Пока живы такие как Степан Светлов, у Беларуси есть будущее!

Степан Светлов — 19-летний блогер из Минска, автор одного из самых популярных блогов на YouTube Nexta, посвященного общественно-политической жизни в Беларуси. Вечером 22 февраля в квартире его родителей был проведен обыск в рамках уголовного дела по ст. 386 УК «Оскорбление президента».

Сейчас Степан находится в Польше, там он учится в университете. В минской же квартире во время обыска находилась только его мать Светлана, сообщает «Белсат».

— Вечером к матери пришли двое — один в форме Следственного комитета, второй в гражданской одежде. Имен своих не назвали, удостоверений не показывали. Они показали только ордер на обыск и сказали, что какая-то гражданка пожаловалась на оскорбительные высказывания в адрес президента, которые якобы звучат на моем канале, — рассказывает Степан.

По словам блогера, правоохранители изъяли ноутбук и маленькую видеокамеру, составили протокол обыска. При этом они не дали матери Степана никаких копий документов и не сообщили, в каком процессуальном статусе на данный момент находится Степан. На канале NEXTA — более 100 тысяч подписчиков.

Активно вести свой YouTube-канал Степан Светлов (Светлов — псевдоним) начал в апреле 2017 года — тогда в Беларуси еще не спала информационная волна «нетунеядских протестов». Парень начал создавать прежде всего информационные ролики в рубрике «Ну и новости!». Главными темами стали Декрет №3, милицейское насилие, злоупотребление властью. Почти в каждом видео звучит критика в сторону Лукашенко. При создании роликов Степан часто использовал видео независимых СМИ, особенно «Белсат», с которым сотрудничает.

— Я не понимаю, где они нашли оскорбление? Другие блогеры иногда высказываются более остро. К тому же я никогда не занимался политической деятельностью, не был активистом, не подпадал под административное преследование. Думаю, такое давление связано с быстрым ростом подписчиков на канале, — недоумевает парень.

Действительно, количество подписчиков NEXTA уже превысило 100 тысяч человек — неплохая цифра для белорусского интернет-пространства. По мнению Степана, власти могли «зацепиться» за одно из последних видео — там речь идет о «деле, которое раскрыл лично Лукашенко».

— Недавно я пробыл в Минске почти две недели, и никто из силовиков или следственных ко мне не обращался, дали выехать из страны. Также интересно, что за гражданка пожаловалась на мой канал? Может печально фрау А.? — говорит Степан.

На вопрос, почему он вообще решил вести политический блог, парень отвечает:

— Ведь это востребовано, так как у людей в Беларуси становится все меньше источников информации: заблокировали Хартию, нажали на Белорусский Партизан.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова попросила подождать комментарии на информацию к понедельнику.

Кого и за что ранее обвиняли в «оскорблении президента»?

В белорусском законодательстве существуют две подобные статьи. 367 «Клевета на президента» предусматривает наказание в виде штрафа или исправительными работами на срок до 2 лет, ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет. За «Оскорбление президента» (ст. 368) максимальная санкция представляет собой 3 года тюрьмы.

Вскоре после президентских выборов 2001 года за клевету на Лукашенко были приговорены к срокам главный редактор гродненской газеты «Погоня» Николай Маркевич и журналист Павел Можейко. Маркевичу дали 2 с половиной года «химии», после заменив приговор на исправительные работы по месту жительства. В журналистику он не вернулся. Можейко же получил 2 года химии и в 2003 году вышел по условно-досрочному.

В том же году дело за клевету возбудили дело в отношении политического деятеля и главреда газеты «Рабочий» Виктора Ивашкевича. Из двух лет «химии», назначенных судом, он отбыл половину и был амнистирован.

Общественный активист Валерий Левоневский, который критиковал социальную политику Лукашенко и собирал митинги предпринимателей в Гродно, отбыл свои 2 года заключения по 368-й статье без права на амнистию. За это время он побывал в пяти тюрьмах, в том числе на Володарке.

В 2005 году создателю сатирического проекта «Мультклуб» Олегу Миничу удалось избежать ареста благодаря большому резонансу в прессе. Ему инкриминировали «оскорбление», так как в мультфильмах присутствовал Лукашенко и приближенные чиновники.

Журналист «Газеты Выборчей» Андрей Почобут был осужден по 367-й статье дважды: после выборов в 2011-м году и летом 2012-го. Он много писал о процессе под Ковалевым и Коноваловым, которых позже признали виновными в совершении теракта и расстреляли, а также прав «молчаливые акции» и отношения Лукашенко с Западом.

Материалы по теме: Анджей (Андрей) Почобут, Валерий Левоневский, Виктор Ивашкевич, День сопротивления советской власти, Николай Маркевич, Павел Можейко, Сопротивление, Степан Светлов

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