Заложниками химической “бомбы” замедленного действия станут 360 тысяч жителей города Гродно

Заложниками очередной химической “бомбы” замедленного действия станут 360 тысяч жителей города Гродно. Напомним, что по общим правилам химические предприятия такого типа, должны находиться а 20-30 км. от крупных городов. Логично было строить новое предприятие на приличном расстоянии от областного центра. Но кого интересует судьба 360 тысяч человек, которые будут ежедневно вдыхать воздух с примесью отработки химпроизводства, а случае ЧП вообще могут быть похоронными на кладбище, которое находиться недалеко он самого предприятия “Гродно Азот”.

Независимые эксперты с начала 1960 годов отмечают и экономическую нецелесообразность строительства огромного хим предприятия на территории г.Гродно. Прежде всего это удалённость от источников потребления продукции хим предприятия внутренних потребителей и следовательно большие транспортные расходы связанные с доставкой продукции конечному белорусскому потребителю.Кроме того гродненская железнодорожная станция тупиковой, а не узловой, поэтому расходы на перевозку железнодорожным транспортом продукции химического предприятия значительно выше, того если бы данное предприятие было расположено ближе к узловой станции.

Власти Беларуси приняли положительное решение о строительстве нового азотного комплекса на «Гродно Азоте». Об этом сообщил гендиректор предприятия Игорь Бобырь в интервью «Вестнику Белнефтехима»

«Принято положительное решение о строительстве нового азотного комплекса. Его годовые мощности составят: по производству аммиака — 875 тыс. тонн; карбамида — 1225 тыс. тонн и водорода — 200 млн м3. Фактически это будет строительство нового завода, который, по предварительным оценкам, окупится всего за 10 лет с момента пуска», — сказал Бобырь.

Стоимость нового азотного комплекса составляет «около 1,3 млрд долларов без учета НДС». Уже достигнута договоренность о предоставлении льготной китайской кредитной линии. «Хорошее предложение поступило нам и от одного из европейских банков. Готов оказать содействие и Беларусбанк — „дорожная карта“ финансирования проекта проработана. После выбора генерального подрядчика строительства она будет детализирована», — сказал Бобырь. Он считает, что генподрядчик проекта будет выбран в текущем году путем проведения конкурса среди китайских компаний. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован в конце 2024 года. «Наше обязательное условие генподрядчику — при возведении азотного комплекса должны быть использованы самые современные и качественные технологии и оборудование европейских или японских производителей, что позволит нам выпускать продукцию высочайшего качества. Мы настроены на то, чтобы удешевить проект», — сказал глава «Гродно Азота».

По словам Игоря Бобыря, реализация проекта даст предприятию возможность удвоить мощности по выпуску карбамида и значительно нарастить экспорт, а закупка новых технологий позволит создать экологически чистое производство, дающее значительно меньшее количество отходов и выбросов вредных веществ в атмосферу.

«Инновационное производство будет и более энергоэффективным: почти на 20% снизится удельное энергопотребление, примерно на 15% — расход газа. Производство аммиака, который является исходным сырьем для азотной промышленности, будет значительно дешевле, что позволит ежегодно экономить десятки миллионов долларов», — рассчитывает руководитель предприятия.

Ожидается, что строительство нового комплекса сделает предприятие более конкурентоспособным на рынке при ценовых колебаниях. В периоды посевных кампаний появится возможность «одновременно удовлетворять внутренний рынок и иметь маржу с высоких экспортных цен». В результате Беларусь сможет ежегодно дополнительно зарабатывать сотни миллионов долларов.

Старый азотный комплекс не будет демонтирован. «Мы продлили срок его службы, вложив серьезные средства в модернизацию. Так что он будет приносить по-прежнему прибыль. Благодаря новому азотному комплексу производственные мощности предприятия по карбамиду увеличатся вдвое», — сказал Бобырь. «Если 2016 год завод закончил с минусом, то минувший — с прибылью. При этом прибыль от реализации продукции составила около 113 млн рублей», — добавил он.

