Как распознать педофила

Многие спросят: Педофилия это ЧТО? С греческого «педес» — ребенок; «филия» — любовь…только, видимо, это не та любовь, не родительская или дружеская (см. виды любви)…

Последние годы в СМИ просто муссируется тема педофилии. Педофилов находят повсюду: и в Церквях, и детских учреждениях, и в обычных, как ни странно, полных семьях…и в Интернете, в том числе во вредных соцсетях. Может создастся впечатление, что возник резкий рост педофилии в мире, хотя по данным статистических исследований, процент педофилов в мире остался на прежнем уровне.

Что же происходит? Почему пугают детей и родителей? Может просто другие виды преступлений против детей ошибочно и обобщенно называют педофилией? Что такое педофилия на самом деле? И как распознать педофила?

Педофилия это что: болезнь, психологическое, личностное, половое или социальное расстройство?

По МКБ-10 (международной классификации болезней) педофилия это как бы болезнь…т.е. «расстройство сексуального предпочтения» (код F65.4)…

Суть истинной педофилии, конечно, не любовь к детям, а половое влечение к детям доподросткового и раннего подросткового возраста (до 14 лет). Т.о. влечение и какие-либо «нехорошие» действия с вообще несовершеннолетними детьми — это не педофилия как таковая.

Педофилия проявляется в виде душевного страдания и дистресса больного, которые вызывают необычные сексуальные фантазии и иногда навязчивые мысли.

Что такое педофилия на самом деле

По поводу педофилии велось и ведется множество исследований и научных споров, как в России, так и за рубежом, но к консенсусу в вопросе что такое педофилия на самом деле: ее истинные корни и происхождение…так и не пришли…

Различные ученые и исследователи выделяют как пренатальное (дородовое) приобретение этого расстройства, с нарушением нейрофизиологии, так и социально-психологически обусловленного.

Лечится ли педофилия (педофильное расстройство)

Педофилию можно вылечить только в том случае, если сам педофил осознает свое пристрастие и добровольно готов пройти курс психотерапии. В частности, когнитивно-поведенческой психотерапии, иногда с приемом фармакологических препаратов (напр. Антиандрогены).

Зачастую, при лечении педофилии, особенно не добровольно, не могут избавить человека от самого пристрастия (если предположить, что оно врожденное), но увеличивают самоконтроль педофила и снимают его страдания и дистресс.

Однако, в силу крайне негативного отношения к педофилам общества, в ряде случаев и самих врачей и психотерапевтов, люди с этим расстройством не идут на лечение педофилии.

Как распознать педофила среди других людей

Многие родители хотели бы знать как распознать педофила среди окружающих людей — это не так просто, т.к. педофил особо ярко, на первый взгляд, не выделяется из общей массы людей, общающихся с детьми.

И также, как обычный человек (не психоаналитик) не может отличить в отношениях истинную любовь от невротической привязанности — трудно отличить любовь, в том числе родительскую, к ребенку, от привязанности и полового влечения к нему…

Психологический портрет педофила

Давайте попробуем составить психологический портрет педофила, на основе его психофизиологии и поведения.

Педофил, человек не младше 16-ти лет, и как минимум на 5 лет старше объекта влечения — чаще мужчина, но «хватает» и женщин.

Обычно, он хорошо знаком с ребенком…возможно из близкого окружения…предпочитает общаться с детьми до 14 лет.

Педофил может быть женат (обычно он гетеросексуал), разведен или одинок…

Внешне, на социальном уровне, наблюдается сверхзабота о ребенке, довольно близкие, иногда двусмысленные телесные контакты, проявление любви, точнее, привязанности, т.к. на скрытом психологическом уровне, педофил не желает блага ребенку, он заботится о своем «благе».

В поведении многое позволяет ребенку, чрезмерно «балует», проявляет попустительство…часто сам ведет себя как ребенок (несколько инфантилен).

