную документацию для размещения средства наружной рекламы;

получают разрешение на размещение средства наружной рекламы, продлевают действие этого разрешения и переоформляют его путем подачи заявления с приложением необходимых документов в местный исполнительный и распорядительный орган по принципу ”одно окно“. Срок рассмотрения местными исполнительными и распорядительными органами заявления о размещении средства наружной рекламы и принятия по нему решения

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24 За исключением перевозки опасных отходов и грузов, которая осуществляется с соблюдением международных договоров Республики Беларусь.

25 Контроль состояния водителей механических транспортных средств производится на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ.

не может превышать пятнадцати рабочих дней, а в случае, если требуется разработка проекта привязки средства наружной рекламы к участку местности и (или) подключение к инженерным коммуникациям, – тридцати рабочих дней. Срок рассмотрения заявления о продлении действия разрешения на размещение средства наружной рекламы и его переоформлении не может превышать пяти рабочих дней. Отказ в выдаче разрешения на размещение средства наружной рекламы, продлении действия этого разрешения и его переоформлении должен быть основан на требованиях законодательства. Отказ в выдаче соответствующего разрешения, его продлении и переоформлении может быть обжалован в вышестоящий государственный орган или суд;

размещают наружную рекламу и рекламу на транспорте без согласования ее содержания с местными исполнительными и распорядительными органами, а также иными государственными органами26;

вправе проводить рекламные мероприятия в маркетинговых целях в объектах общественного питания, осуществлять бесплатное (безвозмездное) распространение пива и слабоалкогольных напитков в объеме не более пяти литров одному лицу в качестве призов (подарков) при проведении конкурсов, игр, иных игровых, рекламных, культурных мероприятий в объектах общественного питания.

5. Определить, что:

5.1. до 2020 года не допускается повышение налоговых ставок

и введение новых налогов, сборов (пошлин)27;

5.2. с 1 января 2018 г. субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазин, оказывающие (предоставляющие) посредством информационного ресурса в глобальной компьютерной сети Интернет услуги (права), связанные с размещением на ресурсе информации о субъекте торговли или о продаже им товаров, содержащей доменное имя сайта интернет-магазина или адресацию (гиперссылку) на него, вправе применять упрощенную систему налогообложения в порядке и на условиях, определенных главой 34 Налогового кодекса Республики Беларусь28;

5.3. при уплате плательщиком сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, утилизационного сбора, взимаемого таможенными органами, уплата пеней, начисленных на такие суммы, производится в размере, рассчитанном в соответствии

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26 За исключением рекламы, связанной со специфическими товарами (работами, услугами).

27 За исключением случаев, когда соответствующие обязательства Республики Беларусь предусмотрены международными договорами, а также индексации налоговых ставок, установленных в белорусских рублях, в целях их адаптации к инфляционным процессам.

28 Независимо от положений подпункта 5.1.24 и абзаца третьего подпункта 5.1.4 пункта 5, абзаца третьего части первой пункта 61, пункта 7 статьи 286 Налогового кодекса Республики Беларусь.

с пунктом 4 статьи 52 Налогового кодекса Республики Беларусь, уменьшенном в два раза29;

5.4. взыскание с субъектов хозяйствования налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в бюджет, государственные внебюджетные фонды не производится, если требование об их уплате не предъявлено в течение пяти лет со дня истечения срока уплаты, за исключением случаев, когда проверяемый период в соответствии с законодательными актами превышает пять лет и при представлении субъектами хозяйствования налоговых деклараций с внесенными изменениями и (или) дополнениями;

5.5. подлежащая уплате нарастающим итогом сумма налога, сбора исчисляется по итогам налогового периода с учетом установленных фактов неуплаты и излишней уплаты суммы налога, сбора в отчетных периодах независимо от истечения трехлетнего срока со дня такой уплаты. При этом пени начисляются за данный налоговый период с учетом установленных налоговым законодательством сроков уплаты сумм налога, сбора, а также фактов излишне уплаченных в бюджет сумм налога, сбора;

5.6. собственник имущества юридического лица, признанного экономически несостоятельным (банкротом), его учредители (участники) или иные лица, в том числе руководитель юридического лица, имеющие право давать обязательные для этого юридического лица указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества юридического лица только в случае, если экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц;

5.7. субъекты хозяйствования вправе использовать труд иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, являющихся победителями (лауреатами) национальных (международных) конкурсов, отмеченных наградами в сфере их профессиональной деятельности, без получения разрешения на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы и специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь в отношении указанных иностранных граждан и лиц без гражданства;

5.8. субъекты хозяйствования вправе при разработке технических условий на продукцию (работы, услуги)30:

самостоятельно определять срок действия разработанных ими технических условий (изменений в них) на продукцию (работы, услуги);

_________________

29 Положения подпункта 5.3 пункта 5 применяются при условии, что уплата плательщиком производится до принятия таможенными органами решения о взыскании сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, утилизационного сбора или решения по акту таможенной проверки либо до истечения десяти рабочих дней со дня получения плательщиком указанных решений.