Стоит отметить, что новый азотный комплекс — это долгоиграющий проект белорусских властей. В 2014 году власти Беларуси планировали привлечь инвестора в этот проект, выставив на конкурс блок-пакет гродненского предприятия с минимальной ценой в 414 млн долларов. При этом цена определялась с учетом прямых поставок природного газа от магистрального газопровода ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до ОАО «Гродно Азот». Однако желающих участвовать в конкурсе не нашлось. Затем появилась информация, что приватизация «Гродно Азота» может состояться по итогам прямых переговоров с потенциальным покупателем. Основным инвестором называлась компания «ЕвроХим» уроженца Беларуси Андрея Мельниченко. Но так и не дождавшись инвесторов, власти приняли решение строить крупный комплекс на «Гродно Азоте» своими силами. Но все упиралось в финансы. Сейчас, судя по всему, удалось привлечь китайские ресурсы.

Азотный комплекс «Гродно Азот» был построен в начале 60-х годов и находиться в настоящее время на территории областной центра в городе Гродно в 4 км от центра города.

Примечание: октябре 1960 года было начато строительство временных вспомогательных сооружений. В январе 1965 года были введены в эксплуатацию первые линии цехов аммиак-1 и карбамид-1. В октябре 1970 года Гродненский азотно-туковый завод преобразован в Гродненский химический комбинат имени С. О. Притыцкого, а в мае 1975 года — в Гродненское производственное объединение «Азот» имени С. О. Притыцкого. В августе 2000 года Гродненское производственное объединение «Азот» преобразовано в Гродненское производственное республиканское унитарное предприятие «ГПО Азот», а 2002 году — в открытое акционерное общество «Гродно Азот».

В народе данное предприятия из-за частный аварий и выбросов в атмосферу зловонных и вредных газов называют - “Химдым”.

Основана продукция гродненского «Азота» была – серная кислота, карбамид, капролактам, сульфат аммония.

В настоящее время предприятие выпускает:

Азот газообразный в баллонах

Азот жидкий

Аммиак водный особой чистоты

Аммиак водный технический

Аммиак жидкий технический

Гидроксиламинсульфат кристаллический

Глицерин технический

Двуокись углерода жидкая

Капролактам жидкий

Капролактам кристаллический

Карбамид

Карбамид 42N

Карбамид гранулированный

Кислое масло

Кислород технологический газообразный в баллонах

Кислота азотная неконцентрированная

Кислота серная

Кислота серная аккумуляторная

Масло ПОД

Метанол технический

Метиловые эфиры жирных кислот

Монг

Плав соды кальцинированной

Сульфат аммония

Сульфат аммония 20N

Топливо дизельное с МЭЖК

Удобрения жидкие азотные (КАС)

Циклогексанон технический

В тему:

«Гродно Азот» – опасный и бесконтрольный

http://belsat.eu/ru/news/grodno-azot-opasnyj-i-beskontrolnyj/

Госинспекция труда с августа 2011 года не проводила ни плановых, ни внеплановых проверок на химическом предприятии «Гродно Азот». Гродненская прокуратура отмечает, что местные жители недостаточно проинформированы о состоянии экологической и санитарной безопасности химзавода.

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»

За комплексную проверку предприятия и контроль тех, кто должен обеспечивать безопасность на «Азоте» взялись после трагедии 6 июня. Тогда в результате аварии на химзаводе погибли два человека и еще две попали в реанимацию.

На следующий же день официально – в рамках рабочего визита в Гродненскую область – на предприятии появился председатель Следственного комитета Беларуси. Иван Носкевич интересовался ходом расследования уголовного дела, возбужденного вследствие гибели работников. Главный следователь страны встретился с руководством предприятия и председателем облисполкома.

«Главная задача для Следственного комитета – найти то звено, которое в цепи обеспечения мер промышленной безопасности оказалось самым слабым», – заявил Носкевич в Гродно.

«Гродно Азот» – как ржавая мина в поле?

Слухи о драматическом состоянии химического предприятия ходят в Гродно годами. Это подтверждает даже Гродненская прокуратура, которая по итогам проверки констатирует «ненадлежащее информирование о состоянии экологической и санитарной безопасности в ОАО «Гродно Азот».

Прошло только 10 дней со дня трагической аварии, как случилась очередная: жители окрестностей заметили, что над заводом появилось желтое облако. Пресс-служба предприятия отрицала факт аварии, вместо этого предлагала СМИ туманную формулировку о «загазованности некоторых производственных помещений».

