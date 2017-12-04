Электронные адреса территориальных подразделений органов внутренних дел Гомельской области

Работа с обращениями граждан и юридических лиц



Порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц

Работа с обращениями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц в УВД Гомельского облисполкома осуществляется в соответствии:

-с Конституцией Республики Беларусь

- с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» и Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 306-З “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц»

- с Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 года № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц»

- с Директивой Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 года № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата»

Личный прием

Записаться на прием к руководству УВД Гомельского облисполкома вы можете, воспользовавшись информацией из рубрики «Должности и время приёма граждан».

При обращении на личный прием при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца). Представители заявителей должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.

Электронные обращения

Обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц независимо от того, в какой государственный орган или иную организацию они поступили, первоначально подлежат рассмотрению по существу в соответствии с компетенцией:

- в местных исполнительных и распорядительных органах, подчиненных им организациях, территориальных подразделениях (органах) и организациях, подчиненных или входящих в состав (систему) республиканских органов государственного управления и государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, другим государственным органам, иным организациям, осуществляющих свою деятельность и расположенных в пределах той административно-территориальной единицы, на территории которой возникли вопросы, изложенные в обращениях;

- в других государственных органах, иных организациях, если вопросы, изложенные в обращениях, относятся к исключительной компетенции этих органов или организаций.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Подача обращений осуществляется на белорусском или русском языке.

Отмеченные звездочкой (*) поля ввода в соответствии с законодательством Республики Беларусь являются обязательными для заполнения.

Оставляются без рассмотрения по существу обращения, которые (по которым):

- изложены не на белорусском или русском языке;

- не содержат фамилии, собственного имени, отчества, адреса места жительства (места пребывания) гражданина;

- не содержат полного наименования юридического лица и адреса его места нахождения, фамилии, собственного имени, отчества руководителя или лица, уполномоченного в установленном порядке подписывать обращения (для юридических лиц);

- содержат текст, не поддающийся прочтению;

- содержат нецензурные либо оскорбительные слова или выражения;

- подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах;

- в соответствии с законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений;

- пропущен без уважительной причины срок подачи жалобы;

- подано повторное обращение, если оно уже было рассмотрено по существу и в нем не содержатся новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения обращения по существу;с заявителем прекращена переписка.

В случае несоблюдения перечисленных требований, предъявляемых названным выше Законом, Ваше обращение будет признаваться анонимным. В соответствии со статьей 23 указанного Закона такое обращение не подлежит рассмотрению, если оно не содержит сведений о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении.

Если Вы сообщаете о готовящемся или произошедшем преступлении, Ваша информация должна быть изложена по возможности четко и кратко. Как можно подробнее напишите где, в какое время, при каких условиях и обстоятельствах произошел инцидент.

Обращения, содержащие клевету или оскорбления, влекут ответственность в соответствии с законодательными актами.

Ответы на общие вопросы направляются по электронной почте, поэтому перед отправкой своего письма убедитесь, что вы внесли корректный обратный адрес электронной почты.

Самым надежным способом донесения Вашей информации до руководства УВД является отправление ее посредством письменных заявлений по адресу:

246050, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Коммунаров, 3.

Электронные адреса территориальных подразделений органов внутренних дел Гомельской области:

УВД Гомельского облисполкома

uvd@mail.gomel.by

ОВД администрации Железнодорожного района г. Гомеля

jovd@mail.gomel.by

ОВД администрации Новобелицкого района г. Гомеля

novd@mail.gomel.by

ОВД администрации Советского района г. Гомеля

sovd@mail.gomel.by

ОВД администрации Центрального района г. Гомеля

covd@mail.gomel.by

ОВД Гомельского райисполкома

govd@mail.gomel.by

ОВД Брагинского райисполкома

bragin@mail.gomel.by

ОВД Буда-Кошелевского райиполкома

buda@mail.gomel.by

ОВД Ветковского райисполкома

vetka@mail.gomel.by

ОВД Добрушского райисполкома

dobrush@mail.gomel.by

ОВД Ельского райисполкома

elsk@mail.gomel.by

ОВД Житковичского райисполкома

jitkovichu@mail.gomel.by

ОВД Жлобинского райисполкома

jlobin@mail.gomel.by

ОВД Калинковичского райисполкома

kalinkovichi@mail.gomel.by

ОВД Кормянского райисполкома

korma@mail.gomel.by

ОВД Лельчицкого райисполкома

lelchitsy@mail.gomel.by

ОВД Лоевского райисполкома

loev@mail.gomel.by

ОВД Мозырского райисполкома

mozyr@mail.gomel.by

ОВД Наровлянского райисполкома

narovlya@mail.gomel.by

ОВД Октябрьского райисполкома

oktyabrski@mail.gomel.by

ОВД Петриковского райисполкома

petrikov@mail.gomel.by

ОВД Речицкого райисполкома

rechitsa@mail.gomel.by

ОВД Рогачевского райисполкома

rogachev@mail.gomel.by

ОВД Светлогорского райисполкома

svetlogorsk@mail.gomel.by

ОВД Хойникского райисполкома

hoiniki@mail.gomel.by

ОВД Чечерского райисполкома

chechersk@mail.gomel.by

Гомельский отдел внутренних дел на транспорте

uvdt@mail.gomel.by

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