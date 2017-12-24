Рождественская карусель, снежки и панеттоне

Фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся в Москве

В этом году на окружных площадках запланировано 240 интерактивных программ, 480 представлений уличных театров, а также 1680 мастер-классов для взрослых и детей.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице в пятый раз. Площадку у станции метро «Новые Черемушки» (Профсоюзная улица, дом 41) открыл Сергей Собянин. Здесь он встретился с участниками фестиваля.

«В Черемушках появилась инновационная площадка. Таким образом оформленных площадок в Москве нет. Мне кажется, она очень симпатичная. Мы не стали в массовом порядке делать такие площадки. Хотели посмотреть, как это получится, насколько интересной она будет для местных жителей, — отметил Мэр Москвы. — Если понравится, мы оставим ее, будем проводить различные фестивали в течение всего года. Если горожанам она придется по душе, то подобные площадки мы можем сделать во всех округах столицы».

Сергей Собянин напомнил, что фестивалю «Путешествие в Рождество» в этом году исполняется пять лет: «Я думаю, москвичи уже не представляют себе празднование Нового года без этой замечательной ярмарки. Этот фестиваль не только московский, к нам приезжают представители различных государств — 16 стран представляют свои города, присутствуют более 40 российских регионов».

Юбилейный фестиваль может собрать более десяти миллионов человек. Он запомнится посетителям самым большим числом площадок — их 83, а также выступлениями театральных коллективов. «Я благодарен представителям театров, которые выступили с такой инициативой. Мне кажется, наш праздник будет еще интереснее, когда на сцену фестивальных площадок выйдут артисты знаменитых театров, покажут сказочные представления», — добавил он.

Фестиваль становится хорошим драйвером и для столичной экономики: туристической отрасли, сферы общепита и гостиничного хозяйства. Город например, готов рассмотреть возможность организации торговли в автокафе. «Давайте будем проводить какие-то эксперименты, смотреть возможность их реализовать в парках, скверах, на ярмарках, — согласился Сергей Собянин. — Современный формат, нужно использовать там, где он нужен. Давайте мы поработаем с Департаментом торговли, Департаментом культуры, поэкспериментируем. К примеру, это может быть красивая автолавка с качественными товарами».

Такой формат может подойти для торговли пончиками, мороженым, а также фирменным тортом «Москва» и новыми конфетами «Москва».

Кроме того, на встрече обсуждались возможность создания фестивальных площадок в других районах, участие молодых дизайнеров в оформлении фестивальных объектов и предоставление торговых мест для представителей Австрии, Франции, Италии и других стран.

Мэр Москвы также поддержал идею создания производства и музея елочной игрушки в столице: «Хорошо, мы вам подберем площадку. У нас много технопарков, промпроизводств. Подготовим для вас площадку, если вы предоставите техническое задание, укажете технические условия и то, что вам требуется».

Рождественская карусель, снежки и панеттоне

На фестивальной площадке у станции метро «Новые Черемушки» работают 12 торговых и четыре ресторанных шале, три павильона анимации и главный рождественский магазин, в котором участники квеста могут получить призы.

На большой жаровне готовят праздничные блюда. Гости и сами могут научиться делать рождественский итальянский кекс панеттоне, имбирное печенье, рождественское полено по французскому рецепту, итальянский десерт туррон со сливками и орехами, марципаны и другие сладости. На прилавках торговых шале — елочные игрушки и украшения, сувениры, новогодние угощения, теплые варежки, шарфы и шапки.

Для юных гостей работают 11-метровая рождественская карусель и интерактивная площадка. Дети постарше смогут поиграть в снежки, смастерить новогоднюю открытку, снеговика и елку из картона.

Площадка работает с понедельника по четверг с 11:00 до 20:00, в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни — с 10:00 до 21:00. 31 декабря она начнет работать с 12:00, а закроется в 03:00 1 января.

«Путешествие в Рождество»: Москва театральная

Пятый фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит с 22 декабря по 14 января на 83 площадках. В этом году его посвятили театральным традициям — любимым театрам, спектаклям, актерам и режиссерам. Посетителей ждут ледовые шоу по мотивам знаменитых русских балетов, постановки и концерты под открытым небом.

