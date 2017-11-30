Рабочие дни в 2018 году переносятся:
Чт, 30 Ноя 2017. Общество
со вторника 2 января на субботу 20 января (выходными будут четыре дня с 30 декабря по 2 января);
с пятницы 9 марта на субботу 3 марта;
с понедельника 16 апреля (17 апреля — Радуница) на субботу 14 апреля;
с понедельника 30 апреля на субботу 28 апреля.
с понедельника 2 июля на субботу 7 июля;
с понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря;
с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря.
Правительство утвердило график переноса рабочих дней в 2018 году.
Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.
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