Журналисты «Белсата» пытались выяснить, что это был за газ, однако заместитель генерального директора предприятия Михаил Кравченко сообщил, что не является специалистом-химиком и не знает состава газа. Начальница санитарной лаборатории «Гродно-Азота» Светлана Соболь ответила, что информация о составе газа – конфиденциальная.

Химический гигант – бесконтрольный

На «Гродно Азоте» работает около 8 тысяч человек. Ежедневно работники имеют дело с опасным производством, а авария на химическом заводе может угрожать всему городу.

Гродненская прокуратура проанализировала материалы МЧС, «Гродноэнерго», материалы расследования аварии 6 июня. Специальная комиссия посетила предприятия и изучила организацию работы в цехах с повышенным уровнем контроля безопасности. По итогам комплексной проверки оказалось, что Департамент госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты не проводил проверок на химзаводе с августа 2011 года.

«Самоустранение данного контрольного органа от выполнения функциональных обязанностей по соблюдению требований по охране труда является одним из условий, которое поспособствовало происшествию», – говорится в сообщении прокуратуры о результатах проверки.



Ядовитое облако: рабочие “Гродно Азота” о подробностях ЧП

https://sputnik.by/incidents/20170825/1030497233/yadovitoe-oblako-rabochie-grodno-azota-o-podrobnostyah-chp.html

В Гродно идет суд над мастером по ремонту оборудования ОАО “Гродно Азот”, которого назвали единственным обвиняемым в ЧП с двумя смертями.

ГРОДНО, 25 авг — Sputnik, Валерия Соловьева. Более 60 тонн химиката взлетело на воздух в цеху, где не должны находиться горючие и взрывоопасные вещества.

В суде Октябрьского района Гродно третий день слушают обвиняемого, потерпевших и свидетелей по резонансному делу. Рабочие предприятия рассказали подробности прошлогоднего ЧП с двумя погибшими.

За 15 секунд дым заполнил весь цех

“Сначала услышал шипение, потом увидел белый дым. Он надвигался с очень большой скоростью, шел стеной. 10-15 секунд — и он полностью заполнил весь цех”, — говорит слесарь ремонтной бригады, который в тот момент был в 20-30 метрах и первым поднял тревогу.

Мужчина добавил: “Если бы мы не успели вовремя убежать, то через секунд 10 было бы больше жертв”. Один из работников вспомнил, что он чуть замешкался, потому что отключал сварочный аппарат от сети, ему пришлось выползать из цеха на коленках. Потому что дым заполнил все пространство, а внизу его еще не было.

Все произошло примерно в 12:30 6 июня 2016 года в цехе выпарки едкого натра (ВЕН) “Гродно Азот”. В суде выяснилось, что на территории цеха стояло несколько десятков больших поддонов с сотнями мешков с белым порошком опасного вещества гидроксиламинсульфата, который производит цех ВЕН. Всего — более 60 тонн. В какой-то момент химическое вещество начало очень быстро переходить в газообразное состояние.

По словам рабочих, большое ядовитое облако появилось буквально за полминуты, оно выходило через вентиляцию, ворота, вылетевшие от высокой температуры окна. А когда все закончилось, то один из свидетелей увидел, что все поддоны пусты, порошок словно испарился. Деревянные паллеты не сгорели, а только покрылись темным налетом.

Порошок показал характер

Работники предприятия рассказывали, что продукция и раньше хранилась на территории цеха. “Нам объясняли, что ее некуда складировать. Но после ЧП склад нашелся. Теперь ее увозят куда-то”, — рассказывает один из потерпевших.

На время ремонтных, в том числе и огневых работ, ее не убирали. Обычно все мешки прикрывали листами плотного картона. “Чтобы голуби не пачкали мешки и не портили их товарный вид”, — говорили мужчины.

Единственное, что сделали в день ЧП — это укрыли боковую сторону складированной на поддонах продукции листами плотного картона. Как раз с той стороны, где рабочие должны были делать работы с газовым резаком.

Один из сотрудников цеха ВЕН вспомнил давнюю историю, как однажды вещество показало свой характер. Это произошло несколько лет назад: “В цеху лежало несколько мешков с продукцией цеха, на них попало что-то горячее, дыма появилось столько, что все голуби попадали”.

Свидетелей уверяли, что белое облако стало образовываться не со стороны огневых работ, а с середины складированных рядов продукции или даже дальше. Обвинение сейчас пытается узнать, могли ли искры от газового резака попасть на мешки с химикатом.

