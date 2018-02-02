Блокчейн может привести человечество к яркому будущему

Ещё несколько лет назад биткоин был серой лошадкой, но внезапно весь мир о нём заговорил. Биткоин оказался в топе обсуждений за прошедший год. Он буквально ворвался в топ инфоповодов СМИ, которые твердили: «Биткоин изменит весь мир», «Эта технология - изобретение нового колеса» и тому подобное. Другие же скептично отмахивались, называя его «пузырём». Фактически, самым большим пузырём со времён бума доткомов в 90х, или даже Тюльпанной лихорадки в 30х годах XVII века.

Самая большая проблема заключается в том, что когда дело касается будущего биткоина - у всех есть лишь догадки. Кто-то говорит, что биткоину есть куда расти и он, несомненно, будет расти. Такого мнения придерживается Ким Дотком - немецкий предприниматель в сфере технологий. Недавно он заявил о своих планах на криптовалюту, рассчитывая, что биткоин определённо сможет преодолеть отметку в $40 000. В то же время, миллиардер Уоррен Баффет говорит следующее: «… почти с полной уверенностью я могу сказать, что криптовалюты ни к чему хорошему не приведут». В любом случае, никто точно не знает, что произойдёт с криптовалютой. Стоит только сказать, что биткоин и, стоящая за ним технология, блокчейн, вместе вышли в свет. Их, конечно, можно сравнить с курицей и яйцом, но одно точно ясно - они не единое целое.

Пока что, единственная польза от биткоина - это растущий интерес вокруг блокчейна как технологии, которая может привнести что-то новое в существующие отрасли и даже открыть доступ к новым. Однако, совсем не важно, является ли биткоин пузырём или нет, его следует чётко отделять от блокчейн-технологии.

Биткоин, который появился как первая децентрализованная криптовалюта, сейчас наиболее ценен на рынке. Но всё, что о нём можно сказать, это то, что он является торгуемой стоимостью самой блокчейн-технологии. Он ничем не отличается от более чем полутора тысячи других валют, существующих в данный момент. Некоторые из них используют один блокчейн (биткоин и Ethereum), а другие разработали свой собственный. Стоит напомнить, что в обороте присутствует ограниченное число монет, что делает их стоимость сильно зависимой от спроса.

Подобно аналогии с куриным яйцом, приведённой нами выше, никто не может сказать точно, что было первым: блокчейн или биткоин. Но точно ясно лишь то, что биткоин не появился бы без блокчейна. Они были созданы в унисон загадочным Сатоши Накамото.

Начиная от стартапов и заканчивая самыми большими корпорациями, все верят в то, что за биткоином стоит будущее. Многие полагают, что биткоин - это воплощение блокчейна, при этом забывая о том потенциале, который скрыт в этой технологии. На самом деле, едва ли биткоин показывает и малую долю всего того, что может нам дать блокчейн.

Блокчейн - это последовательное, постоянно растущее количество соединений цифровых блоков по типу цепи: каждое последующее звено опирается на предыдущее. Каждый цифровой блок защищён, они связаны между собой криптографией. Каждый отдельный блок несёт в себе информацию, отсылающую к предыдущему блоку. В каждом из них содержится информация о дате его создания и о транзакциях, совершённых за время его существования. Другими словами, блокчейн - это общественное цифровое децентрализованное хранилище, содержащее данные обо всех криптовалютных транзакциях. Блокчейн растёт с добавлением каждого нового блока-звена в цепи. Они присоединяются друг к другу в хронологическом порядке, а компьютеры, подключённые к блокчейну (они же узлы), имеют его идентичные копии благодаря синхронизации.

Децентрализованность блокчейна, как его основное свойство, также предполагает, что при должной мощности компьютера и большом объёме жёсткого диска кто угодно может скачать весь блокчейн. У всех есть к нему доступ, но никто его не может контролировать. Это связано с тем, что у блокчейна нет центрального сервера, а значит, его никто не сможет взломать и изменить его код по своему усмотрению, потому что у каждого его участника есть его копия. В этом заключается принцип одноранговой сети, на основе которой и построен весь блокчейн - нельзя де факто изменить весь его массив, не изменив каждую из копий. Это лучший пример распределённых вычислений с так называемой высокой “византийской отказоустойчивостью”.