30 Положения подпункта 5.8 пункта 5 не распространяются на разработку технических условий (изменений в них) на продукцию (работы, услуги), содержащих сведения, составляющие государственные секреты, либо служебную информацию ограниченного распространения.

не согласовывать с государственными органами технические условия (изменения в них) на продукцию (работы, услуги);

5.9. субъекты хозяйствования вправе использовать для оценки соответствия и получения разрешительных документов протоколы испытаний и иные документы об испытаниях, выданные испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь, независимо от их ведомственной подчиненности;

5.10. эксплуатирующие организации обязаны в течение трех месяцев с даты приемки в эксплуатацию объектов, завершенных строительством, но не зарегистрированных в установленном порядке в качестве объектов недвижимого имущества, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и их благоустройства, принять их безвозмездно в государственную собственность и обратиться за государственной регистрацией в отношении этих объектов. Решение о приемке таких объектов безвозмездно в государственную собственность принимается на основании акта о передаче затрат и документов, подтверждающих завершение их строительства и соответствие проектной документации, без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию их создания. Затраты, произведенные заказчиком, застройщиком, дольщиком при возведении (возмещении возведения) таких объектов, включаются в состав внереализационных расходов, учитываемых при налогообложении прибыли заказчика, застройщика, дольщика, в том числе путем переноса убытков на будущие периоды.

Стоимость безвозмездно выполненных работ (оказанных услуг, переданных товаров) при реконструкции, ремонте (возмещении реконструкции, ремонта) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности государства, в связи с возведением объектов строительства включается заказчиками, застройщиками, дольщиками в состав внереализационных расходов. Такие расходы подлежат учету при налогообложении прибыли, в том числе путем переноса убытков на будущие периоды. Стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг) эксплуатационными организациями, у которых на праве хозяйственного ведения находятся указанные объекты, не включается в состав внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении прибыли;

5.11. принятие решения о возможности изменения назначения объектов недвижимого имущества31 без проведения строительно-монтажных работ, а также решения об изменении целевого назначения земельных участков, на которых такие объекты расположены, осуществляется местными

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31 Для целей настоящего Декрета под объектами недвижимого имущества понимаются принадлежащие субъектам хозяйствования на праве собственности, ином вещном праве или на основании гражданско-правового договора капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения (за исключением жилых помещений).

исполнительными и распорядительными органами по заявлению субъекта хозяйствования в рамках выполнения одной административной процедуры. При этом субъекты хозяйствования вправе обратиться за изменением назначения объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на основании гражданско-правового договора, только при условии получения письменного согласия собственников таких объектов.

Срок осуществления данной административной процедуры не должен превышать пятнадцати календарных дней с даты подачи заявления субъекта хозяйствования;

5.12. субъекты хозяйствования вправе использовать для размещения производственных, торговых объектов, объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания, офисных помещений объекты недвижимого имущества:

не соответствующие требованиям к их проектированию и строительству, предусмотренным техническими нормативными правовыми актами, если на дату ввода в эксплуатацию такие объекты недвижимого имущества соответствовали заявленным требованиям;

по назначению, отличному от назначения, указанного в документах Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним32, если при этом не нарушаются права и законные интересы граждан и других субъектов хозяйствования. При этом

в нежилых помещениях жилых домов не допускается размещение объектов, предусмотренных в части первой пункта 9 статьи 21 Жилищного кодекса Республики Беларусь;

5.13. плата за проезд по платным автомобильным дорогам не взимается в отношении приобретенных субъектами хозяйствования в собственность и ввозимых на территорию Республики Беларусь своим ходом транспортных средств с временными (транзитными) регистрационными знаками, выданными в иностранном государстве. Уплаченные суммы возвращаются по заявлению субъекта хозяйствования, направленному в письменной или электронной форме государственному учреждению ”Белавтострада“;

5.14. при осуществлении экономической деятельности, включенной в перечень, субъекты хозяйствования вправе33:

не разрабатывать индивидуальные технологические нормативы водопользования, если они осуществляют водопользование (водопотребление и водоотведение) только посредством систем водоснабжения и канализации населенных пунктов;

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32 За исключением случаев, когда для такого использования требуется проведение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта недвижимого имущества.

33 Положения абзацев второго, третьего и пятого подпункта 5.14 пункта 5 применяются только в отношении индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций.

