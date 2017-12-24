Католическое Рождество: традиции и обычаи

Христианские конфессии, живущие по григорианскому и так называемому новоюлианскому календарю, отмечают Рождество Христово на две недели раньше, чем православные христиане, придерживающиеся так называемого «старого стиля». Рождество в западной религиозной традиции считается главным праздником, с которым связано радостное ожидание чуда.

Когда отмечается католическое Рождество

Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарю отмечается 25 декабря. Предрождественский сочельник отмечается 24 декабря, и вечером в этот день проходят все главные рождественские службы.

Кто отмечает Рождество 24-25 декабря

Праздник Рождество Христово, отмечаемый 24-25 декабря, иногда называют католическим Рождеством. На самом деле в это время Рождество отмечают не только католики, но и большинство протестантов, а также многие православные церкви.



Когда отмечают Рождество в России, Беларуси и на Украине

Русская православная церковь отмечает праздники по юлианскому календарю, поэтому в России Рождество встретят в ночь с 6 на 7 января. Этот праздник является в России выходным днем.

На Украине и в Белоруссии также большинство православных отмечает Рождество вместе с россиянами — 6-7 января. Но на Украине ради католиков и представителей других конфессий, которые живут по григорианскому календарю (а таких среди украинцев немало, хотя и не большинство), 25 декабря также объявлено выходным днем. Впрочем, это, наверно, к лучшему, поскольку лишний праздничный день — это всегда хорошо, тем более, когда речь идет о Рождестве.

История Рождества

Рождество связано с евангельской историей о рождении сына божьего Иисуса Христа у девы Марии.

Согласно Евангелию, в год рождения Иисуса по указу императора Августа в Римской империи, частью которой были Иудея, проводилась перепись населения. Для удобства для переписчиков всем жителям Иудеи было приказано явиться в город своего рождения. Супруг девы Марии святой Иосиф был потомком царя Давида, и его «малой родиной» был Вифлеем. Мария, в это время уже беременная, отправилась в Вифлеем вместе с мужем.

Однако в Вифлееме из-за наплыва гостей Марии и Иосифу не удалось попасть в гостиницу. Когда подошел срок родов, Мария родила ребенка Иисуса в пещере, в которой прятали скот от непогоды.

После рождения Иисуса первыми ему пришли поклониться пастухи, которым о рождении сына божьего сообщил ангел. Следом пришли волхвы, которым путь к пещере указала звезда, появившаяся на небе в момент рождения Иисуса. Волхвы принесли Иисусу царские дары — золото, ладан и смирну. Этим даром волхвы дали понять, что видят в младенце Иисусе царя божьего.

Согласно католической традиции, волхвов, которые сами были царями (по другой версии — магами) звали Мельхиор, Каспар и Бальтазар.

Узнав о рождении сына божьего, тогдашний царь Иудеи — жестокий Ирод — решил уничтожить Иисуса. Ирод не стал разбираться и велел убить в Иудее всех младенцев в возрасте до двух лет (знаменитое избиение младенцев).

Однако ангел божий спас Иисуса и его семью. Ангел велел Иосифу вместе с Марией и ребенком бежать в Египет, где святое семейство скрывалось до самой смерти Ирода, после чего благополучно вернулось в Иудею.

Католическое Рождество — традиции праздника

Католики начинаются готовиться к Рождеству заранее — за месяц. Предрождественский период называется Адвент, он включает в себя молитвы, пост (не такой строгий, как Рождественский у православных), а также различные мероприятия, связанные с благотворительностью.

Адвент посвящен ожиданию чуда Рождества, поэтому в это время в Европе проводятся различные рождественские мероприятия — ярмарки, спектакли и т.д. Самые грандиозные предрождественские ярмарки проходят в Германии.

Католический Сочельник

Сочельник — это канун праздника, который отмечается 24 декабря.

В этот день у верующих принято держать строгий пост. Желательно целый день ничего не есть, а когда на небе загорится первая звезда, «разговеться» сочивом — сваренными в меду зернами различных злаков. В это время в католических и протестантских храмах проходят праздничные службы, а затем люди отправляются домой и садятся за праздничный стол, на котором традиционно присутствуют мясные деликатесы.

Католические рождественские традиции

Вертепы

Со средневековья в Западной Европе появился обычай устраивать на Рождество рождественские вертепы — делать игрушечные ясли с куклами в виде девы Марии, младенца Иисуса, святого Иосифа, пастухов, волхвов и т.д.

Колядки

На Рождество европейцы, особенно дети любят колядовать — наряжаться в карнавальные костюмы и маски и ходить по улицам и домам, распевая рождественские гимны. Певцам принято давать сладости или деньги.

Рождественская ель

Главный рождественский обычай, который еще в петровские времена попал в Россию черед приезжих немцев — ставить в домах и на площадях наряженную ель, которая символизирует райское дерево.

Санта Клаус

Санта Клаус (он же святой Николай) — это рождественский дед, который приносит детям подарки на Рождество. В западной традиции считается, что, подобно святому Николаю, Санта заходит в дома по ночам через дымоход, оставляя подарки под елкой или в специальном носке, подвешенном у камина.

Поздравления с Рождеством

***

Как мы ждем этот чудный праздник,

Снова мир озарен волшебством,

Сколько радости, сколько счастья

Нам с тобой принесет Рождество!

Время праздника, время подарков,

Время счастья, покоя, чудес,

Пусть звезда Рождества светит ярко,

Нам любовь, посылая с небес!

***

Рождество пусть озаряет

Каждый дом,

Веру в бога укрепляет,

Ибо в нем —

Утешение отрада, и опора.

И надежда в том,

Что скоро мы поймем:

Ничего дороже в мире нет любви,

С нею мы как будто выше от земли.

Рождество об этом нам напомнит вновь,

Даст дорогу чудесам пускай любовь.

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