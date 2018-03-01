Почему жены российских олигархов предпочитают разводиться в Лондоне

Иски российских миллиардеров, особенно их жен, заполонили британские суды по бракоразводным делам, пишет Times.

“Еще один российский олигарх сегодня предстал перед судом и заявил, что не может добиться справедливости в Британии. 61-летний Фархад Ахмедов, по словам одного из судей, показал “исключительную решительность” в своих попытках сохранить огромное состояние в 453 млн фунтов (около 511 млн евро или 622 млн долларов) от бывшей жены Татьяны”, - комментирует газета недавнее решение суда по делу о разводе российского бизнесмена.

Это дело - последнее в цепочке бракоразводных процессов российских олигархов в британских судах, и результаты этих процессов не всегда приходятся по душе бизнесменам, пишет газета.

“На прошлой неделе миллиардер и друг Владимира Путина проиграл двухлетнюю судебную битву с Times за сохранение режима секретности вокруг его бракоразводного процесса с женой”, - пишет Times.

Аркадий Ротенберг, аргументируя свое нежелание выплачивать компенсацию бывшей жене Наталье, заявил в суде, что его активы заморожены, а режим секретности должен оставаться в силе, так как Ротенбергу может грозить нападение или похищение. Однако судей эти аргументы не впечатлили, и запрет на публикации о разводе Ротенберга был отменен, сообщает Times.

“Поток бракоразводных дел олигархов - прямое следствие их массового переезда в Британию за последние годы. Еще один фактор - привлекательность бракоразводных процессов в Британии для их жен”, - пишет газета.

Российские бизнесмены, разбогатевшие в 1990-е годы, часто выбирают местом жительства Великобританию, однако когда дело доходит до развода в местном суде, результат их часто разочаровывает.

“В России финансовая компенсация за развод, как правило, мала и предполагает только право на совместно нажитое имущество и минимальные алименты. В Британии брак расценивается как партнерство, плоды которого следует делить поровну”, - говорит специализирующийся на разводах адвокат Джон Оксли.

В результате жены российских и других восточноевропейских олигархов смотрят на Лондон как на мировую столицу разводов, говорит адвокат Нил Рассел.

Однако бизнесмены при разводе часто пытаются скрыть свои активы, зачастую в офшорных зонах.

“Судьям такие маневры не нравятся, а значит всегда могут быть задействованы британские законы о раскрытии доходов и правила судопроизводства, нарушение которых может грозить тюрьмой”, - пишет Times.

“Те, кто приезжает в Британию из-за сильного принципа верховенства права, часто обнаруживают, что именно этот принцип мешает их попыткам избежать положенных их супругам выплат”, - резюмирует Оксли.

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