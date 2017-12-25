Блокчейны, майнинг, криптовалюты и киберспорт

В Беларуси с подписанием президентом декрета “О развитии цифровой экономики” создаются беспрецедентные для региона условия для IT-компаний, вводятся в оборот цифровые валюты и токены.

“Декретом предусмотрена система мер по либерализации условий ведения деятельности в сфере новых и высоких технологий, в том числе по совершенствованию правового статуса резидентов Парка высоких технологий (ПВТ). Основная мера - создание беспрецедентных для региона условий для IT компаний – резидентов ПВТ”, - сообщил агентству “Интерфакс-Запад” источник, знакомый с содержанием документа. О подписании декрета заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу на встрече с представителями деловых кругов. Полный текст декрета еще не опубликован.

Как рассказал источник, до 1 января 2049 года продлен срок действия специального правового режима ПВТ. Резидентами ПВТ могут стать компании, осуществляющие деятельность по разработке программного обеспечения или иную деятельность в сфере информационных технологий.

Такой деятельностью может быть проектирование и эксплуатация программных и программно-аппаратных средств на основе или с использованием реестра блоков транзакций (блокчейн); создание и обучение нейронных сетей; разработка и реализация систем беспилотного управления транспортными средствами; майнинг, деятельность биржи криптовалют, деятельность криптообменного пункта, иная деятельность с использованием токенов; деятельность в сфере киберспорта.

“Перечень не закрытый. Наблюдательный совет ПВТ наделяется правом определять иные виды деятельности, осуществляя которые компания сможет стать резидентом ПВТ”, – подчеркнул источник.

Кроме того, продолжил он, в рамках специального правового режима ПВТ сохранены существующие и введены новые льготы по налогам, а также взносам в ФСЗН (фонд социальной защиты населения).

Так, дополнительно предоставляются льготы, направленные на стимулирование деятельности “продуктовых” IT-компаний. В частности, от НДС будут освобождены иностранные компании, которые оказывают резидентам ПВТ маркетинговые, рекламные, консультационные и некоторые другие услуги. Также обнуляются ставки налога на доходы иностранных организаций, применительно к доходам от отчуждения акций, долей в уставном фонде, паев в имуществе резидентов ПВТ (при условии непрерывного владения ими не менее 365 дней), а также роялти, доходам от оказания рекламных услуг и некоторых других доходам, выплачиваемым им резидентами ПВТ.

Как отметил источник, декретом максимально упрощается деятельность резидентов ПВТ. Им разрешается совершать операции с электронными деньгами без ряда ограничений; без разрешения Нацбанка резиденты смогут открывать счета в иностранных банках и иных кредитно-финансовых организациях, получать на них денежные средства; проводить в уведомительном порядке валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляемые на основании разрешения Национального банка; при совершении хозяйственных операций с нерезидентами Республики Беларусь единолично составлять первичные учетные документы.

“Законодательство о порядке проведения и контроля внешнеторговых операций на операции с участием резидентов ПВТ не распространяется”, - добавил источник.

Кроме того, декретом вводится возможность инвестировать по британскому праву. “Резидентам ПВТ прямо предоставлено право заключать с третьими лицами договоры, активно применяемые в международном бизнесе. Это и соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, и опционные договоры; договоры конвертируемого займа; соглашения, предусматривающие ответственность за переманивание работников; non-compete соглашения с работниками c выплатой им компенсации, за период действия non-compete обязательств”, - отметил собеседник.

Документом также закреплен комплекс мер, направленных на привлечение в страну высококлассных специалистов в IT-сфере. “Резидентам ПВТ не требуется получать разрешения, связанные с приемом на работу иностранцев. Таким иностранцам в упрощенном порядке выдается разрешение на временное проживание в Беларуси. Также отменены визы для иностранных работников и учредителей резидентов ПВТ. Увеличен максимально допустимый срок их временного пребывания – до 180 дней”, - пояснил источник.

ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ И ТОКЕНЫ – БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ УСЛОВИЯ

Он подчеркнул, что важной новацией декрета становится ввод в оборот цифровых валют и токенов. “Беларусь создает беспрецедентные условия по регулированию оборота цифровых валют и токенов”, - заметил эксперт.

Так, документом определены права физических и юридических лиц в сфере обращения токенов. “Юридические лица вправе владеть токенами, создавать и размещать собственные токены через резидентов ПВТ; приобретать, отчуждать токены и совершать с ними иные операции только через биржи криптовалют и операторов обмена криптовалют”, - сказал источник.

При этом, продолжил он, физические лица вправе владеть токенами; осуществлять майнинг; обменивать токены, приобретать и отчуждать их за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены.

“Деятельность физических лиц по майнингу, приобретению и отчуждению токенов не признается предпринимательской деятельностью. Токены и доходы от операций с ними не подлежат декларированию физическими лицами”, - сказал собеседник.

Согласно декрету, до 1 января 2023 года не признаются объектами налогообложения обороты, прибыль (доходы, выручка) от различных операций с токенами.

Основные нормы декрета вступят в силу через 3 месяца после его официального опубликования.

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