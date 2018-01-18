Об активной роли суда в содействии сторонам в урегулировании споров в РФ

Верховный суд (ВС) РФ предлагает дать судам полномочия по своей инициативе приостанавливать процесс, чтобы дать сторонам шанс примириться. Сегодня пленум ВС РФ рассмотрел законопроект “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием примирительных процедур” и связанные с ним проекты.

Как отмечают разработчики законопроекта, речь идет не о принуждении сторон к примирению, а об “активной роли суда в содействии сторонам в урегулировании споров”.

Одно из ключевых положений документа -норма о возможности суда откладывать судебное разбирательство или приостанавливать производство по делу по своей инициативе, предложив сторонам использовать ту или иную примирительную процедуру.

“Примирительная процедура может быть проведена по ходатайству обеих сторон или по предложению суда. Предложение суда провести примирительную процедуру может содержаться в определениях о принятии искового заявления (заявления) к производству, подготовке дела к судебному разбирательству или в ином определении по делу, а также может быть сделано судом в устной форме. Для рассмотрения сторонами возможности использования примирительных процедур суд может объявить перерыв в судебном заседании”, - такие правила ВС РФ предлагает записать в новой статье 153.2 ГПК.

Авторы законопроекта в пояснительной записке пишут, что реализация этого подхода создаст условия для активной роли суда, который содействует сторонам в урегулировании споров. “Суд, откладывая судебное разбирательство или приостанавливая производство по делу по своей инициативе, не принуждает стороны к примирению, а лишь предлагает им попытаться урегулировать спор самим, оценить все положительные стороны данного способа. В случае недостижения согласия по спорным вопросам рассмотрение дела судом будет продолжено”, - говорится в записке.

Согласно законопроекту, суд может проявить примирительную инициативу даже в спорах с участием государственных и муниципальных органов - в делах, возникающих из публичных правоотношений, то есть, в принципе, и тех, которые связаны с взысканием обязательных платежей. “Представляется, что в условиях нестабильной экономической ситуации и возрастающего количества споров с участием государственных органов именно государство должно расширять использование примирительных процедур для эффективного урегулирования споров со своим участием, в том числе в целях укрепления авторитета органов государственной власти, повышения доверия к ним”, - говорится в сопроводительной записке.

Правда, в законопроекте содержится оговорка, что такого права у суда нет, если стороны использовали досудебное урегулирование, а эта процедура является обязательной для налоговых споров. Такое правило значительно сужает сферу применения примирительной инициативы суда.

Как устанавливает законопроект, примирительная процедура может быть проведена на любой стадии процесса. Урегулирование споров допускается путем переговоров, сверки документов, посредничества, в том числе медиации, судебного примирения или использования других примирительных процедур, если это не противоречит федеральному закону. Документом также предлагается закрепить широкий перечень возможных результатов примирения. Среди них - мировое соглашение, заключаемое в отношении всех или части требований, частичный или полный отказ от иска, его частичное или полное признание, жалобы, признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, иное соглашение, в том числе по обстоятельствам дела.

Судебные примирители

ВС РФ также предлагает ввести в отечественное законодательство новый институт судебного примирения, следует из законопроекта. А судебных примирителей собираются рекрутировать из числа работников аппарата суда, имеющих высшее юридическое образование и стаж работы в области юриспруденции не менее пяти лет, и судей в отставке. Их список будет утверждать пленум ВС РФ на основе предложений судов.

Законопроект предусматривает, что процедура судебного примирения должна быть бесплатной для сторон.

Оплату работы судебных примирителей из числа судей в отставке предлагается возложить на государство. “Расходы бюджета <...> могут, в частности, компенсироваться из сумм государственной пошлины, оставшейся в бюджете после возвращения определенной ее части в случае согласия сторон на использование процедуры судебного применения”, - говорится в пояснительной записке. Не исключают разработчики законопроекта и создание специального фонда оплаты труда, но в любом случае отдают решение на откуп правительства - именно оно, согласно документу, должно определить порядок и условия оплаты судебных примирителей из числа судей в отставке.

Законопроект также предлагает ввести новый порядок возврата госпошлины. Разработчики считают, что при заключении мирового соглашения на этапе до принятия решения судом первой инстанции должно возвращаться 70% суммы, на стадии апелляции - 50%, кассации и надзора - 30%. Сейчас Налоговый кодекс устанавливает, что при заключении мирового соглашения до принятия решения возврату подлежит 50% суммы госпошлины.

Очевидно, что аналогичная норма процедуры судебного примирения может появиться и в белорусском законодательстве.

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