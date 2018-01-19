Землетрясения на Камчатке и побережье Мексики

В Калифорнийском заливе произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера, зацепив побережье Мексики. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает СBS.

“Геологическая служба США сообщает, что землетрясение было сосредоточено примерно в 78 км к северо-востоку от города Лорето, в водах между штатами Южная Нижняя Калифорния и Сонора. Очаг землетрясения находился на глубине 16 км”, - отмечает издание.

Вследствие подземных толчков цунами не возникло, о повреждениях в близлежащих районах Мексики также информации нет.

“Никаких повреждений. Мои тарелки даже не упали”, - говорит местная жительница.

Эта местность является береговой линией пустыни, усеянной небольшими городками и рыбацкими деревнями. Она популярна у автотуристов из США, которые часто останавливаются в местных кемпингах.

Напомним, в этот же день землетрясение магнитудой 5,7 произошло у западного побережья Камчатки.

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