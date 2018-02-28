В столице Беларуси пройдет «Криптоконференция»

В столице Беларуси пройдет «Криптоконференция», посвященная последним тенденциям на рынке криптовалют, майнинга и ICO. Мероприятие состоится 28 февраля в отеле Renaissance Minsk и соберет более 500 специалистов в области блокчейн-технологий.

В конце декабря Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который многие уже успели назвать революционным. Документ официально разрешает проводить любые операции с криптовалютами, включая создание токенов, майнинг, покупку и продажу криптовалюты. При этом подобная деятельность не будет облагаться налогами до 2023 года. «Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн», - считает Александр Лукашенко, Президент Беларуси.

Как новый закон изменит блокчейн-сообщество Беларуси, какие возможности откроет перед ICO-проектами, какие стратегии инвестирования выбрать в реалиях новой экономики - таковы главные темы «Криптоконференции» в Минске. Перед участниками выступят представители крупнейших ICO-проектов Беларуси и России, топ-менеджеры известных блокчейн-компаний, криптотрейдеры и представители власти.

Свое участие в мероприятии уже подтвердили: Дмитрий Матвеев, старший партнер юридической фирмы «Алейников и партнёры», один из разработчиков декрета «О развитии цифровой экономики»; Kosuke Takada (поставщик и производитель программного обеспечения Extravaganza International, Inc.); Павел Новиков, директор Центра FinTech&Blockchain «Сколково»; Денис Лавникевич, один из создателей первой белорусской криптовалюты Талер; Дмитрий Плахов, «Сообщество блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга» и другие.

Доклады спикеров можно будет послушать в двух залах мероприятия: в главном зале обсудят стратегии инвестирования в криптовалюты и ICO, в бизнес-зале - вопросы, связанные с проведением ICO. Помимо выступлений участники конференции смогут посетить блокчейн-выставку партнеров мероприятия.

Организатором выставки является компания CryptoEvent, проводящая массовые мероприятия по криптовалютам и ICO в России и странах СНГ. В ноябре прошлого года «Криптоконференция» в Технопарке «Сколково» собрала почти 2000 гостей. Помимо мероприятия в Минске, в феврале конференция по криптовалютам также будет проведена в Алма-Ате, а в марте 2018 года состоится крупнейшая в Европе «Криптовыставка» на площадке московского «Экспоцентра».

Приобрести билеты на мероприятие можно на официальном сайте «Криптоконференции» в Минске: https://cryptoconf.su/minsk

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