“Категория “Д” — значит ничего не горит и не взрывается”

“Вы знаете, какой категории помещение цеха?” — интересовался у всех адвокат обвиняемого.

Все отвечали, что категория “Д”. Такие таблички можно видеть перед каждым входом в цех. По инструкциям, такая категория присваивается самым безопасным помещениям, в которых не должно находиться горючих и взрывоопасных предметов и веществ.

“Категория “Д” — значит нечего бояться. Значит, тут ничего не горит и не взрывается. Об этом знают все работники завода. Это нам объясняют еще в тренировочном центре перед устройством на работу”, — поясняли свидетели.

Об этом неоднократно говорил и обвиняемый, и мастер другой ремонтной бригады, которая выполняла сварочные работы в цеху. Так как цех относится к категории Д, то допуск к огневым работам оформлялся по упрощенной схеме — по журналу. Для сравнения, в более опасных цехах (классы А, Б, В и Г) для огневых работ выписывается специальный допуск, в котором отдельным пунктом указываются правила поведения и все опасности.

Приходящие рабочие-ремонтники проходили инструктаж, но во время него им не сообщали, что продукция цеха может взлететь на воздух.

Обвиняемый: “Сказали, что продукция цеха не горит”

“То, что это опасное химическое вещество, мне никто не говорил. Сказали во время инструктажа, что продукция цеха не горит”, — пояснял и сам обвиняемый, 32-летний Николай Сауль, мастер по ремонту производственного оборудования.

Следствие признало его виновным, потому что мужчина отвечал за пожарную безопасность. Его бригада из четырех человек ремонтировала рубашку охлаждения кристаллизатора на высоте примерно семь метров с помощью газового резака.

Как уверяет Сауль, когда он готовил место работы, он видел, что на полу лежит укрытая плотным листовым материалом продукция.

“Меня это не насторожило. Ведь это помещение класса “Д”. Три высокопоставленных лица цеха (начальник смены, начальник цеха и начальник производственного отделения) подтвердили, что возгораемых веществ нет”, — добавляет Сауль.

По его словам, искры, летящие от газового резака на расстояние восемь метров, не могли прожечь картон, которым была укрыта продукция. Чтобы проверить это, он даже проводил свой эксперимент.

“Искры не долетали до поддонов с продукцией и во время следственных экспериментов. Многие свидетели мне рассказывали, что задымление пошло от окна — с противоположной стороны от моих рабочих. Может быть, стекло сыграло как линза. После ЧП я узнавал о гидроксиламинсульфате. Это до конца не изученное вещество. Началом реакции термического разложения могут стать разные факторы”, — пояснял суду Сауль.

Обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы

Во время ЧП в цеху работало более десятка человек. Одна бригада делала сварку на первом этаже, подчиненные Сауля выполняли работы с помощью газового резака на площадке на отметке шесть метров, еще два человека укладывали плитку на высоте 12 метров.

Когда появился белый дым, рабочие с нижних уровней покинули цех. Два плиточника 28 и 35 лет погибли на месте от острого отравления едким газообразным веществом — диоксидом серы. Легкие телесные повреждения в виде химических ожогов верхних дыхательных путей, конъюнктивита глаз и острого токсического бронхита получили три человека.

Во время ЧП было уничтожено почти 62 тонн гидроксиламинсульфата стоимостью свыше 72 тысяч рублей, а также повреждено имущество предприятия стоимостью более 19 тысяч рублей. Общий ущерб составил почти 94 тысячи рублей, он относится к особо крупным.

Суд по делу о ЧП на ОАО “Гродно Азот” начался 23 августа. За три дня обвинение опросило более десяти свидетелей, а также потерпевших и обвиняемого. Обвиняемому предъявлены обвинения по ч.3 ст.304 УК Беларуси (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Многие из присутствующих на суде были уверены, что мужчина не виновен.

“Огораживать от искр продукцию должен персонал цеха. На месте этого мастера мог оказаться любой”, — добавлял один из руководителей ремонтной бригады.

Практически все пострадавшие отказались предъявлять материальные претензии к обвиняемому. Лишь мать одного погибшего рабочего собирается подавать такой иск.

