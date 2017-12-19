На президентскую кампанию потратят более 17,6 млрд рублей

На выборы президента потратят 17,69 млрд руб., следует из утвержденного в понедельник плана распределения средств на финансовое обеспечение президентской кампании. Львиная доля этих средств – расходы на оплату труда сотрудников участковых избиркомов. Деньги поступят в регионы уже во вторник, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

Он напомнил, что, по сравнению с утвержденным в конце прошлого года бюджетом финансирование выборов было увеличено на 1,9 млрд руб. – это связано с увеличением на 30 дней времени работы участковых комиссий. Кроме того, дополнительные 770 млн руб. выделены на информирование избирателей о выборах.

Первая реклама предстоящей кампании с использованием фирменного логотипа выборов уже появилась на здании Центрального телеграфа на Тверской и на Арбате, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

О равенстве кандидатов на выборах президента России 2018 года

Официально избирательная кампания стартовала в понедельник – с момента публикации постановления Совета Федерации о назначении выборов. С сегодняшнего дня кандидаты получили возможность выдвигаться, а партии – выдвигать кандидатов. У них будут принимать документы до 18.00 мск 31 января.

По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, выдвинуть своих кандидатов в президенты смогут 67 политических партий. Собирать подписи для этого не нужно будет лишь четырем – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Они должны принять решение о выдвижении кандидатов на своих съездах. «Непринятие решения» о выдвижении кандидатов без сбора подписей может привести к тому, что этим партиям придется собирать 100 000 подписей в свою поддержку, добавил Шевченко. По словам Памфиловой, уже более 10 партий направили в ЦИК уведомления о своих предвыборных мероприятиях.

Агитационный период в СМИ начнется с 17 февраля, не позднее 15 февраля должна пройти жеребьевка бесплатного эфира на госканалах. Кандидат получает право вести агитацию с момента передачи в ЦИК уведомления о согласии баллотироваться. Не позднее 7 марта кандидаты должны опубликовать свои программы. С 31 января по 12 марта избиратели смогут подать электронные заявления о намерении проголосовать, с 25 февраля по 12 марта – передать такое заявление лично в свою участковую комиссию, а с 13 по 17 марта там же – оформить специальное заявление о голосовании по месту пребывания.

Памфилова ранее сообщала, что о намерении баллотироваться в президенты заявили 23 человека. В их числе действующий президент России Владимир Путин, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный намерен добиваться регистрации в качестве кандидата. По действующему закону он не может участвовать в выборах, поскольку был осужден, поясняла ранее Памфилова, но Навальный ссылается на то, что Европейский суд по правам человека дважды подтвердил его невиновность.

Президент России Владимир Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 г. Такое заявление он сделал на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, посвященной 85-летию предприятия. «Это всегда для любого человека очень ответственное решение. Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии – если люди доверяют и поддерживают», – сказал он (цитата «Россия 24»)

Материалы по теме: В мире, Выборы, Выборы Президента России-2018

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