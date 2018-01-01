Сколько зарабатывают КВНом Масляковы

Клубу веселых и находчивых уже 56 лет. За это время юмористическая передача, которую ведет Александр Масляков, стала одной из самых популярных на российском ТВ. Неудивительно, что многих поклонников шоу интересуют доходы его главных участников.

В последнее время в прессе часто появляются слухи о том, что Александр Масляков может лишиться клуба веселых и находчивых. «Сейчас КВН — это очень доходный бизнес. Все его рычаги оказались в руках исключительно семьи Маслякова только потому, что он запатентовал на свое имя авторство идеи и товарный знак», — рассказал в интервью генеральный директор компании «Группа 7», Дмитрий Иванов. Журналисты решили выяснить, какой же доход приносит Маслякову популярное юмористическое шоу.

Сколько точно платит Первый канал, остается коммерческой тайной. Однако в СМИ ранее фигурировала сумма в 250-400 тысяч долларов за передачу. По информации прессы, доход от спонсоров составляет 760 тысяч долларов год.

«За право выступать под брендом КВНа команды платят отчисления от всех своих гастрольных поездок и корпоративных выступлений от 10 до 20 процентов — в зависимости от популярности», — рассказал журналистам капитан «Сборной РУДН» Сангаджи Тарбаев.

В 2015 году Forbes подсчитал, что общий доход от трансляций, гастролей и отдельных выступлений участников КВН составляет не менее 3,5 миллионов долларов в год. Сейчас эта цифра наверняка выросла.

«Заработки КВНщиков — это гастроли, концерты, участие в корпоративах. Участников приглашают в качестве ведущих. Телевизионные компании нанимают игроков придумывать сценарии. Кто «Физрука» написал, «Кухню»? А для Comedy Club кто пишет? Или возьмем «Интерны», «Универ», «Даешь молодежь!» — поделился Сергей Писаренко, игравший в команде «Уездный город».

Сангаджи добавил: «Цены на авторов в КВНе разные — от 50 до 2000 долларов в день».

Зарабатывать участники КВН начинают, конечно, после того, как прославились на телевидении. Ольга Картункова признавалась, что поначалу сама вкладывала деньги в развитие своей команды «ГородЪ ПятигорскЪ».

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