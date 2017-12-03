Список e-mail адресов УВД Могилёвского облисполкома:

Крупные торговые центры и сетевые супермаркеты в Польше изменят график работы. Из-за зимних праздников они будут закрыты 25 и 26 декабря, а также 1 января. В эти дни в соседней ...

Христианские конфессии, живущие по григорианскому и так называемому новоюлианскому календарю, отмечают Рождество Христово на две недели раньше, чем православные христиане, придерживающиеся так называемого «старого стиля». Рождество в западной религиозной традиции ...

В этом году на окружных площадках запланировано 240 интерактивных программ, 480 представлений уличных театров, а также 1680 мастер-классов для взрослых и детей. Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице в пятый ...

Власти Беларуси прорабатывают возможность расширения безвизового пространства. По словам заместителя премьер-министра Анатолия Калинина, безвизовый режим для иностранных граждан в Бресте и Гродно планируется увеличить до 10 дней. Вице-премьер отметил, что ...

Бюро общественной безопасности КНР призывает партийцев китайской провинции Хунань не отмечать Рождество, рассказывает What’s On Weibo. Партчленам в городе Хэнъян напомнили, что, согласно конституции Компартии Китая, они не должны являться ...

25 декабря в Беларуси отмечают католическое Рождество. А так как этот праздник новый для нашей страны, то мы предлагаем ряд смс-поздравлений с Рождеством, которые уж точно помогут поздравить всех ...

Тем жителям холодной северной родины, кто не верит в существовании доброго рождественского духа, приходится самим озаботиться выбором и покупкой подарков на лютеранское Рождество себе и своим близким Финский Йоулупукки, которого ...