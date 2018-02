Илон Маск назвал пароль от глобального интернета - “martians”

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал пароль от спутниковой сети Starlink, которую он намерен развернуть на околоземной орбите для обеспечения доступа к интернету из любой точки планеты.

- Никому не говори, пароль от wi-fi - “марсиане”, - написал Маск в Twitter. Запись является комментарием к его же сообщению о том, что два первых спутника Starlink, Tintin A и Tintin B, успешно выведены на орбиту и вскоре будут готовы послать на Землю сигнал “Привет, мир”. Пост собрал 41 тысячу лайков и 6 тысяч ретвитов.

Напомним, 22 февраля раработанная SpaceX ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту миниатюрные спутники с модулями беспроводной передачи данных. Космические аппараты названы в честь персонажа популярной серии комиксов “Приключения Тинтина”, неунывающего репортера, объехавшего весь мир.

Don’t tell anyone, but the wifi password is “martians”

— Elon Musk (@elonmusk)

Для обеспечения полноценной работы Starlink предполагается вывести на орбиту порядка 4,5 тысячи “космических роутеров”. Правда, SpaceX офицально уведомила правительство США о невозможности выполнить эту задачу к первоначально запланированному сроку (2020 год). Из-за техническим проблем за ближайшие несколько лет в космосе окажутся лишь 800 спутников системы.

Starlink — проект системы околоземных спутников, разрабатываемый компанией SpaceX, с целью создания дешёвого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приёма и передачи сигнала с земли и орбиты. Организация SpaceX по разработке и исследованию спутниковых интернет коммуникаций расположена в Редмонте штата Вашингтон.

Разработка проекта началась в 2014 году, тестовые прототипы были успешно запущены 22 февраля 2018 года[4]. К 2017 году SpaceX представила нормативные документы для запуска в общей сложности почти 12000 спутников на орбиту земли к середине 2020-х годов. Первичное использование спутников оценивается в период 2019-2020 года.

SpaceX также планирует продавать спутники, использующие эту же систему, для исследовательских и научных целей

