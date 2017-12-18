Более 76,5 тыс. иностранцев воспользовались белорусским безвизом

Безвизовым режимом въезда в Беларусь воспользовались более 76,5 тыс. иностранцев. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. “По данным на 18 декабря, безвизовым режимом въезда в Беларусь воспользовались более 76,5 тыс. иностранцев.

Ежедневно на территорию страны прибывают от 1 до 1,5 тыс. иностранных граждан в рамках безвизового режима. Абсолютное большинство из них соблюдают установленные сроки безвизового пребывания. В случае необходимости, конечно, обращаются в территориальные подразделения по гражданству и миграции за продлением сроков”, - сказал Алексей Бегун. Он также добавил, что опыт действия безвизового режима, скорее всего, найдет свое продолжение в другом законодательном акте по данному вопросу. Представитель МВД подчеркнул, что госорганами подготовлен законопроект о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. “Он имеет характер точечной корректировки закона о правовом положении иностранцев. Направлен на дальнейшее закрепление возможности въезда и пребывания на территории Беларуси высококвалифицированных специалистов, в которых нуждаются определенные отрасли экономики, а также на дополнительное расширение основных прав и свобод иностранцев на территории Беларуси, конечно, в рамках национального режима пребывания”, - рассказал Алексей Бегун.

По его словам, будет сокращен ценз оседлости для высококвалифицированных специалистов, которые привлекаются субъектами хозяйствования, в рамках получения разрешения на постоянное проживание. Также рассматривается вопрос о финансовой компенсации определенной категории лиц, которые представляют интерес для экономики Беларуси. Кроме этого, МВД в 2018 году планирует реализовать целый ряд административных процедур в отношении иностранцев в электронном виде. “Также планируется развивать стратегическое сотрудничество, в первую очередь, с Россией, а также с ЕС в силу того, что соглашение о помощи Беларуси в области борьбы с незаконной миграцией уже подписано и вступает в силу в этом году. Поэтому у нас будет целый пласт мероприятий не только по борьбе с нелегальной миграцией, а также по регулированию миграционных потоков, - отметил Алексей Бегун. - Кроме того, мы будем готовить проект национальной концепции миграционной политики Беларуси”.

Он заметил, что Беларусь сталкивается с достаточно большим количеством въезжающих иностранцев - это более 4 млн за 11 месяцев этого года. Но количество лиц, которые нарушают законодательство, с каждым годом уменьшается - информационная работа приносит свои результаты. “Можно констатировать, что миграционная обстановка в Беларуси остается управляемой. У нас нет значительных вызовов и угроз, которые были в 2014 и 2015 годах, и нет такой большой волны миграции, как в Европейском союзе”, - сказал Алексей Бегун.

Материалы по теме: Безвизовый въезд, Безвизовый режим

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