Свое искусство гостям фестиваля покажут более 100 театров и театральных коллективов из 14 российских регионов и девяти стран мира. Среди них Большой театр, МХТ имени Чехова, Театр наций, Малый театр, Мариинский театр, Пермский театр оперы и балета, Красноярский театр юного зрителя, Театр имени Ленсовета и другие.

Гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа. На центральных площадках организуют более четырех тысяч мастер-классов, 1,3 тысячи интерактивных программ, 450 кулинарных мастер-классов по приготовлению рождественских блюд разных стран.

На Манежной площади пройдет иммерсивный спектакль «Двенадцать месяцев», зрители которого станут и участниками представления. На переходе от Манежной площади к площади Революции открылась большая ледяная горка: ее длина — 100 метров, а высота — семь. На Новом Арбате раскинулся захватывающий мир Скандинавии с букмаркетом, тематическими блюдами и товарами.

В сказочном театре на Тверской площади покажут спектакли по мотивам сказок разных стран. Здесь же открылись «Сказочный белый зоопарк» и «Стеклянный театр», где мастера из Италии, Чехии и России на глазах у зрителей создают изделия из стекла, а также проводят мастер-классы.

Свою лучшую новогоднюю продукцию в 320 украшенных шале представили участники из 42 регионов России и 16 стран мира. Рождественские угощения приготовили 100 ресторанов Москвы.

К фестивалю столица засияла новогодними огнями: город украсили две тысячи километров гирлянд, а у 1,8 тысячи зданий и сооружений, включая мосты, эстакады и памятники, появилась архитектурно-художественная подсветка. В Новый год не обойтись без главного символа праздника — елки. В сказочном лесу на Манежной площади установили 350 елей, а на Кузнецком Мосту известные зарубежные и российские модельеры представили семь стилизованных дизайнерских елок.

Новый год на фестивальных площадках

Впервые гости фестиваля смогут встретить Новый год на Тверской улице. 10 праздничных площадок будут открыты там с 31 декабря по 2 января. Их оформление напомнит о всемирно известных спектаклях, операх и балетах. В программе 150 костюмированных постановок по мотивам классических и современных спектаклей с участием 3500 музыкантов и актеров, а также музыкальные и танцевальные представления, флешмобы, мастер-классы. Праздничное меню предложат московские рестораторы.

Посетителей ВДНХ приглашают встретить Новый год на одном из самых больших в мире катков. Для них подготовили музыкальные выступления и костюмированные представления.

В Новопушкинском сквере откроется ледовый театр, где покажут яркие шоу в постановке Петра Чернышева. В их числе «Золушка» (премьерная постановка), «Белоснежка», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Чиполлино».

На окружных площадках тоже можно погрузиться в волшебную атмосферу фестиваля: здесь пройдут 240 интерактивных программ, 480 представлений уличных театров, а также 1680 мастер-классов для взрослых и детей.

Подробная информация о мероприятиях, анонсы предстоящих событий и расписание мастер-классов доступны здесь.

Новый год и Рождество в столице

Всего в рамках празднования Нового года и Рождества в Москве запланировано более 300 мероприятий, которые пройдут на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», в парках, библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях.

Программа эта была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в специальном голосовании в проекте «Активный гражданин». В нем участвовали 340 тысяч человек.

Детские елки

На кремлевскую елку в этом году пригласили более 30 тысяч детей. А в Гостином Дворе по традиции состоится новогодняя елка Мэра Москвы. С 23 декабря по 4 января запланировано 36 представлений, в том числе 21 бесплатное — для 52,5 тысячи гостей. 30 тысяч из них — дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья из интернатов, отличники и победители спортивных соревнований. Им также вручат новогодние подарки.

Кроме того, с 20 по 29 декабря во всех округах организуют 25 новогодних представлений «Елка префекта», которые бесплатно посетят больше 13 тысяч детей. Всего в дни зимних школьных каникул в Москве состоится свыше 250 новогодних елок, повеселиться на которых смогут более одного миллиона детей.

