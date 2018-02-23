В феврале 2019 год белорусская АЭС даст первый ток

Белорусская АЭС будет введена в срок с соблюдением всех требований безопасности, заявил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

На итоговой коллегии Минэнерго в Островце министром энергетики Владимиром Потупчиком поставлена задача обеспечить выполнение в 2018 году всех ключевых событий, чтобы в 2019 году был запущен первый энергоблок. Как пояснил Михаил Михадюк, для этого совместно с госкорпорацией “Росатом” и генподрядчиком выработаны все необходимые решения. По его словам, госкорпорация “Росатом” является мировым лидером в области ядерной энергетики. Генподрядчик строительства Белорусской АЭС (АО ИК “Атомстройэкспорт”) успешно реализует проекты по сооружению АЭС как в России, так и за рубежом. Недавно введены в эксплуатацию энергоблоки на Нововоронежской АЭС, Ростовской АЭС, в стадии завершения аналогичный белорусскому проект на Ленинградской АЭС-2.

“Главная задача - выстроить системную работу, чтобы проект по строительству Белорусской АЭС реализовывался. Мы видим, что все участники сооружения на это настроены. Станция будет пущена в срок с соблюдением всех требований безопасности”, - отметил замминистра. Для обсуждения хода реализации проекта регулярно проводятся штабы с участием всех вовлеченных ведомств. Для оперативного решения вопросов налажено тесное взаимодействие с Минстройархитектуры, МЧС, Минприроды, другими министерствами.

Михаил Михадюк подчеркнул, что 2018 год будет решающим для своевременного ввода станции. “В разрезе каждой организации мы сформировали задания на год, расписали их по месяцам. Все обеспечены проектной документацией, бывают текущие корректировки, но эти моменты оперативно решаются, - сказал он. - Нет абсолютно никаких вопросов по финансированию, мы им обеспечены. Кроме предусмотренных контрактами авансов генподрядчик и “Росатом” пошли навстречу субподрядным организациям - под обоснованные заявки выдаются целевые авансы. Это нужно, чтобы своевременно производить закупку материальных ресурсов”.

Физический пуск первого энергоблока запланирован на февраль 2019 года, это значит, что в реакторную установку будет загружено ядерное топливо и поэтапно будет набираться мощность. На всех этапах будут проводиться соответствующие испытания. “Летом 2019 года мы должны выйти на включение в сеть с небольшой мощностью и постепенно ее набирать, чтобы к концу года первый энергоблок заработал на полную мощность”, - уточнил он.

Параллельно ведется работа над получением лицензии на эксплуатацию атомной электростанции. Она должна быть получена до завоза ядерного топлива на площадку в Островец, доставка которого запланирована на ноябрь 2018 года. Продолжается независимая экспертиза экспертами Евросоюза доклада по стресс-тестам БелАЭС. В середине марта ожидается визит группы экспертов ЕС. Они посетят станцию и получат всю необходимую информацию, заверил Михаил Михадюк.

Замминистра обратил внимание, что российский проект, по которому строится Белорусская АЭС, полностью отвечает всем современным стандартам безопасности и требованиям регулирующего органа страны - Госатомнадзора (Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС). В процессе сооружения выстроена жесткая система контроля качества выполнения работ и приемки оборудования. “Мы не допускаем никакой гонки по времени в ущерб безопасности, но в то же время пресекаем все проявления неорганизованности, некачественного выполнения обязательств”, - подчеркнул он.

К строительству АЭС максимально привлечены белорусские организации. Из общего объема они выполнили 69,1% работ. “Для белорусских организаций, строительного персонала и инженерно-технических работников это большая школа, потому что таких масштабных проектов в стране никогда не было, - пояснил Михаил Михадюк. - В целом наш генподрядчик высоко оценивает белорусских строителей, наши монтажные организации. С ними готовы работать на других зарубежных проектах”.

“Мы тесно работаем с госкорпорацией “Росатом”, это компания с мировым именем. Для нее наш проект является приоритетным, и мы чувствуем поддержку “Росатома”. Совместно мы выработали все решения, чтобы ввести атомную электростанцию в контрактные сроки, при этом обеспечение безопасности остается приоритетом. Сегодня есть все, чтобы ввести станцию в срок. Ни по финансам, ни по проектной документации, ни по поставкам оборудования больших проблем нет, текущие рабочие вопросы решаются”, - резюмировал Михаил Михадюк.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения “3+” вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, второй - в июле 2020-го.

Материалы по теме: Строительство Белорусской АЭС, Энергетика

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