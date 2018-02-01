Коррекция на мировом рынке криптовалют

За неполные две недели января капитализация рынка уменьшилась вдвое — с $830 млрд до $417 млрд

Прошедший 2017 год на криптовалютном рынке оказался более чем насыщенным на различные события и тенденции. Но его главным итогом, пожалуй, стало увеличение количества людей, так или иначе имеющих отношение к криптопространству. Какие события стали самыми важными в январе 2018 года?

Впервые за всю относительно недолгую историю мирового крипторынка (данные имеются начиная с мая 2013 года) за неполные две недели января капитализация рынка уменьшилась вдвое — с $830 млрд до $417 млрд. Потом, конечно, начался технический отскок, и рынок даже восстановился до текущих значений в районе $500 млрд, но подобных коррекций рынок криптовалют еще не видел.

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