Как русские воевали с США без объявления войны

Корея 1950-1953. Война асов

Корейская война стала первым горячим конфликтом в эпоху войны холодной. Однако если американские войска сражались на стороне Южной Кореи официально, то СССР, опасаясь начала глобального конфликта, засекретил отправку своих военных на фронт. В боевых действиях приняли участие лётчики и зенитчики 64-го истребительного авиакорпуса СССР. Участие советских войск в конфликте ограничилось ведением оборонительной воздушной войны, а также обучением корейских лётчиков.

«Hам запрещалось летать над морем, где господствовал американский флот, запрещалось приближаться к линии фронта, чтобы, если собьют, не упасть на вражескую территорию и не угодить в плен. Американцы были осведомлены обо всех этих запретах и умело ими пользовались — например, когда становилось совсем уж жарко, их самолеты уходили от нас всегда в сторону моря, где мы не могли их преследовать», — вспоминал летчик-истребитель, герой СССР Евгений Пепеляев, второй по результативности ас войны, сбивший 20 американских самолетов (первым стал сбивший 21 самолет Николай Сутягин).

Американская авиация доминировала в воздушных боях с китайцами и корейцами над соответствующими участками фронта, но в сражениях с советскими летчиками несла тяжелые потери. В особенности на «Аллее МИГов» — долине реки Ялуцзян, которую обороняли русские пилоты. Благодаря действиям советской авиации американцам не удалось нанести значительного урона тыловой инфраструктуре северокорейских войск. Война приняла затяжной характер и закончилась подписанием перемирия.

За годы войны советские летчики и зенитчики сбили 1250 самолетов, но и сами потеряли 335 машин. Погибло 120 пилотов и 68 зенитчиков.

Вьетнам 1965-1973. Как советские солдаты подарили Вьетнаму день ракетчика

Вьетнамская война окружена большим количеством мифов. Один из них гласит, что победа коммунистов в конфликте была невозможна без широкомасштабного участия в войне советских войск. Якобы, основу вьетнамских ВВС составляли советские пилоты-асы. В русский народный фольклор прочно вошёл «лётчик Ли Си Цин, который умело сбивал американские самолёты». А джунгли Вьетнама, согласно множеству американских фильмов, буквально кишели советским спецназом — военным США тяжело было признать, что поражением им нанес не равный по силе противник, а простые вьетнамские крестьяне.

На самом деле непосредственно в боях со стороны СССР участвовали лишь специалисты зенитно-ракетных войск. Впервые советские военспецы сбили 3 американских самолета 24 июля 1965 года, выпустив всего 4 ракеты. Высокая точность вьетнамских ракетчиков привела к снижению активности американской авиации.

Всего через войну прошло около 6 тысяч советских военных специалистов. Они занимались поставками вооружения, обучали местных солдат, ремонтировали технику. В Южно-Китайском море для упреждения налетов американской авиации действовали разведывательные корабли Тихоокеанского флота. При этом нашим военспецам было строжайше запрещено участвовать в боях. Они должны были носить гражданскую одежду, а их паспорта хранились в советском посольстве. Оружия им также зачастую не выдавали.

Впрочем, порой боя было не избежать, что приводило к трагикомичным ситуациям. Старший летчик-испытатель Василий Котлов во время испытательного полета со своим учеником, вьетнамским капитаном Шоату, находился в воздухе, когда их настиг американский F-4 Phantom. В результате напряженного боя F-4 был сбит. Однако о произошедшем ни вьетнамцы, ни сам Котлов в СССР не докладывали — если бы в Москве об этом узнали, советскому летчику грозило бы взыскание за нарушение приказа не вступать в бой. Лишь спустя десятилетия на одном из съездов ветеранов войны история стала известна.

Всего по разным данным во Вьетнаме погибло от 7 до 16 советских военнослужащих.

Ангола 1975-1992. По обе стороны гражданской войны

Через гражданский конфликт в Анголе прошли около 11 тысяч советских военных специалистов. Точная цифра, как и общее число наших, неизвестны, поскольку многие документы об этой войне до сих пор засекречены.