Встреча Нового года

Встретить Новый год москвичи смогут на 83 площадках, расположенных во всех округах города. Праздничные программы начнутся 30 декабря в 15:00, а завершатся к вечеру 3 января. В новогоднюю ночь отдыхающих ждут:

— 17:00–18:00 — новогодние спектакли;

— 18:00–20:00 — выступления творческих коллективов;

— 20:00–21:00 — новогодние спектакли;

— 21:00–22:00 — вечерний концерт;

— 22:00–23:50 — большой праздничный концерт и дискотека;

— 23:30 — трансляция поздравления Мэра Москвы;

— 23:55 — трансляция поздравления Президента Российской Федерации;

— 00:00 — встреча Нового года;

— 00:05–02:00 — продолжение большого праздничного концерта;

— 01:00 — фейерверк.

Центральные площадки празднования:

— ВДНХ, где запланирована программа, посвященная космосу (в том числе поздравление от космонавтов с борта Международной космической станции в прямом эфире);

— Парк Победы, где можно бесплатно посетить фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи», увидеть сделанную изо льда 40-метровую копию Московского Кремля, ледяные горки длиной 15–80 метров и высотой 4,5 метра, шесть световых инсталляций. Там также пройдет шоу-программа, в которой примут участие представители 32 стран;

— «Сокольники», где подготовили программу «Мир масок». Там же работает тюбинговая горка «Всепогорка» длиной 280 метров и высотой 12 метров, три сцены, три катка, дорожки для катания и батарея для обогрева;

— «Царицыно», гостей которого ожидает «Новогоднее цветопредставление» в оранжерее, сцена в стиле МХТ имени Чехова, тюбинговая трасса длиной 150 метров, а также катание на собачьих и оленьих упряжках;

— Парк Горького, в стереотеатре которого пройдет выступление группы D-Pulse.

Праздничный салют в Новый год начнется в 01:00 на 38 точках запуска: 13 высотных и 25 парковых. На Москворецкой улице, Поклонной горе и ВДНХ салют начнется в 00:00.

На центральных и окружных праздничных площадках выступят более 2,5 тысячи артистов, которые покажут около 120 новогодних спектаклей для детей. Общая продолжительность праздничной концертной программы составит без малого 400 часов. С 30 декабря по 3 января новогодние спектакли будут гастролировать по окружным площадкам: на каждой представят по 10 оригинальных постановок.

Новогодние каникулы в культурных учреждениях

С середины декабря по конец января в культурных центрах, кинотеатрах и библиотеках Москвы пройдет более 860 мероприятий, посвященных празднованию Нового года. В частности, в 15 библиотеках организуют 39 елок. А с 2 по 8 января 160 библиотек приглашают принять участие в мастер-классах и конкурсах с подарками.

В 14 городских кинотеатрах пройдет 50 мероприятий, в том числе кинопоказы, встречи с режиссерами и театрализованные представления. Уже по традиции 87 городских музеев и выставочных залов будут работать в дни школьных каникул бесплатно.

Благотворительные акции

В Москве запланирован и ряд благотворительных акций, например елка Мэра в Морозовской больнице и больнице святого Владимира (27 и 28 декабря). Это выездное новогоднее представление для ребят, страдающих онкологическими, онкогематологическими, орфанными и другими серьезными заболеваниями. Маленьким пациентам также вручат 1850 подарков.

Кроме того, в четырех московских клиниках — Морозовской больнице, больнице святого Владимира, Московском научно-практическом центре наркологии и Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой — состоятся творческие мастер-классы.

Во время акции «Исполни желание», которая проходит до 31 декабря, москвичи могут исполнить мечты детей с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями и ребят из многодетных и малообеспеченных семей, написавших письма Деду Морозу.

Помимо этого, до 15 января продлится благотворительный рождественский фестиваль «Тепло». Он включает серию концертов и мастер-классов учеников и педагогов московских школ искусств, организованных совместно с ведущими благотворительными фондами России в больницах, хосписах и реабилитационных центрах.

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