Извинений за налог на “тунеядцев” (с неработающих граждан) не будет

Ранее взысканные сумы денег вернут, но не всем и не сразу. Извенений за издания и применения данного декрета не последует. Министерство по налогам и сборам информирует, как будет возвращаться сбор на финансирование государственных расходов. Информация размещена на сайте ведомства. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января 2018 года подписал декрет №1 “О содействии занятости населения”. Документ направлен на активизацию работы по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения. “Декретом также предусмотрено освобождение плательщиков сбора на финансирование государственных расходов от уплаты этого сбора.

Возврат сбора на финансирование государственных расходов гражданам будет осуществляться на основании их заявлений в порядке, установленном законодательством”, - отметили в министерстве. В соответствии с пунктом 18.3 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного указом от 26 апреля 2010 года №200, зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней является административной процедурой, осуществляемой налоговыми органами. Указанная административная процедура осуществляется на основании письменного заявления заинтересованного лица, с представлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина. Подача заявления может быть осуществлена представителем заинтересованного лица, действующим на основании доверенности, оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством.

Возврат сбора на финансирование государственных расходов осуществляется одним из двух способов, указываемых в заявлении: на счет в белорусском банке (при условии указании реквизитов текущего (расчетного) или иного банковского счета: номер и тип счета, наименование банка, код банка, код валюты); наличными денежными средствами из кассы обособленного (структурного) подразделения открытого акционерного общества “Сберегательный банк “Беларусбанк”. Срок осуществления административной процедуры - 1 месяц со дня подачи заявления.

С адресами и режимом работы налоговых органов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по налогам и сборам.

Материалы по теме: Дебильный декрет, Налог на "тунеядцев" (с неработающих граждан), О содействии занятости населения

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