Регенерация новых зубов - реальность

В этой статье собраны свидетельства регенерации новых зубов, которые просочились в СМИ, а также дано общее описание методик, которые предлагают различные авторы для того, чтобы восстановить удалённые и больные зубы.

Вот несколько кратких заголовков из материалов, свидетельствующих об этом феномене.

«…Михаил, вчера я смотрела репортаж по ТВ о бабушке, которая в 70 лет обнаружила, что у нее третий раз за жизнь начали меняться зубы…»

«…В соседнем селе знахарка полосканием рта раствором прополиса и мысленным представлением учит людей наращивать эмаль на поврежденных зубах…».

«…Врачи Дрожжановской райбольницы не могли поверить своим глазам, когда их подопечная Мария Ефимовна Васильева широко раскрыла рот. Надо же - у 104-летней жительницы деревни Чувашское Дрожжаное снова стали… расти зубы!».

«…У 94-летней жительницы Чебоксар Дарьи Андреевой начали резаться новые зубы. Как сообщают специалисты чувашской республиканской стоматологической поликлиники, сейчас у старушки уже прорезался один зуб».

«…У жителя населенного пункта Шаранглу иранской провинции Восточный Азербайджан выросли новые зубы взамен выпавших от старости».

«…Неожиданное счастье привалило Марье Андреевне Цаповаловой, проживающей в Центре реабилитации пенсионеров в Сочи. В сто лет у нее внезапно начали расти новые зубы!».

«…Один из них — 128-летний иранец Бахрам Исмаили. От старости у него выпало всего лишь три зуба, и взамен них выросли новые. Бахрам также не употребляет в пищу мяса. Кроме того, он никогда в жизни не чистил зубы.

Подобный случай произошел с индийским крестьянином Балдевом. У него выросли новые зубы в 110 лет. Балдев — заядлый курильщик. Он жалуется на то, что давно привык держать трубку беззубым ртом и теперь ему неудобно зажимать ее зубами».

«…12-летней французской девчушке Мишель немного не повезло в жизни. Дело в том, что девочка страдает редкой наследственной болезнью. У Мишель выросли акульи зубки, которые постоянно ломаются и вырастают снова. У нее их гораздо больше, чем у обычных людей, причем растут они в несколько рядов. Недавно Мишель вырвали 28 зубов. И все равно их у нее на 31 больше, чем положено».

Цитата из статьи Натальи Аднорал:

Чудо первое: кариеса может и не быть. Подобный феномен наблюдали итальянские стоматологи, посетившие несколько монастырей в Тибете. Из 150 обследованных монахов у 70% не было ни одного больного зуба, а у остальных кариес встречался крайне ограниченно. В чем причина? Отчасти — в особенностях питания. Традиционное меню тибетских монахов включает ячменные лепешки, масло из молока яка, тибетский чай; летом добавляются репа, картофель, морковь, немного риса, исключаются сахар и мясо.

А если кариес зубы уже повредил?

Чудо второе: кариес может быть обращен вспять. Примером тому служат наблюдаемые стоматологами случаи самоизлечения кариеса, когда пораженные ткани вновь становятся прочными, а восстановленный участок зуба приобретает более темный оттенок. И такие случаи отнюдь не единичны. Как это происходит? Клетки-строители обнаруживают повреждения и восстанавливают целостность зуба в той же последовательности, в которой его изначально создавали.

Ну а если кариес победил, и от зуба ничего не осталось?

Тогда протезирование, конечно.

Чудо третье: могут вырасти новые зубы. Называется это «третья смена зубов» и наблюдается у людей весьма преклонного возраста. И хотя у человека нет зачатков третьего поколения зубов, зато есть остатки «вечно юных» тканей, которые вдруг, по не вполне понятным причинам вспоминают о своем предназначении стать зубами и успешно реализуют свой потенциал. Подобные сообщения в последнее время не редкость: у 110-летнего жителя индийского штата Уттар-Прадеш выросли два новых зуба; новые зубы начали резаться у 94-летней жительницы Чебоксар и 104-летней женщины из Татарстана; целых шесть зубов появилось у 85-летней новгородки… Конечно, к сенсациям можно относиться скептически. Если бы… не последние открытия науки.

Научно обоснованное чудо. Группа ученых из американского научно-исследовательского центра штата Техас во главе с доктором Макдугал изучали специальные клетки, производящие зубные ткани (эмаль и дентин). Гены, отвечающие за это производство, активны только в период формирования зуба, а потом выключаются. Ученым удалось эти гены снова «включить» и вырастить полноценный зуб (пока «в пробирке», вне организма). Правда, рассчитывать на скорейшие изменения в практике протезирования не приходится. На широкое распространение технологии выращивания собственных зубов уйдет минимум лет 20…»

Материалы по теме: Выращивание зубов, Выращивание новых зубов, Медицина

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