За забытые документы не штрафуют, «бесправник» может получить до 15 суток

С 31 января 2018 года вступили в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), которые касаются Правил дорожного движения. На вопросы «АиФ» ответила старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктория ЦАРУК.

Будут ли привлекать водителей к административной ответственности, если при ДТП никто не пострадал?

Согласно изменениям в ст. 18.17 КоАП при оформлении ДТП, в котором участникам не причинены телесные повреждения, а имеются только механические повреждения транспортных средств либо повреждения имущества, водитель привлекается к ответственности за нарушение конкретного пункта (пунктов) ПДД, которое стало причиной происшествия. Если участники ДТП составляют европротокол — они не привлекаются к административной ответственности. ГАИ не начинает проверку по факту ДТП как на месте происшествия, так и при последующем обращении одного из участников ДТП с просьбой провести дополнительную проверку.



До 31 января 2018 года те, кто ездил за рулем, не имея права управления транспортным средством, платили огромный штраф. Что сейчас изменилось для «бесправников»?

Внесены изменения в статью 18.19 КоАП «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления». Теперь за повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, предусмотрен также административный арест до 15 суток. Такая категория дел теперь будет рассматриваться судами, а не ГАИ, как раньше.

О штрафах

Правда ли, что водителей уже не будут штрафовать за забытые дома документы?

Раньше за отсутствие документов штраф составлял от 0,1 до 2 базовых величин (БВ – 24,5 рубля). Сейчас эта норма отменена. Но при невыполнении требований сотрудника ГАИ передать для проверки документы, предусмотренные правилами дорожного движения, водитель может быть привлечен к административной ответственности по ч.5 ст.18.22 КоАП («Иные нарушения») - предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5 базовой величины.

Также одним из нововведений станет упразднение процедуры изъятия талона к водительскому удостоверению при наложении штрафа. Водителю не нужно будет посещать ГАИ, чтобы вернуть документ.

Будет ли увеличен срок уплаты штрафа, который инспектор ГАИ выписывает на месте? Иногда 5 дней недостаточно.

С 31 января 2018 года увеличен срок уплаты штрафа, который инспектор ГАИ налагает на месте. В случае упрощенного ведения административного процесса (когда лицо признало себя виновным в совершении правонарушения и выразило согласие на применение к нему административного взыскания без составления протокола) сотрудником ГАИ выносится постановление, которое вступает в законную силу с момента его вынесения. При этом штраф может быть уплачен на месте либо водитель имеет право уплатить его не в пятидневный срок, как было ранее, а в течение 30 дней. Но в случае неуплаты штрафа в установленные сроки сумма автоматически увеличивается на 2 базовых величины.

О «страховке»

Какие нововведения коснутся «страховки» автомобиля?

С 31 января 2018 года изменились некоторые штрафы. Так, новая редакция статьи 18.20 КоАП (”Эксплуатация или допуск к участию в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования”) гласит: эксплуатация в дорожном движении транспортного средства без заключения его владельцем договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств влечет наложение штрафа в размере от 3 до 5 БВ (ранее - 5 Б В), а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — от 10 до 15 БВ (ранее -15 БВ).

Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в случае совершения дорожно-транспортного происшествия лицом, уполномоченным управлять этим средством, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 10 БВ ( ранее - 10 БВ), а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — от 15 до 20 БВ (ранее - 25 БВ).

В Беларуси участие в дорожном движении транспортного средства, зарегистрированного за ее пределами, без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, имеющего силу на территории Республики Беларусь, грозит штраф в размере от 10 до 20 БВ (ранее - 20 БВ).

Материалы по теме: Авто-новости, КоАП, Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП), Правила дорожного движения (ПДД), Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП)

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