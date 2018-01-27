Что за “умник” заблокировал интернет-сайт «Хартия-97»

Повторная за последние несколько месяцев блокировка интернет-сайтов в Беларуси вызывает тревогу. Об этом во время открытия конференции по свободе интернета в Вене заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир, комментируя ситуацию с сайтом «Хартия-97».

«Повторная блокировка доступа к сайтам в Беларуси за последние несколько месяцев вызывает тревогу. Подобные виды действий наносят ущерб осуществлению основных прав человека на получение и распространение информации, а также на свободу СМИ», — предупредил Дезир.

Напомним, вечером 24 января интернет-ресурс «Хартия-97» перестал открываться с белорусских компьютеров и смартфонов. Провайдеры заблокировали сайт после решения Министерства информации.

Позже министерство уточнило, за что был заблокирован сайт.

В частности, на информационном ресурсе публиковались материалы, содержащие информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам республики. Кроме того, как указал Мининформ, на ресурсе размещались статьи с указанием даты и места проведения массового мероприятия, разрешение на проведение которого на момент размещения публикации получено не было, что нарушает ст. 8 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

Также одним из оснований для принятия решения об ограничении доступа стало распространение информационной продукции ресурса, которая решением суда признана экстремистским материалом и внесена в республиканский список экстремистских материалов. Что это за публикации, Министерство информации не указало.

«Власти несут ответственность за обеспечение того, чтобы граждане Беларуси не просто беспрепятственно имели доступ к интернету, но и доступ к информации в интернете. Обязательства ОБСЕ, разделяемые Беларусью, не позволяют широко определенным „национальным интересам“ ограничивать осуществление основополагающего права человека на доступ к информации», — сказал Дезир.

Материалы по теме: Блокировка сайта, Хартия-97 (Charter97.org)

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