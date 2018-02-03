В Беларуси впервые осудили сторонников “русского мира”

Троих мужчин признали виновными в разжигание межнациональной розни. По мнению прокурора, статьи одного из осужденных могли привести к “возникновению в Беларуси конфликта, подобного тому, который возник в Украине”.

Минский городской суд в пятницу, 2 февраля, признал виновными авторов прокремлевского агентства Regnum, которых осудили за разжигание межнациональной розни, сообщает 112 Украина. Судья Игорь Любовицкий признал журналистов виновными по статье 130 УК (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды)..

Преподаватель одного из белорусских университетов Юрий Павловец, бывший школьный сторож из Бреста Дмитрий Алимкин и редактор журнала Новая экономика Сергей Шиптенко осуждены на 5 лет лишения свободы с отсрочкой на 3 года.

Сами осужденные не признали своей вины, и в последнем слове называли процесс политическим и после суда заявили, что будут обжаловать приговор. За решеткой во время следствия авторы Regnum провели почти 14 месяцев.

Напомним, что суд над белорусскими публицистами продолжался более месяца. Первое судебное заседание по этому делу состоялось еще 18 декабря 2017 года. Авторы ИА REGNUM провели целый год в ожидании начала судебного процесса. Всех троих публицистов обвинили в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, а Павловцу и Шиптенко вменяли ещё и «незаконное ведение предпринимательской деятельности». Все обвинения публицисты отвергли.

Причем Роскомнадзор, а также ряд белорусских и российских историков и экспертов в текстах журналистов не обнаружили «признаки экстремизма». На суде показания дали родственники авторов, их коллеги по работу и даже представители читательской аудитории, которые охарактеризовали Шиптенко, Павловца и Алимкина как людей, которые не терпят лжи, которые усердно работают.

В то же время со стороны обвинения на дачу показаний приглашали белорусских государственных экспертов, на заключении которых основывается почти всё обвинение по статье 130 о разжигании розни, а также Денис Рабенок обратившийся в прокуратуру из-за текстов на ИА REGNUM, опубликованных под именем Алла Бронь. Однако из выступления Рабенка выяснилось, например, что он писал на своих страницах в соцсетях, что является «белорусским русофобом» и писал, что «вкусно есть на завтрак русскоязычных девушек, если правильно приготовить и с приправами».

Сами же государственные эксперты не смогли во время дачи показаний ответить на многие вопросы, часто просто уклонялись от ответа, а в ходе допроса одного из экспертов защита даже была вынуждена внести в прокол поведение подзащитного как «гримасничанье».

Ранее один из осужденных, Алимкин называл белорусский язык “российским диалектом”. Он писал, что между мировыми языками произошла своеобразная олимпиада, по результатам которой в лидерах оказались русский, английский, испанский и некоторые другие языки. А вот белорусский и украинский “опоздали на олимпиаду”, и от них якобы можно отказаться.

Отмечается, что украинская тема и аналогия не раз возникала в текстах обвиняемых. Как заявил прокурор, статьи Алимкина могли привести к “возникновению в Беларуси конфликта, подобного тому, который возник в Украине”. Шиптенко, например, писал: “Беларусь медленно, но уверенно движется к модели этнического национализма по украинскому образцу”.

Как сообщалось, в Украине белоруса оштрафовали за георгиевскую ленту. Он заплатит штраф в 2550 грн за использование флажка с георгиевской лентой.

Русский мир — культурно-историческая идея международного межгосударственного и межконтинентального сообщества, объединённого причастностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре. По мнению сторонников концепта, слово «русский» в названии указывает на исторические корни общности, берущей своё начало в древней Руси, а в слово «мир» — вкладывается значение «весь свет», «все люди»

Материалы по теме: Regnum — российское информационное агентство и интернет-издание regnum.ru, Игорь Любовицкий, Криминал, Политические процессы, Разжигание межнациональной розни, Русский мир — культурно-историческая идея, Сергей Шиптенко, Союзное государство, Средства массовой информации (СМИ), Судебные новости, Юрий Павловец

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