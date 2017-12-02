Гродно опутает сеть видеокамер

Сб, 2 Дек 2017. Авто, Общество

В Гродно под присмотром видеокамер окажутся основные въезды в город. Информация об этом размещена на официальном сайте УВД Гродненского облисполкома. Под наблюдениями видеокамер окажутся городской парк им. Жилибера, а также основные дороги, ведущие в областной центр. Проекты прошли необходимые экспертизы, ожидается финансирование на их реализацию. Камеры появятся на въезде-выезде в Гродно со стороны трассы М6, ведущей в сторону Минска, а также на улицах Горького (со стороны Литвы) и Суворова (со стороны Польши).

“Просматриваться камерами будут полосы движения в обоих направлениях, фиксируя все транспортные средства с определением номерных знаков, независимо от скорости передвижения автомобиля. Вся информация будет сохраняться в базе данных”, - рассказал начальник отдела связи и автоматизации УФиТ УВД Славомир Макаревич. Работа системы видеонаблюдения будет сведена в единый центр, а изображение с камер дополнительно выведено в дежурные части УВД Гродненского облисполкома и Госавтоинспекции.

Программное обеспечение также позволит настраивать работу камер на фиксацию таких правонарушений, как пересечение автомобилями сплошной линии, нарушения правил проезда перекрестков, а также переход улицы пешеходами в неположенных местах. В парке им. Жилибера в центре Гродно будет установлено около двух десятков видеокамер.

Под присмотром окажется все территория популярной у горожан зоны отдыха. Первые камеры видеонаблюдения в Гродно появились около пяти лет назад. Сейчас 14 камерами просматривается центральная часть города, площади Ленина и Советская, а также близлежащие территории. С их помощью сотрудниками милиции раскрывается немало преступлений, часть правонарушений удается предотвратить, вовремя направив наряд милиции на место, где завязывается конфликт.



Материалы по теме:

« С декабря в Израиле повысится минимальная зарплата
Список e-mail адресов УВД Могилёвского облисполкома »
Комментарии (0)

Оставить комментарий:

Сообщение:


“Смертники” из МВД

"Смертники" из МВД

Введение повсеместной продажи алкоголя не обсуждали, ввели тихо и по закону (указу, декрету, постановлению), а вот ограничения по продаже алкоголя сегодня решили обсудить. То, что вводить ограничительные меры по продаже такого наркотика, как алкоголь - давно пора, было понятно даже первокласснику. Но достаточно ли только запретительных и ограничительных мер по продаже алкоголя, который сегодня продают круглосуточно везде, даже на АЗС? Подробнее»

В Беларуси займутся “разведением” и “отстрелом” предпринимателей?

В Беларуси займутся "разведением" и "отстрелом" предпринимателей?

В Беларуси похоже начнут “разводить” и “отстреливать” предпринимателей. А почему нет? Рыбу, бычков и даже страусов разводят. Очевидно, что данный декрет, вынужденная и временная мера, а не путь к либерализации бизнеса. Нужно куда-то срочно деть 500 тысяч безработных. Путь найден - тех кто не может найти работу, зарегистрируют предпринимателями, потом декрет отменят или изменят условия работы, бизнес станет невозможным и его прикроют, а долги перед государством у банкротов и неудачников - предпринимателей останутся Подробнее»

Пожар как способ восстановить справедливость?

Пожар как способ восстановить справедливость?

Не совсем удачно произошла очередная “прихватизация” властями чужого имущества. “Врагу” не достался “отжатый” в Гродно пивзавод, во всяком случае в том виде, в котором его изъяли в доход государства. Так должно было все выглядеть по плану…. Вопросов с данным пивзаводом много. Он стоит в центре города и не выпускает пива уже 10 лет. То, что там никто ничего все это время не делает, было видно многочисленным контролерам и всем властям. Подробнее»

Государство будет “терроризировать” население под предлогом борьбы с терроризмом

Государство будет "терроризировать" население под предлогом борьбы с терроризмом

Инакомыслие в Беларуси приравняют к терроризму. В синеокой днем с огнем не найдешь террориста. Бывают, правда искусственные, “притянутые за уши” или топорно сделанные. Нет за 2013-2016 год и осужденных за терроризм. Не смотря на это сегодня Палата представителей Национального собрания приступит к рассмотрению в первом чтении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам борьбы с терроризмом». Подробнее»

Декрет №3 “О днях дурака в Беларуси” от 1 апреля 2017 года, официальный текст

Декрет №3 "О днях дурака в Беларуси" от 1 апреля 2017 года, официальный текст

В целях закрепления моих очередных дурачеств и издевательств над белорусским народом установленных Декретом № 3 от 2 апреля 2015 года № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь постановляю:
1. Объявить «День дурака в Беларуси” 2 апреля главным государственным праздником и выходным днем. Подробнее»

Интрига: Лукашенко утверждает, что Путин его родной брат

Интрига: Лукашенко утверждает, что Путин его родной брат

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него отличные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал во вторник, 28 марта, в Минске, на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает официальный портал главы республики. Подробнее»

