Ряд смс-поздравлений с Рождеством

25 декабря в Беларуси отмечают католическое Рождество. А так как этот праздник новый для нашей страны, то мы предлагаем ряд смс-поздравлений с Рождеством, которые уж точно помогут поздравить всех своих близких.

Вашему вниманию предлагаем смс-поздравления со светлым праздником Рождества Христова.

Когда снега укроют землю,

И Рождество наступит вновь,

Бокал за счастье подними ты,

За мир, за дружбу, за любовь!

***

«Христос родился!» - говорю и поздравляю,

В Рождество Христово вам желаю,

Чтобы жили в полном здравии и радости,

Без печалей, горести и зависти.

***

Ты самых лучших пожеланий

Заслуживаешь в Рождество,

Не будет разочарований,

А будет в жизни волшебство!

***

В Рождество тебе желаю

Встретить праздник без забот.

От души я поздравляю!

Пусть во всем всегда везет.

***

Пускай рождественское чудо

Одарит вас своим теплом,

Пусть никогда не будет худо,

Встречайте каждый день с добром!

***

Вы в день Рождественский готовьтесь

Все поздравленья принимать:

И ни о чем не беспокойтесь –

Хотим лишь лучшего желать

***

Не забывай – прекрасный вечер,

Пришло к нам в гости Рождество!

Пусть будут радостными встречи,

Чтобы всегда во всем везло!

***

Чего желают в Рождество?

Жить, не грустя и не скучая,

Чтобы всегда везде везло -

И я вам искренне желаю!

***

Зажглась звезда,

Христос родился

И мир любовью озарился!

Пусть счастье входит

В каждый дом!

С прекрасным, светлым

Рождеством!

***

Рождественская ночь – волшебница,

Она как драгоценный талисман.

Подарит пусть здоровье и удачу

И счастье принесет всем нам!

***

Город вновь заметает порошею,

Рождество к нам приходит опять …

Я желаю вам только хорошего,

То, что можно друзьям пожелать!

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