не проводить локальный мониторинг окружающей среды, объектами которого являются поверхностные, подземные и сточные воды, а также выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

не разрабатывать проекты нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и не получать разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или комплексное природоохранное разрешение, если согласно акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух суммарные валовые выбросы составляют три тонны и менее в год или валовые выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опасности составляют десять килограммов и менее в год;

не назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами, не разрабатывать (не утверждать) инструкции по обращению с отходами производства и нормативы их образования, а также не вести учет отходов и не проводить их инвентаризацию.

6. Непринятие руководителем юридического лица необходимых мер по надлежащей организации деятельности этого юридического лица в соответствии с установленными законодательством требованиями, повлекшее причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, если в этом деянии нет состава иного административного правонарушения или состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин.

Предоставить право составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном в части первой настоящего пункта, должностным лицам (в пределах их компетенции), перечисленным в статье 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а рассматривать дела – районному (городскому) суду.

7. Внести в Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 ”О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования“ изменения согласно приложению.

8. Нормативные правовые акты до приведения их в соответствие с настоящим Декретом действуют в части, ему не противоречащей.

9. Совету Министров Республики Беларусь:

9.1. в трехмесячный срок обеспечить:

разработку и размещение на едином портале электронных услуг и сайте государственного учреждения ”Национальное агентство инвестиций и приватизации“ в глобальной компьютерной сети Интернет методических рекомендаций по осуществлению субъектами хозяйствования наиболее распространенных видов экономической деятельности для малого и среднего предпринимательства;

оптимизацию (сокращение) перечня объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь;

сокращение видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющих), которые осуществляются субъектами хозяйствования при наличии аттестатов соответствия;

корректировку обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в части периодичности и объема контроля уполномоченными организациями продукции в процессе ее производства;

9.2. в шестимесячный срок:

внести на рассмотрение Президента Республики Беларусь:

проект указа Президента Республики Беларусь, предусматривающий утверждение единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении субъектов хозяйствования;

предложения:

а) о снижении налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования в связи с созданием ими новых рабочих мест, осуществлением экономической деятельности на территории малых городских поселений и сельской местности, реинвестированием прибыли в развитие производства, а также об упрощении налогового администрирования;

б) о закреплении возможности уплаты налогов в иностранной валюте плательщиками, находящимися либо осуществляющими деятельность за пределами Республики Беларусь;

в) о закреплении возможности получения заказчиком (застройщиком) в составе разрешительной документации на строительство объекта документа, включающего исчерпывающий перечень технических требований органов, осуществляющих надзорную деятельность при строительстве объектов, приемке объектов строительства в эксплуатацию и при эксплуатации объектов;

г) об оптимизации объектов и правил проведения государственной экспертизы проектной документации и государственных санитарно-гигиенической и экологической экспертиз проектной документации на строительство объектов вплоть до внедрения единой комплексной государственной строительной экспертизы проектной документации;

д) о внедрении единой административной процедуры, позволяющей заказчикам при приемке объектов строительства в эксплуатацию получить одно заключение по объекту строительства, заменяющее многочисленные заключения органов государственного надзора;

е) о закреплении возможности передачи в залог строящегося объекта одновременно с правами на земельный участок, на котором такой объект расположен;

совместно с областными и Минским городским исполнительными комитетами определить единые правила указания наименований (назначений) объектов строительства, используемых при выдаче разрешительной документации, обеспечив укрупнение их функциональной детализации;

принять иные меры по реализации настоящего Декрета;

9.3. до 1 января 2020 г. обеспечить разработку, проведение публичного обсуждения и внесение в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь проекта Кодекса

Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Предусмотреть в этом проекте мероприятия по дальнейшему совершенствованию и упрощению требований к архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, минимизацию административных процедур и вмешательства государственных органов в строительную деятельность, а также:

обобщение и актуализацию нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

дальнейшее сокращение, упорядочение и консолидацию требований технических нормативных правовых актов (включая противопожарные, санитарные и природоохранные требования) к строительству объектов;

повышение ответственности разработчиков проектной документации, лиц и организаций, осуществляющих технический надзор, и иных субъектов за выполнение своих функций в процессе осуществления строительной деятельности;

9.4. при подготовке проектов (внесении изменений) технических регламентов Республики Беларусь, Таможенного союза и Евразийского экономического союза предусматривать (инициировать включение) право субъекта хозяйствования заменить декларирование соответствия проведением обязательной сертификации;

9.5. обеспечивать проведение широкой информационно-разъяснительной работы по вопросам применения настоящего Декрета.

10. Государственному комитету по стандартизации в трехмесячный срок определить общие положения в сфере подтверждения соответствия продукции, обеспечивающие оптимизацию процедур подтверждения соответствия, порядка проведения периодической оценки сертифицированного объекта, с учетом международных обязательств Республики Беларусь и требований международных стандартов.