Война в Анголе началась в 1975 году после того, как страна обрела независимость от Португалии. За власть боролись различные группировки: МПЛА, которых поддерживали СССР и Куба, а также ФНЛА и УНИТА, за которыми стояли ЮАР и США. Хотя основная тяжесть военных действий легла на плечи кубинского военного контингента (25 тысяч бойцов), а СССР в основном помогал поставками боеприпасов и вооружения, советские спецподразделения также принимали участие в военных операциях. Так, в ноябре 1975 года в бою под Гангулой 200 советских военспецов при поддержке кубинских войск уничтожили южноафриканскую бронетанковую колонну. Однако масштабное участие советских солдат в конфликте привело и к возросшему риску потерь. Только в ходе широкомасштабного наступления ЮАР в августе 1981 года погибло 13 советских военспецов, а еще один, прапорщик Николай Пестрецов, был захвачен в плен.

В свою очередь американцы поставляли оружие и советников в армию ЮАР. Почти все крупные южноафриканские операции ангольской войны разрабатывались при помощи американских советников. Однако о масштабе действий Пентагона в Анголе говорить трудно, потому что архивы по этому конфликту в США до сих пор засекречены.

Афганистан 1979-1989. Как американцы тренировали террористов

Действия войск США в Афганистане можно считать своеобразным ответом на участие советских войск во Вьетнамской войне. Операция против нашего «ограниченного контингента» получила кодовое название «Фарадей». США и Великобритания создавали тренировочные лагеря для моджахедов, поставляли оружие, в том числе безоткатные орудия, гранатометы, ракеты «Стингер» для борьбы с советской авиацией.

Отдельно американские специалисты занимались ведением информационно-психологической войны. Для этих целей в Пакистане вдоль афганской границы были созданы 11 радиопередатчиков, которые транслировали «Радио свободного Кабула». Активно американцы занимались и сбором разведданных для моджахедов. За 10 лет войны советская контрразведка выявила 44 агента спецслужб США, которые действовали на территории Афганистана. Более того, Пентагон проводил разведывательные операции, забрасывая части спецназа в Афганистан. В ходе боев в Афганистане советскими войсками были найдены десятки убитых европейской наружности в гражданской форме и без документов.

Американские и английские посольства всячески отрицали участие своих граждан в войне. Например, в сентябре 1985 года в засаду советского спецназа попала колонна моджахедов. После боя в одной из машин было найдено тело иностранца с документами — им оказался гражданин США Чарльз Торнтон. Как и во всех других подобных случаях, в Госдепе заявили, что он не был военным советником и присутствовал на территории Афганистана «как частное лицо».

Сирия 2015 — н.в.

Американские войска начали военную операцию на территории Сирии в июне 2014 года. Официально целью США была борьба не с сирийским правительством, а с запрещенным в России террористическим Исламским государством (ИГ). Однако на практике международная коалиция во главе с США нередко наносила авиаудары и по сирийским войскам, если те, по мнению Пентагона, угрожали американским союзникам.

К августу 2015 года правительство Асада было обескровлено боями с вооружаемой США и странами Ближнего Востока оппозицией. И в сентябре в Сирии по согласованию с Дамаском началась российская военная операция. Участие РФ позволило сирийским войскам добиться успехов в борьбе с ИГ и освободить значительную территорию страны. В то же время значительно сократилось количество авиаударов американских войск по правительственным войскам, поскольку возник реальный риск военного конфликта с Россией.

«Безусловно, ни Вашингтон, ни Москва не хотят военного конфликта друг с другом, — говорит АиФ.ru президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. — Однако реальность такова, что в Сирии они преследуют диаметрально противоположные цели. После разгрома ИГ США хотят свергнуть Башара Асада, а Россия делает всё, чтобы правительство в Сирии не изменилось. Учитывая, что военные контингенты обеих стран остаются на территории Сирии, риск военного столкновения существенно повысился. Собственно, следствием этого и стал бой 7 февраля, в котором погибли граждане России». По мнению эксперта, альтернативы дипломатическому решению сирийского конфликта нет, так же, как не может быть и победителя в войне крупнейших ядерных держав. «Остается надеяться, что инцидент 7 февраля не повторится, или это может привести к очень страшным последствиям».

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