В России сложился перекос в распределении налоговой нагрузки

Министр финансов Антон Силуанов назвал чрезмерной налоговую нагрузку на бизнес и население в России. По его мнению, в этой сфере наша страна проигрывает конкуренцию другим государствам. Об этом глава Минфина заявил в среду, 17 января, выступая на Гайдаровском форуме. Законопроект об изменениях в налоговую систему планируется внести на рассмотрение Госдумы уже весной. По планам министра, начать следует со снижения «нагрузки на труд». Что это значит и за счет чего еще можно облегчить жизнь россиянам, разбирались «Известия».

Дорогое удовольствие

Сегодня российские предприниматели платят в бюджет налог на прибыль и страховые взносы во внебюджетные фонды — Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Если сложить все эти выплаты, получается, что бизнесмен должен каждый месяц отдавать государству не менее 37,1%. Из них 30% идут в фонды и 7,1% составляет налог на прибыль. В разных отраслях к этим статьям могут добавляться и другие налоги.

Граждане РФ платят подоходный налог (НДФЛ) и налог на добавленную стоимость (НДС). Размер первого — 13%, а второй заложен в конечную стоимость товаров в магазине и составляет 18%.

В итоге бизнес и население несут чрезмерную нагрузку, признал глава российского Минфина Антон Силуанов.

— 30% одних страховых взносов. Я уж не говорю про НДС, про подоходный налог. В других странах нет такой нагрузки. И здесь мы проигрываем конкуренцию, конкурентоспособность нашей налоговой системы по сравнению с другими странами, — посетовал, выступая на Гайдаровском форуме, Антон Силуанов.

При этом одно из самых больных мест для предпринимателей — именно взносы в ПФР, ФОМС и ФСС. По словам министра, при открытии нового производства и выплате зарплат налогообложение труда отнимает львиную долю ресурсов. Вот почему финансовое ведомство предлагает начать реформу налоговой системы именно в этой части.

— Здесь у нас есть необходимость поработать, посмотреть и оптимизировать налоговую систему, сделать ее конкурентной в этой части, перераспределив структуру налогообложения, снизив нагрузку на труд, — заявил глава Минфина.

Исправить перекос

Несмотря на то что и бизнес, и предприниматели указывают: 30% взносов — слишком большое бремя, этого недостаточно для балансировки бюджетов фондов. ПФР, ФОМС и ФСС традиционно дефицитны, поэтому «дыра» в них покрывается за счет трансфертов из федерального бюджета.

— Заявление главы Минфина фактически означает признание того, что система финансирования социальных фондов была не очень продуманной, — отметил заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв.

По его словам, в России сложился перекос в распределении нагрузки. Те, кто получает мало, платят довольно много. А те, кто зарабатывает достаточно хорошо, несут относительно низкую нагрузку. Это связано с тем, что ставка подоходного налога в России фиксированная и распространяется абсолютно на все размеры зарплат. Даже на самые высокие.

— У нас нагрузка на бизнес завышена, а на потребление — занижена, — считает эксперт.

По его мнению, страховые платежи могут быть снижены относительно безболезненно для бюджета, поскольку в результате это приведет к росту других поступлений. Высвобожденные ресурсы предприниматель направит на увеличение либо выручки, либо зарплат сотрудников. А это значит, что в итоге вырастет собираемость НДС и НДФЛ.

Бюджет не потеряет

Минфин и Минэкономразвития в прошлом году уже выдвигали предложения по реформированию фискальной сферы. Налоговый маневр, который разрабатывали эти ведомства, предполагал снижение нагрузки на фонд оплаты труда. Схему назвали 22/22. НДС планировали повысить до 22% с нынешних 18%, а страховые взносы сократить с 30 до 22%. Минфин настаивал, что такое перераспределение не приведет к сокращению бюджетных доходов.

— Если говорить о наполнениях бюджета, то ключевую роль в нем играет НДС — это треть всех налоговых поступлений. То есть объем, вполне сравнимый с поступлениями от налога на добычу полезных ископаемых. Страховые взносы играют существенно более скромную роль, — пояснил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

При этом он отметил, что НДС — гораздо более эффективный налог, потому что от него невозможно уклониться. А это означает, что перераспределение налогов, скорее всего, не только не уменьшит, но с большой вероятностью даже увеличит поступления в казну.

Последствия реформы

Категорически против снижения уровня взносов в ПФР, ФОМС и ФСС выступает социальный блок правительства. По мнению его представителей, это сделает пенсионную систему еще более несбалансированной. В результате придется наращивать трансферты из федерального бюджета. Впрочем, увеличить их можно за счет повышенного НДС.

В правительстве рассматривали не только маневр 22/22. Просчитывались модели с формулой 21/21 и 21/22. Но они показали выпадение доходов от 300 до 500 млрд рублей в год. Модель реформы 22/22 дала положительный результат в пользу бюджетных доходов: повышение ставки НДС позволит ежегодно дополнительно собирать в казну чуть более 1 трлн рублей.

Заявление Антона Силуанова о том, что проект налоговой реформы будет внесен в Госдуму уже весной, встревожило представителей бизнес-сообщества. Так, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что столь жесткие сроки внесения изменений — до начала подготовки проекта бюджета на следующее трехлетие — исключают обсуждение налоговой реформы с бизнесом. Таким образом, предприниматели будут поставлены перед свершившимся фактом.

Антон Силуанов в ответ пообещал до подготовки окончательных предложений по налоговым новациям провести еще несколько встреч с представителями бизнеса.

Министр подчеркнул, что Минфин не предлагает увеличивать налоговую нагрузку. По его словам, необходимо перенастроить систему налогообложения таким образом, «чтобы она отвечала основной задаче сегодняшнего дня — увеличению темпов экономического роста». Самое главное — сделать новую фискальную систему простой и понятной.

Материалы по теме: В мире, Налоги, Россия

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