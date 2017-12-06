В Молодечно 6-7 декабря местами будет особенно холодно

В Молодечно завершается реконструкция распределительных теплосетей, для проведения работ временно будет прекращена подача горячей воды и отключено отопление в зданиях на некоторых улицах города, сообщили на РУП “Минскэнерго”. На завершающем этапе реконструкции необходимо произвести подключение вновь смонтированных тепловых сетей путем врезки. В связи с этим 6 и 7 декабря с 08.00 до 20.00 будет отсутствовать теплоснабжение (горячая вода, отопление) в некоторых зданиях.

Так, 6 декабря по улице Янки Купалы будут отключены жилые дома №№ 106, 108, 108а, 110, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130а, а также детский сад №33, ПРУП “Молодечненский завод порошковой металлургии”, пожарная аварийно-спасательная часть №5, магазин “Евроопт”. 7 декабря по улице Молодежной будут отключены дома №№ 1-9, 11, 13, 15, 17-29 (включая 25а), 31, а также АБК ПУП “Коммунальник”, по улице Мелиоративной дома №№ 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е; детский сад №22, по улице Великосельской - дом №268б.

Отключение согласовано с Молодечненским районным исполнительным комитетом и ГПУП “Коммунальник”. Связаться с диспетчерской района тепловых сетей филиала “Молодечненские электрические сети” при необходимости можно по телефону 8-0176-54-62-70. В декабре 2016 года филиал “Молодечненские электрические сети” РУП “Минскэнерго” принял на баланс от ГПУП “Коммунальник” распределительные тепловые сети.

Их состояние требовало срочного и масштабного ремонта, так как дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкции могла привести к аварийной ситуации в отопительный период 2017/2018 годов. Филиал в кратчайшие сроки осуществил большой объем работ по реконструкции (проектирование, выполнение временной схемы для обеспечения горячего водоснабжения в период реконструкции, закупку оборудования, монтаж трубопроводов, испытания и наладку).

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