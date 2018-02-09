На избирательном участке избили журналиста Белсата и отвезли на Окрестина Оператор телеканала Андрей Козел сообщил, что милиция разбила его головой стеклянные двери избирательного участка 18.02.2018. Журналист добавил, что ему нанесли четыре ...

В Гродно легковушка врезалась в машину скорой помощи, сообщает информационный портал города. В ДТП, по предварительным данным, пострадала фельдшер скорой помощи. Вечером 17 февраля на перекрестке в машину скорой помощи с ...

Специализирующаяся на поиске фрилансеров американская площадка Upwork подсчитала, что за год спрос на сотрудников, связанных с блокчейн-индустрией, вырос в 35 раз. Помимо IT-специалистов компании ищут консультантов по организации ICO и ...

Ученые пришли к выводу, что борщ может помочь похудеть Входящая в состав борща свекла помогает поддерживать вес на стабильной отметке и даже сбрасывать его. Исследователи Денис Мур и Эндрю Ригал из Национального ...

Как сообщили в компании, начать массовое производства планируется уже в мае 2018 года. “Электромобили давно уже называют автомобилями будущего. Они стали популярны не только за счет роста цен на топливо, но ...