Почти не интересуется противоположным полом (взрослыми), хотя сам гетеросексуален…плохо входит в контакт со взрослыми противоположного пола, не флиртует…зато с детьми быстро находит общий язык, чаще всего из-за того, что педофил сам ведет себя как ребенок, многое позволяет детям, что, например родители и воспитатели (учителя) запрещают…(скажем, играть в компьютерные игры…»валять дурака», есть вредные сладости…курить и т.п.)…

Педофил может быть невысокого роста, левшой или амбидекстром, но основная суть не в том, что у него ведущая левая рука, а в том, что он правополушарный (ведущее правое полушарие головного мозга).

У педофила в детстве могли быть черепно-мозговые травмы (до 13 лет)…у него обычно низкий IQ, также, у него могли быть нарушения внутриутробного развития нервной системы, например, если мама во время беременности употребляла алкоголь. Из-за этого, могли быть нарушены базовые инстинкты…т.е. если у нормального человека при восприятии детей «включается» защитный, родительский инстинкт, то у педофила — половой…

Педофил может иметь психастеническую, истероидную или астеническую акцентуацию характера и темперамент флегматика или сангвиника, иногда холерика…

Часто педофилы имеют скрытую или явную алкогольную зависимость (могут быть «закодированы» от алкоголя).

Многие педофилы могут не вступать в реальный контакт с детьми, ограничиваясь мастурбацией под свои фантазии, общения в интернете и просмотра запрещенных и обычных фильмов с участием детей…любят мультфильмы…

У истинных педофилов (фиксированного типа) не сформирована психосексуальность…и гендерная идентичность, и настоящие больные педофилией, как правило не совершают реального физического насилия, в отличие, скажем, от людей с регрессией (психологическая защита, в виде «возврата» в детство) или у социопатов, которыми движет садизм…

Обычно педофилы очень привязаны к выбранному ребенку (но это не родительская любовь, не родительские чувства, как может показаться).

Из этого следует, что педофилы, т.е. люди с педофильным расстройством (больные), обычно не совершают буквально тяжких преступлений типа изнасилования, убийства…но их сексуальные игры с детьми наносят детям реальные и довольно тяжкие психофизиологические травмы, поэтому, так или иначе, педофилия — тяжкое преступление…

Что нужно знать родителям, чтобы уберечь детей от педофилов

Чтобы уберечь своих детей от педофилов, нужно просто быть хорошими, настоящими, любящими родителями. Т.е. не играть социальную роль родителя, а быть им. Нужно доверять своему ребенку, и делать так, чтобы он доверял Вам.

Помните, что ребенку нужна любовь…настоящая родительская любовь (не путайте ее с жалостью); ему нужна забота, эмоциональное принятие, уважение развивающейся личности, поддержка и внимание, много внимания (не путайте с гиперопекой и сверхконтролем).

Тем не менее, нужно постоянно ненавязчиво контролировать своих детей: смотреть за его эмоциональным, психологическим и физическим состоянием; следить за его увлечениями и интересами, за общением в соцсетях и т.д.

Нужно неподдельно заботиться о благе ребенка, а не быть родителем-эгоистом, заботящимся о том, чтобы общество его считало «хорошим» родителем, т.е. заботящимся о себе, а не о ребенке…

Также, узнавайте больше информации и следите за поведением взрослого окружения ребенка.

Ребенку, особенно подростку, нужны не какие-то дяди и тети, особенно чужие, ему нужны в первую очередь любящие и понимающие родители, а во вторую — сверстники.

Научите ребенка говорить взрослым «Нет», особенно, когда они их пытаются куда-то пригласить, или пытаются потрогать там, где трогать не положено никому…

Будьте бдительны, и знайте, что как правило, у настоящих хороших родителей дети не попадают в лапы педофилов…да и в другие беды — тоже… С родителей ответственности за детей, их развитие и счастье никто не снимает.

Психологическая помощь детям-жертвам педофилов и их родителям

одителям с детьми жертвами педофилов и других преступников, для избавления от психофизиологических травм, необходима как врачебная помощь, так и психологическая.

Обычно, в крупных городах должны быть специальные детско-родительские центры помощи (бесплатные), телефоны доверия и психологической поддержки, т.к. самостоятельно с этой проблемой не могут справиться и родители, не только дети…

Материалы по теме: Медицина, Педофил, Психиатрическая помощь, Психиатрия, Расстройство сексуального предпочтения

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