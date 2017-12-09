Смартфон заменит визит к врачу

В Китае разработали виртуального врача на основе искусственного интеллекта

Гуанчжоуский медицинский центр для женщин и детей разработал виртуального врача “Медвежонка Миму” на основе искусственного интеллекта. Виртуальный врач изучил около 2 млн историй болезней и к настоящему времени может диагностировать 32 вида заболевания, при этом коэффициент точности диагностики 24 видов болезней превышает 90%. Проконсультироваться с “Медвежонком Миму” можно при помощи смартфона или компьютера.

Для этого необходимо нажать на ту часть тела “Медвежонка”, которая вызывает проблемы, и выбрать симптомы. Затем виртуальный врач ставит предварительный диагноз и дает советы по обращению в больницу. Разработчики выпустили два варианта “Медвежонка Миму”: общедоступный для пациентов и специализированный для использования больничным персоналом.

По словам руководителя отделения клинических данных Гуанчжоуского медицинского центра для женщин и детей Лян Хуэйина, в настоящее время “Медвежонок” находится на стадии практики, во время работы его ассистирует реальный врач больницы.

После того, как программа установила симптомы больных, доктор оценивает полученные программой данные онлайн нажатием кнопок “Верно”, “Средне” или “Неверно”. Планируется, что в будущем “Медвежонок Миму” научится диагностировать 73 вида заболеваний, а также будет общаться с пациентами

Материалы по теме: Виртуальный врач, Врачи, Китайская Народная Республика (КНР) -Китай, Электронный врач

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