Термин «византийская отказоустойчивость» применяющийся к компьютерным системам, относится к так называемой «задаче о византийских генералах», суть которой заключается в следующем: в ночь перед сражением, византийская армия собралась воедино. Она состояла из нескольких легионов, во главе каждого из которых стоял генерал. Всеми генералами управлял один главнокомандующий, но поскольку империя находилась в упадке, то среди генералов, включая главнокомандующего, могли быть предатели. В течение ночи, все генералы получили от предводителя приказ о действиях на утро: “будет получен приказ «атаковать», либо «отступать»”. Если все честные генералы атакуют, то они одержат победу, если отступят - сохранят армию. Если же часть из них атакует, а часть отступит - они проиграют в битве. Но и главнокомандующий может быть предателем, тогда он даст разным генералам разные приказы, а это значит, что и его приказы не стоит выполнять беспрекословно. Более того, генералы также не могут действовать по своему усмотрению, иначе возникнет путаница и армия потерпит поражение. А значит, выход только один - генералы должны обмениваться информацией друг с другом, чтобы прийти к общему соглашению.

Технология распределённого реестра (Distributed Ledger Technologies - DLT) повсеместно проникает в нашу жизнь. Эта технология находит применение и в простых задачах, таких как передача денег (и цифровых, в том числе), и в сложных - таких как подпись важных документов, которые теперь могут быть включены в блокчейн во избежание нестыковок. Это отличная защита и гарантия для любой сделки - помещённый в блокчейн подписанный документ уже не может быть измененён, а значит, с ним уже невозможно совершить никаких мошеннических махинаций.

Наиболее очевидная область применения блокчейна - процесс проведения аудита, в котором требуется точность. В качестве примера можно также привести следующий случай: глобальная логистическая компания Maersk намеревается совершить сложную сделку - ей нужно доставить один из своих контейнеров из Кении в Нидерланды. Для этого ей потребуется совершить 200 коммуникаций между 30-ю различными сторонами. Блокчейн может значительно упростить этот процесс и исключить любой риск совершения ошибок. В случае с крупными торговыми сетями, например, Nestle, или Unilever, уже используется электронно-вычислительная техника для интеграции важных процессов в блокчейн.

Несомненным плюсом технологии блокчейн является также то, что она позволит открыть двери для цифрового творчества - авторы смогут распространять и монетизировать свои творения напрямую, не прибегая к помощи различных корпораций-посредников и фирм, которые зачастую получают куда больше прибыли, чем сам автор идеи. Более того, это будет абсолютно безопасно благодаря надёжности технологии блокчейн.

В заключение стоит сказать, что ценность блокчейна заключается далеко не только в развивающемся пути быстрого заработка на криптовалюте. Блокчейн может привести нас к яркому будущему, как только мы сами выведем его из стадии зародыша. Он сможет открыть нам двери в новый мир, где эта технология станет связующим звеном между виртуальным и физическим миром. Весь тот потенциал, что заложен в блокчейне - намного важнее любых высот, которых когда-либо сможет достичь биткоин.

Материалы по теме: Биткоин, Блокчейн, В мире, Криминал, Криптовалюта, Криптовалюта Bitcoin (Биткойн) пиринговая платёжная система, Технология распределённого реестра (Distributed Ledger Technologies - DLT), То­ке­ны, Хакеры, Цифровые валюты

Оставить комментарий:

Имя E-mail (не публикуется) Сообщение:



Заложниками химической “бомбы” замедленного действия станут 360 тысяч жителей города Гродно Заложниками очередной химической “бомбы” замедленного действия станут 360 тысяч жителей города Гродно. Напомним, что по общим правилам химические предприятия такого типа, должны находиться а 20-30 км. от крупных городов. Логично было строить новое предприятие на приличном расстоянии от областного центра. Но кого интересует судьба 360 тысяч человек, которые будут ежедневно вдыхать воздух с примесью отработки химпроизводства, а случае ЧП вообще могут быть похоронными на кладбище, которое находиться недалеко он самого предприятия “Гродно Азот”. Подробнее»