Дураки у власти: лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить

Дураки у власти: лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить

Власть продолжает издеваться над белорусским народом. С очередной бредовой идеей выступил А.Лукашенко 9 марта 2017 года. Он решил “трудоустроить” 500 000 тысяч безработных белорусов - инженеров, врачей, ученых, учителей, высококвалифицированных рабочих и специалистов, творческих работников, которые потеряли работу благодаря его “мудрой” политике в течении последних 22 лет. Подробнее»

Против Лукашенко идем! Развалил и заводы, и колхозы

Против Лукашенко идем! Развалил и заводы, и колхозы

На Марш рассерженных белорусов в Витебске вышли несколько тысяч человек. «Против Лукашенко идем!» - говорит на камеру женщина в Витебске. - Меня и мою семью декрет не затронул. Я просто против него вышла! Ради будущего моих внуков!». «Я также работающий человек, - добавляет человек, идущий рядом. - У меня пять лет зарплата не повышалась!» Подробнее»

От диктатуры белорусов может спасти только оккупация

От диктатуры белорусов может спасти только оккупация

Такую мысль нам навязывает действующая власть и всевозможные “эксперты”. “Спокойная жизнь для Беларуси закончилась”, — утверждает украинский военный эксперт Алексей Арестович. Он прогнозирует, что под прикрытием учений “Запад-2017″ российские войска фактически оккупируют Беларусь. “Пока все дружно ждали подлянки от Кремля где-нибудь в Прибалтике или Одессе, Путин нашел простой и изящный выход — оккупировать Беларусь” Подробнее»

“Тунеядцы” готовятся к вооруженному восстанию?

"Тунеядцы" готовятся к вооруженному восстанию?

Арсенал огнестрельного оружия, патроны и тротил обнаружили и изъяли сотрудники милиции в доме “тунеядца” и по совместительству жителя деревни Голочёвка Чаусского района Могилёвской области. По информации МВД Беларуси, у мужчины изъята винтовка Мосина образца 1891 года калибра 7,62 мм, охотничье ружьё Фролова (образца 1920 года калибра 32 мм), 43 патрона различного калибра и 64 г тротила Подробнее»

Календарь

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Курсы валют Нацбанка РБ

Валюта23.12.201724.12.2017
USD1.99211.9921
EUR2.36082.3608
RUB0.03410.0341
PLN0.56250.5625
UAH0.07130.0713

Последние новости

  • Крупные торговые центры и сетевые супермаркеты в Польше изменят график работы
    • Крупные торговые центры и сетевые супермаркеты в Польше изменят график работы. Из-за зимних праздников они будут закрыты 25 и 26 декабря, а также 1 января. В эти дни в соседней ...
  • Католическое Рождество: традиции и обычаи
    • Христианские конфессии, живущие по григорианскому и так называемому новоюлианскому календарю, отмечают Рождество Христово на две недели раньше, чем православные христиане, придерживающиеся так называемого «старого стиля». Рождество в западной религиозной традиции ...
  • Фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся в Москве
    • В этом году на окружных площадках запланировано 240 интерактивных программ, 480 представлений уличных театров, а также 1680 мастер-классов для взрослых и детей. Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице в пятый ...
  • Безвизовый режим будет продлен до десяти дней
    • Власти Беларуси прорабатывают возможность расширения безвизового пространства. По словам заместителя премьер-министра Анатолия Калинина, безвизовый режим для иностранных граждан в Бресте и Гродно планируется увеличить до 10 дней. Вице-премьер отметил, что ...
  • В КНР членам Коммунистической партии запретили отмечать Рождество
    • Бюро общественной безопасности КНР призывает партийцев китайской провинции Хунань не отмечать Рождество, рассказывает What’s On Weibo. Партчленам в городе Хэнъян напомнили, что, согласно конституции Компартии Китая, они не должны являться ...
  • Ряд смс-поздравлений с Рождеством
    • 25 декабря в Беларуси отмечают католическое Рождество. А так как этот праздник новый для нашей страны, то мы предлагаем ряд смс-поздравлений с Рождеством, которые уж точно помогут поздравить всех ...
  • Что чаще всего дарит финнам на Рождество Йоулупукки
    • Тем жителям холодной северной родины, кто не верит в существовании доброго рождественского духа, приходится самим озаботиться выбором и покупкой подарков на лютеранское Рождество себе и своим близким Финский Йоулупукки, которого ...

Прогноз погоды (Беларусь)

Город04.12 05.12
Минск
+1
-1
0
-1
Брест
0
-1
+1
0
Витебск
0
-2
0
-3
Гродно
0
-2
0
-1
Гомель
0
-2
0
-2
Могилев
0
-2
0
-3

Прогноз погоды по городам Беларуси на 5 дней

Новости партнеров

Подписка

Интересное



Рейтинг@Mail.ru