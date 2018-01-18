С 18 по 25 января экуменические молитвы

Взорвавшийся недалеко от Детройта метеор был не менее 0,91 м в поперечнике, сообщают информагентства со ссылкой на управление метеороидов Центра космических полетов NASA. Взрыв метеора в ночь на 17 января ...

Ядерная война между США и КНДР может начаться в любой момент. Такой позиции придерживаются дипломаты Северной Кореи. США настаивают на дипломатическом решении вопроса, но задумываются о вывозе соотечественников из региона. Госсекретарь ...

Акционерное общество "Гознак" разработало приложение для мобильных устройств "Банкноты 2017", с помощью которого можно определить подлинность новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, сообщает пресс-служба "Гознака". Мобильное приложение будет доступно ...

В результате сложных погодных условий без света остались населенные пункты в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях. В Украине из-за непогоды были обесточены 63 населенных пункта в пяти областях. Об ...

На реализацию союзных программ в 2018 году планируется выделить более 3 млрд российских рублей, сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота перед совещанием с представителями государственных заказчиков программ ...

Представители христианских конфессий Беларуси планируют провести экуменическую молитву о единстве христиан. Такую информацию разместил интернет-портал Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси. Планируется, что в Минске экуменические молитвы будут проходить в архикафедральном ...

Ровно через месяц – 16 февраля Литва отметит 100-летний юбилей. По этому случаю всех жителей приглашают не только участвовать в официальных мероприятиях, но и подумать о своих связях со страной, ...