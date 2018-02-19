Глубинная сущность поста

У православных верующих сегодня начинается Великий пост - время молитв, служб, духовных и телесных подвигов, которое завершается торжеством Светлого Христова Воскресения - Пасхой. Великий пост - самый строгий и длинный из многодневных постов православной церкви. Он длится семь недель и состоит из собственно сорокадневного поста (Четыредесятницы), который олицетворяет сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне, и поста Страстной седмицы.

В этом году Великий пост продлится с 19 февраля по 7 апреля. Первая и последняя недели Великого поста считаются самыми строгими. В субботу шестой недели церковь вспоминает чудо воскрешения Лазаря Иисусом. За субботой следует Вербное воскресение, открывающее Страстную седмицу - последнюю неделю поста, во время которой вспоминают о страданиях Иисуса Христа. В день накануне Пасхи - Великую Субботу - верующие собираются в храме на молитву. Богослужение посвящено воспоминанию пребывания Иисуса Христа во гробе.

На утрене Великой Субботы священнослужителями из храма выносится Плащаница и при участии народа обносится вокруг храма в воспоминание сошествия Иисуса Христа в ад и победы его над адом и смертью. В этот день верующие приносят с собой в храм пасхальную пищу, чтобы освятить ее. Великий пост имеет большое значение в жизни православного христианина. Ради скорбных дней Великого поста изменяется и порядок церковных служб. Ежедневное совершение Божественной литургии прекращается. Ее служат в субботние и воскресные дни поста. На протяжении всего Великого поста на утренних и вечерних службах читаются книги Ветхого Завета.

С самой первой вечерни предлагаются для чтения книга Бытия и книга Притчей Соломоновых. Во время Великого поста по церковному уставу запрещено употребление продуктов животного происхождения - мяса, молока, яиц и рыбы. С понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, необходимо отказываться и от растительного масла. Рыба разрешается всего лишь дважды - на Благовещение и в Вербное воскресенье. По воскресеньям позволено некрепкое вино в небольших количествах. В то же время возможны и послабления в посте, которые зависят от здоровья человека и рода его деятельности.

Пост облегчается для больных, престарелых, беременных женщин, людей, занятых тяжелым трудом. Говоря о Великом посте, православные богословы подчеркивают, что аскеза должна выражаться не столько в правильной диете (как ошибочно полагают многие), сколько в духовном сосредоточении. В этот период верующие посвящают свое свободное время, свои усилия познанию Творца, рассуждению о смысле жизни, о душе, о добре и зле. В дни Великого поста христианам рекомендуется отказаться от увеселительных мероприятий, курения, употребления алкоголя. Обязательно нужно сосредоточиться на своем внутреннем состоянии и бороться с проявлениями гнева, обиды, осуждения. Церковь учит, что главное в Великом посте - чистота духовная. Меру в период поста следует соблюдать во всем.

Глубинная сущность поста в том, чтобы человек возвысился нравственно, очистил свою душу, проникся любовью и милосердием к окружающим.

Материалы по теме: Великий пост, Православие, Православные праздники, Религия

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