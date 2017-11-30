Чёрные дни для «чёрных риелторов» в Могилеве

Следственный комитет завершил расследование по делу «чёрных риелторов» из Могилёва. Преступный бизнес вела супружеская пара. Они намеренно ухудшали жилищные условия своих клиентов, попутно неплохо наживаясь на этом.

Всего по делу проходят шестнадцать пострадавших. Как правило, все они имени большие долги за коммунальные услуги. И почти сразу соглашались переехать в квартиру меньшего метража, но с доплатой. Вот только деньги в итоге оказывались в карманах мошенников. Сами дельцы нигде не работали. Но их доход за без малого десять лет незаконной деятельности превысил пятьсот тысяч рублей.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилёвской области: «Супружеская пара на территории Могилёвской области находила квартиры, в которых проживали малоимущие, одинокие и социально-уязвимые граждане, вступали с ними в доверительные отношения, под предлогом обмена или продажи квартир, склоняли их к незаконным сделкам, обещая предоставить иное жильё, а также разницу между стоимостью недвижимости.

Однако принятые на себя обязательства в части выплаты денежных средств не выполняли. Приобретённые квартиры обвиняемые оформляли на себя и на своих родственников». Сейчас один из фигурантов уголовного дела заключён под стражу, а к его супруге применили меру пресечения в виде личного поручительства. По первому требованию она должна явиться в суд. На имущество обвиняемых наложен арест.

Материалы по теме: Квартирный вопрос (консультация и право), Криминал, Риелторы, Чёрные риелторы

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