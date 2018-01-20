США из Сирии не уйдут

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон дал понять, что США планируют сохранить свое военное присутствие в Сирии на неопределенный срок. Это мотивируется необходимостью бороться с терроризмом, а также противостоять росту влияния Ирана и создавать условия для свержения президента Сирии Башара Асада.

Эти высказывания Тиллерсона, комментирует Politico, представляют собой на настоящий момент наиболее предметное и связное описание планов американской президентской администрации по политике в отношении Сирии. И в таком виде, правда, планы идут несколько вразрез с предвыборной риторикой президента США Дональда Трампа, который выражал намерение вытащить США из беспорядочных войн в мусульманском мире.

Тиллерсон объяснил, что администрация Трампа не хочет повторять ошибок предшествующей администрации, которая вывела войска из Ирака, после чего там распространила влияние террористическая группировка «Исламское государство». Он оговорил, что некоторые американцы «скептически относятся» к продолжению участия в сирийском конфликте, но сказал, что это пока необходимо для предотвращения терроризма. Он не сказал ничего о планах на военное вмешательство в сирийскую гражданскую войну, но подчеркнул, что США хотят отстранить от власти Асада.

Газета Washington Post опасается, что кризис, который разворачивается на сирийско-турецкой границе грозит втянуть американских военных в более широкий региональный конфликт, а с учетом того, что контингента мало, он едва ли сможет оказывать значимое влияние на ход этого конфликта. На самом деле, отмечается в материале, главная причина внимания США к Сирии — это желание противостоять Ирану и противодействовать росту его влияния. Собственно, теперь США считают его главной угрозой на Ближнем Востоке. Иран энергично действует в Сирии, поддерживает «Хизбаллу» в Ливане, а также у него есть агенты в Ираке, Афганистане, Пакистане и других местах. По этой причине он представляет собой угрозу интересам США и их союзников в регионе.

BBC пишет, ссылаясь на высказывания Тиллерсона, что США могут сподвигнуть к выходу из Сирии следующие факторы. Во-первых, убедительное поражение ИГ (а также и «Аль-Каиды», террористическая организация, запрещена в РФ). Убедительность должна проявляться в том, что в течение достаточно долгого времени эти террористические группировки никак себя не проявляют. Во-вторых, разрешение сирийского гражданского конфликта таким образом, чтобы нравилось США (то есть с отстранением Асада). В-третьих, это уменьшение влияния Ирана в Сирии. В-четвертых, это появление условий для возвращения в Сирию беженцев. В-пятых, США хотят убедиться, что в Сирии нет оружия массового поражения.

Правительство Асада, комментирует BBC, при поддержке своих союзников России и Ирана, по большому счету, оказалось победителем в войне. Но оно не контролирует всю сирийскую территорию. На севере, например, находится автономная территория, которую занимают курды при поддержке США, и Вашингтон сейчас будет решать, как их можно эффективнее использовать. Скорее всего, продолжение поддержки курдов будет мотивироваться интересами противостояния терроризму.

США осознают, что Россия тоже не собирается в ближайшее время покидать свои базы в Сирии. Но это их сейчас мало беспокоит. Главным образом, их внимание сосредоточено на Иране, и свою приоритетную задачу они видят в том, чтобы сдержать рост его влияния. Фактически это означает, что Сирия еще долгое время будет пребывать в разобщенном состоянии и с изолированным правительством. Из-за этого ее восстановление будет задержано, а также могут начать копиться новые проблемы, которые дадут о себе знать в дальнейшем.

Напомним, что Сирийские курды стали причиной разногласий между США и Турцией. Высказывания представителя Госдепа США по курдскому вопросу вызвали гнев Анкары ( в частности заявление Вашингтона о том, что курдская группировка «Силы народной самообороны» не рассматривается США как террористическая организация), а посол США был вызван в МИД Турции. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу выразил позицию Турции по заявлениям США – США должны выбрать между Турцией и сирийской курдской партией Демократического союза (PYD).

Двойная игра США

Интересы США на Ближнем Востоке ( стратегия Greater Middle East или стратегия «Большого Ближнего Востока»): установление максимального контроля над стратегически важными регионами и создание дуги нестабильности, которая должна протянуться от Ливана, Палестины, до Сирии, Ирака, Персидского Залива, Ирана – вплоть до границ Афганистана, где расположены НАТОвские гарнизоны. В книге «Великая шахматная доска: Господство Америки и его геостратегические императивы» Бзежинский назвал современный Ближний Восток ключом от территории, которую он обозначил как Евразийские Балканы ( эта географическая общность включает в себя кавказ ( Грузия, Азербайджан, Армения) и центральную Азию ( Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан), частично – Иран и Турцию). Стремясь реализовать проект «Большого Ближнего Востока» США последовательно провели операции 1) установление военного сотрудничества с Турцией ( недопущение континентальной ориентации Турецкого Правительства), 2) Начав сотрудничество с Турцией и бесповоротно изменив ее геополитическую ориентацию (талласократическая идентичность Турции – конфликт c Россией), сотрудничество с курдскими силами – поддержка США идеи создания независимого государства Курдистан.

Карта – «Большой Ближний восток по версии Ральфа Петерса» ( использовалась в обучающих программах для высших военных офицеров Оборонного колледжа НАТО).

«Курдская карта»

«Курдистан»– регион, охватывающий единовременно части нескольких государств: Турции (курдское население 30-35 % от населения Турции – от 18 до 20-25 млн), Ирана (6-7 млн), Ирака и Сирии. Идея о создании «Великого Курдистана» - является неотъемлемой частью доктрины США о «Большом Востоке», предполагающем хаотизацию региона через подрыв существующих структур национальной государственности.

Курдские военизированные структуры играют большую роль в событиях в Сирии и Ираке. Кроме того, контролируя курдов США получают мощный рычаг воздействия на события в регионе в целом и закрепляются в самом центре Ближнего Востока с выходом на Сирию и Ливан с одной стороны, Иран и Ирак с другой и Турцию и Закавказье с третьей.

Авангард постмодерна

Среди курдов – распространена интерпретация Курдистана – как «сетевого националистического» пространства. В этой логике концепция национальных государств – часть прошлого, сеть и сетевое государство курдами воспринимается как государство будущего. Положительное отношение к сетевым структурам (сетевое государство) делает сотрудничество курдов с США крайне удобным (значительная часть политики США сегодня реализуется в сетевом стиле).

Показательно, что наиболее «прогрессивные» и антиконсервативные с западной точки зрения левые идеи феминизма и различные версии социализма являются составной частью идеологии курдских политических сил.

Материалы по теме: В мире, Война, Война в Сирии, Курдистан, Курдистан (курд. Kurdistan), Рекс Тиллерсон, Сирийская Арабская Республика (Сирия), Сирия, Соединённые Штаты Америки (США), Третья мировая война (подготовительная часть)

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