Материалы по теме: Игорь Бобырь, ОАО «Гродно Азот»

Оставить комментарий:

Имя E-mail (не публикуется) Сообщение:



Заложниками химической “бомбы” замедленного действия станут 360 тысяч жителей города Гродно Заложниками очередной химической “бомбы” замедленного действия станут 360 тысяч жителей города Гродно. Напомним, что по общим правилам химические предприятия такого типа, должны находиться а 20-30 км. от крупных городов. Логично было строить новое предприятие на приличном расстоянии от областного центра. Но кого интересует судьба 360 тысяч человек, которые будут ежедневно вдыхать воздух с примесью отработки химпроизводства, а случае ЧП вообще могут быть похоронными на кладбище, которое находиться недалеко он самого предприятия “Гродно Азот”. Подробнее»

Против людей потерявших работу начнут принимать экономические репрессии Противостояния власть имущих и простого белорусского народа набирает обороты. Власть все больше становится похожей на обезьяну с гранатой. Новый “оригинальный” способ “борьбы” с тотальной безработицей в Беларуси “изобрели” государственные умы в Беларуси. Если кто-то думает, что это будет создание новых производств и высококвалифицированных рабочих мест, то он сильно ошибается. Всех безработных заставят… имитировать трудоустройство и самозанятость, а против людей потерявших работу начнут принимать экономические репрессии. Вот такая альтернатива недавнему скандальному декрету, установившему налог на безработных. Подробнее»

“Смертники” из МВД Введение повсеместной продажи алкоголя не обсуждали, ввели тихо и по закону (указу, декрету, постановлению), а вот ограничения по продаже алкоголя сегодня решили обсудить. То, что вводить ограничительные меры по продаже такого наркотика, как алкоголь - давно пора, было понятно даже первокласснику. Но достаточно ли только запретительных и ограничительных мер по продаже алкоголя, который сегодня продают круглосуточно везде, даже на АЗС? Подробнее»

В Беларуси займутся “разведением” и “отстрелом” предпринимателей? В Беларуси похоже начнут “разводить” и “отстреливать” предпринимателей. А почему нет? Рыбу, бычков и даже страусов разводят. Очевидно, что данный декрет, вынужденная и временная мера, а не путь к либерализации бизнеса. Нужно куда-то срочно деть 500 тысяч безработных. Путь найден - тех кто не может найти работу, зарегистрируют предпринимателями, потом декрет отменят или изменят условия работы, бизнес станет невозможным и его прикроют, а долги перед государством у банкротов и неудачников - предпринимателей останутся Подробнее»

Пожар как способ восстановить справедливость? Не совсем удачно произошла очередная “прихватизация” властями чужого имущества. “Врагу” не достался “отжатый” в Гродно пивзавод, во всяком случае в том виде, в котором его изъяли в доход государства. Так должно было все выглядеть по плану…. Вопросов с данным пивзаводом много. Он стоит в центре города и не выпускает пива уже 10 лет. То, что там никто ничего все это время не делает, было видно многочисленным контролерам и всем властям. Подробнее»

Государство будет “терроризировать” население под предлогом борьбы с терроризмом Инакомыслие в Беларуси приравняют к терроризму. В синеокой днем с огнем не найдешь террориста. Бывают, правда искусственные, “притянутые за уши” или топорно сделанные. Нет за 2013-2016 год и осужденных за терроризм. Не смотря на это сегодня Палата представителей Национального собрания приступит к рассмотрению в первом чтении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам борьбы с терроризмом». Подробнее»

Декрет №3 “О днях дурака в Беларуси” от 1 апреля 2017 года, официальный текст В целях закрепления моих очередных дурачеств и издевательств над белорусским народом установленных Декретом № 3 от 2 апреля 2015 года № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь постановляю:

1. Объявить «День дурака в Беларуси” 2 апреля главным государственным праздником и выходным днем. Подробнее»

Интрига: Лукашенко утверждает, что Путин его родной брат Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него отличные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал во вторник, 28 марта, в Минске, на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает официальный портал главы республики. Подробнее»

Дураки у власти: лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить Власть продолжает издеваться над белорусским народом. С очередной бредовой идеей выступил А.Лукашенко 9 марта 2017 года. Он решил “трудоустроить” 500 000 тысяч безработных белорусов - инженеров, врачей, ученых, учителей, высококвалифицированных рабочих и специалистов, творческих работников, которые потеряли работу благодаря его “мудрой” политике в течении последних 22 лет. Подробнее»