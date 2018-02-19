На Олимпиаде в Пхенчхане используют методы белорусских властей (видео)?

Еще свежи в памяти события, когда основные конкуренты А.Лукашенко на пост президента Республики Беларусь строем отправлялись прямиком на кладбище или в тюрьму. На Олимпиаде в Пхенчхане до этого пока не дошло, но белорусского претендента на золотую медаль бесцеремонно “подвинули” от золотой медали. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал судейство в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира на Олимпиаде в Пхенчхане: выкинули главного конкурента из финала. Об этом глава государства заявил 18.02.2018 журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

“Они просто, откровенно вам скажу, как человек, немного в этом разбирающийся, выкинули главного конкурента из финала”, - подчеркнул белорусский лидер. Глава государства отметил, что фристайл - это такой вид спорта, где любая помарка дорого обходится, особенно на Олимпиаде. Поэтому необходима мощная психологическая устойчивость спортсмена. В этом отношении Антон Кушнир всегда отличается высокой стабильностью в своих выступлениях, подчеркнул Александр Лукашенко.

“Железобетонный мужик, он не совершает никаких ошибок. Они поняли, что это не просто финалист, - это опять чемпион Олимпийских игр”, - сказал Президент. Александр Лукашенко напомнил, что в составе судейской коллегии были в том числе представители России, Китая и Швейцарии. “Все они протащили в финал своих спортсменов, - считает глава государства. - Они его (Антона Кушнира. - Прим. БЕЛТА) попробовали выкинуть в первой попытке квалификации, а во второй им просто ничего не оставалось, как сделать его седьмым, потому что шестеро проходили”. “Если бы умные были, то хотя бы в финал пустили. Но они понимали: пусти его в финал - всем будет “труба”. И опять белорусы два золота, как и на прошлой Олимпиаде, могут завоевать”, - сказал Президент. Глава государства также обратил внимание, что в любом виде спорта лидеров сезона стараются не выбрасывать из соревнований еще на этапе квалификации, потому что выступления таких спортсменов представляют интерес для зрителей, болельщиков. “Здесь и с этим не посчитались, хотя имя ему здесь не нужно было. Он прекрасно исполнил два прыжка”, - подчеркнул Александр Лукашенко.

“О судьях: я могу понять швейцарцев, не очень понимаю наших друзей китайцев, и отказываюсь вообще понимать наших старших братьев - россиян. Ну, прошел Буров (российский фристайлист. - Прим. БЕЛТА), надо второго россиянина затащить. Ценой белоруса!? Зачем? Вот моральная позиция судей. Поэтому это сплошное безобразие, я его иначе объяснить не могу”, - заявил глава государства. Александр Лукашенко посоветовал Антону Кушниру не расстраиваться, так как впереди в его жизни будет еще много соревнований. Он также выразил надежду, что прошедший в финал белорусский фристайлист Станислав Гладченко сможет успешно выступить

Материалы по теме: Антон Кушнир, Видео, Олимпиада, Скандалы, Спецоперация «Площадь», фристайл

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На Олимпиаде в Пхенчхане используют методы белорусских властей (видео)? Еще свежи в памяти события, когда основные конкуренты А.Лукашенко на пост президента Республики Беларусь строем отправлялись прямиком на кладбище или в тюрьму. На Олимпиаде в Пхенчхане до этого пока не дошло, но белорусского претендента на золотую медаль бесцеремонно “подвинули” от золотой медали. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал судейство в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира на Олимпиаде в Пхенчхане: выкинули главного конкурента из финала. Об этом глава государства заявил 18.02.2018 журналистам, передает корреспондент БЕЛТА. Подробнее»

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