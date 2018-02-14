14 февраля Католическая церковь почитает святого Валентина

14 февраля Католическая церковь почитает святого Валентина. Он рисковал своей жизнью, потому что втайне венчал христианские пары во времена преследований церкви в III веке. Наверное, поэтому люди стали обращаться к нему в молитвах как к покровителю влюбленных.

Существует множество мифов и легенд, которые окутывают фигуру загадочного Валентина.

Согласно Золотой легенде, жестокий римский император Клавдий II пришёл к мысли, что одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй, лучше будет сражаться на поле битвы во славу кесаря, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж за любимых мужчин.

Святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, который сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В заключении святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. Влюблённый священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви — валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал его “Твой Валентин”. Прочитано оно было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла, как несложно догадаться, 14 февраля.

Согласно другой легенде, римский патриций Валентин, являвшийся тайным христианином, обративший в новую веру также и своих слуг, однажды проводил обряд венчания для двоих из них. По доносу или по стечению обстоятельств все трое были задержаны стражей. Валентин как лицо, принадлежавшее к высшему классу, мог избежать смерти, но не его слуги. Тогда, желая ободрить обречённых единоверцев, Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Послания новобрачным должна была передать слепая девочка, но неожиданно в темницы пришёл сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен на его жизнь. Перед выходом на арену смерти Валентин передал последнее письмо, освящённое верой и добротой, слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей.

Традиции Дня всех влюбленных

День всех влюбленных – это праздник любви и нежности. В этот день принято дарить любимым и дорогим людям цветы, конфеты и всякие безделушки.

Неотъемлемый атрибут праздника - “валентинка” - небольшая открытка с признанием в любви. Валентинки, как правило, делают в форме сердца и разными милыми символами.

Также в этот день принято признаваться в любви или симпатии тем, кому не мог сказать об этом в другое время. Часто влюбленные выбирают эту дату для помолвки или свадьбы.

Помимо валентинок в этот день принято задаривать вторых половинок конфетами в форме сердечек, ходить на романтические прогулки и весело проводить время в кафе, кино и ресторанах. Конечно же, ни одна девушка не откажется от букета цветов. Главное помнить, что никто из ваших близких не должен оставаться в этот день без внимания.



Что нельзя делать в День святого Валентина и накануне

1. Прежде всего, нельзя в этот день быть бесчувственным и грубым. Даже если у вас нет второй половинке, этот день прекрасный повод для того, чтобы сказать “люблю” родным, близким и друзьям.

2. Не стоит кардинально экспериментировать со внешностью, чтобы удивить любимого человека. Лучше менять имидж за несколько недель, чтобы в случае провала иметь время для маневра: например, перекрасить волосы, слега отрастить, поменять стрижку.

3. Не надевать в этот день новую обувь, которая попросту может испортить вам все впечатление от праздника.

4. Не стоит предаваться экспериментам в постели. По статистике, именно 14 февраля в День святого Валентина в клиники чаще всего попадают бедолаги, которые хотели порадовать своих любимых, но оказались на больничной койке.

5. Не стоит много пить алкоголя. Бывали истории…

6. Не стоит предаваться случайным половым связям.

7. Не стоит дарить подарки, которые огорчат вашу вторую половинку.

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