11. Национальному центру законодательства и правовых исследований совместно с Советом Министров Республики Беларусь при разработке в соответствии с планом подготовки законопроектов на 2017 год проекта закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь обеспечить корректировку мер уголовной ответственности, предусмотрев:

максимальный отказ от назначения наказания в виде лишения свободы за совершение экономических преступлений;

перевод отдельных составов экономических преступлений из категорий тяжких или менее тяжких в категории менее тяжких или не представляющих большой общественной опасности соответственно с учетом объективной общественной опасности совершения таких преступлений;

минимизацию количества деяний с формальными составами;

максимальный отказ от рассмотрения в отношении экономических преступлений такого обстоятельства, как ”совершение преступления группой лиц или организованной группой“, в качестве квалифицирующего признака, влекущего повышенную уголовную ответственность;

увеличение крупного и особо крупного размеров ущерба, влекущего более строгую ответственность;

исключение использования неоднозначных и оценочных определений в рамках уголовного законодательства.

12. Настоящий Декрет вступает в силу в следующем порядке:

пункты 1, 2, подпункты 3.1 – 3.3, часть первая подпункта 3.4, подпункты 3.5 – 3.11 пункта 3, пункт 4, подпункты 5.1, 5.3 – 5.14 пункта 5, пункты 6 – 8 – через три месяца после официального опубликования настоящего Декрета;

часть вторая подпункта 3.4 пункта 3 – после вступления в силу указа Президента Республики Беларусь об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении субъектов хозяйствования;

абзацы четвертый и шестнадцатый приложения к настоящему Декрету – с 23 июля 2018 г.;

иные положения этого Декрета и настоящий пункт – после официального опубликования настоящего Декрета.

Пункт 6 настоящего Декрета действует до вступления в силу закона Республики Беларусь о внесении соответствующих изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

13. Настоящий Декрет является временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.

Президент

Республики Беларусь А.Лукашенко

Приложение

к Декрету Президента

Республики Беларусь

от 23.11.2017 № 7

ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в Декрет Президента Республики Беларусь

В Декрете Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 ”О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования“:

из части четвертой подпункта 2.3 пункта 2 слова ”и оттиска печати“ исключить;

в Положении о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденном этим Декретом:

пункт 2 после слов ”государственных объединений,“ дополнить словами ”специальных финансовых организаций, акционерных инвестиционных фондов,“;

пункт 3 после слова ”палаты,“ дополнить словами ”Палаты налоговых консультантов,“;

из абзацев второго, третьего и шестого пункта 9 слова ”Индустриальный парк“ исключить;

часть первую пункта 13 изложить в следующей редакции:

”13. Документы для государственной регистрации представляются в регистрирующий орган:

путем личного обращения лиц, указанных в абзацах втором – пятом части третьей пункта 19 настоящего Положения;

в электронном виде лицами, указанными в абзацах втором – пятом части третьей пункта 19 настоящего Положения, а также нотариусами. Целостность и подлинность документов, представленных в электронном виде, должны быть подтверждены электронной цифровой подписью. Порядок и особенности представления электронных документов и порядок их рассмотрения регистрирующим органом устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь. Представление электронных документов для государственной регистрации нотариусами является нотариальным действием.“;

в абзаце одиннадцатом части первой пункта 19 слова ”координационный план контрольной (надзорной) деятельности“ и ”плановая“ заменить соответственно словами ”план выборочных проверок“ и ”выборочная“;

часть седьмую пункта 23 исключить;

в Положении о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденном этим Декретом:

в пункте 2:

часть первую после слова ”палаты,“ дополнить словами ”Палаты налоговых консультантов,“;

часть вторую после слов ”государственных объединений,“ дополнить словами ”специальных финансовых организаций, акционерных инвестиционных фондов, управляющих организаций паевых инвестиционных фондов,“;

в части третьей подпункта 3.1 пункта 3 и в части пятой пункта 16 слова ”координационный план контрольной (надзорной) деятельности“ и ”плановая“ заменить соответственно словами ”план выборочных проверок“ и ”выборочная“ в соответствующем падеже;

пункт 71 изложить в следующей редакции:

”71. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, могут быть представлены в регистрирующий орган в электронном виде. Целостность и подлинность документов, представленных в электронном виде, должны быть подтверждены электронной цифровой подписью. Порядок и особенности представления электронных документов и порядок их рассмотрения регистрирующим органом устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.“;

абзац второй части первой и абзац второй части второй пункта 13 исключить;

из абзаца третьего части пятой пункта 14 слова ”печати либо заявление собственника имущества (участников) организации (индивидуального предпринимателя) об их неизготовлении или сведения о публикации объявлений об их утрате,“ исключить.

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