В Беларуси подешевели билеты на дискотеку…

За январь-ноябрь 2017 года в Беларуси больше всего подорожали услуги по пользованию лифтом - на 82,74%. Холодное водоснабжение и канализация стали дороже на 56,51%, водоснабжение – на 45,9%, отопление – на 28,83%, горячее водоснабжение – на 28,01%. В целом ЖКУ подорожали на 16,48%.

Яблоки выросли в цене на 52,77%, икра лососевых рыб — на 25,54%, фрукты — на 20,68%, картофель — на 18,99%. Услуги по охране жилья подорожали на четверть, белорусские сигареты с фильтром - на 8,77%, туристические услуги — 7,79%, пассажирского транспорта — 8,1%, связи — 7,59%, культуры — 7,04%.

Вместе с тем были и товары, которые с начала года подешевели. Так, чеснок стал доступнее на 35,1%, виноград - 26,9%, гречка - 24,8%, пшенная крупа - 11,1%, рагу из свинины - 10,5%, смартфоны -9%, куры - 8,8%, полуфабрикаты из мяса птицы -7,9%, свинина, кроме бескостного мяса - 7,2%, плащ - 6,6%, сахар-песок - 6,4%, куриные яйца - на 3,5%. Ритуальные услуги подешевели на 4,2%, билеты на дискотеку — на 1%. Телевизоры стали дешевле на 1,2%, электродрель — на 2%.

Материалы по теме: Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), Цены, Цены на продукты

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