Против людей потерявших работу начнут принимать экономические репрессии Противостояния власть имущих и простого белорусского народа набирает обороты. Власть все больше становится похожей на обезьяну с гранатой. Новый “оригинальный” способ “борьбы” с тотальной безработицей в Беларуси “изобрели” государственные умы в Беларуси. Если кто-то думает, что это будет создание новых производств и высококвалифицированных рабочих мест, то он сильно ошибается. Всех безработных заставят… имитировать трудоустройство и самозанятость, а против людей потерявших работу начнут принимать экономические репрессии. Вот такая альтернатива недавнему скандальному декрету, установившему налог на безработных. Подробнее»

“Смертники” из МВД Введение повсеместной продажи алкоголя не обсуждали, ввели тихо и по закону (указу, декрету, постановлению), а вот ограничения по продаже алкоголя сегодня решили обсудить. То, что вводить ограничительные меры по продаже такого наркотика, как алкоголь - давно пора, было понятно даже первокласснику. Но достаточно ли только запретительных и ограничительных мер по продаже алкоголя, который сегодня продают круглосуточно везде, даже на АЗС? Подробнее»

В Беларуси займутся “разведением” и “отстрелом” предпринимателей? В Беларуси похоже начнут “разводить” и “отстреливать” предпринимателей. А почему нет? Рыбу, бычков и даже страусов разводят. Очевидно, что данный декрет, вынужденная и временная мера, а не путь к либерализации бизнеса. Нужно куда-то срочно деть 500 тысяч безработных. Путь найден - тех кто не может найти работу, зарегистрируют предпринимателями, потом декрет отменят или изменят условия работы, бизнес станет невозможным и его прикроют, а долги перед государством у банкротов и неудачников - предпринимателей останутся Подробнее»

Пожар как способ восстановить справедливость? Не совсем удачно произошла очередная “прихватизация” властями чужого имущества. “Врагу” не достался “отжатый” в Гродно пивзавод, во всяком случае в том виде, в котором его изъяли в доход государства. Так должно было все выглядеть по плану…. Вопросов с данным пивзаводом много. Он стоит в центре города и не выпускает пива уже 10 лет. То, что там никто ничего все это время не делает, было видно многочисленным контролерам и всем властям. Подробнее»

Государство будет “терроризировать” население под предлогом борьбы с терроризмом Инакомыслие в Беларуси приравняют к терроризму. В синеокой днем с огнем не найдешь террориста. Бывают, правда искусственные, “притянутые за уши” или топорно сделанные. Нет за 2013-2016 год и осужденных за терроризм. Не смотря на это сегодня Палата представителей Национального собрания приступит к рассмотрению в первом чтении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам борьбы с терроризмом». Подробнее»

Декрет №3 “О днях дурака в Беларуси” от 1 апреля 2017 года, официальный текст В целях закрепления моих очередных дурачеств и издевательств над белорусским народом установленных Декретом № 3 от 2 апреля 2015 года № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь постановляю:

1. Объявить «День дурака в Беларуси” 2 апреля главным государственным праздником и выходным днем. Подробнее»

Интрига: Лукашенко утверждает, что Путин его родной брат Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него отличные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал во вторник, 28 марта, в Минске, на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает официальный портал главы республики. Подробнее»

Дураки у власти: лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить Власть продолжает издеваться над белорусским народом. С очередной бредовой идеей выступил А.Лукашенко 9 марта 2017 года. Он решил “трудоустроить” 500 000 тысяч безработных белорусов - инженеров, врачей, ученых, учителей, высококвалифицированных рабочих и специалистов, творческих работников, которые потеряли работу благодаря его “мудрой” политике в течении последних 22 лет. Подробнее»