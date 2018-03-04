NEO — безумный успех или тотальная неудача?

Китайская криптовалюта NEO на первый взгляд очень хороша, именно она является самым успешным азиатским криптовалютным проектом на сегодняшний день. NEO торгуется на большинстве крупных биржах, имеет высокий торговый объем, обладает многочисленными ICO и имеет смарт-контракты.

Основатель проекта — Да Хунфэй, человек не особо общительный. Несмотря на то, что его Twitter-аккаунт насчитывает 40 000 подписчиков, в среднем Хунфэй делает одну запись в месяц. Несколько дней назад он нарушил молчание, чтобы выразить свое удовлетворение тем, что первый Blockchain получит высшую оценку от рейтингового агентства Weiss.

Критика NEO

Однако некоторые полагают, что их оценки не отражают действительности и сами Weiss не компетентны когда дело касается криптовалютного мира.

Одним из самых ярых критиков является блог Store of Value. В качестве претензий к проекту блог называет замедленный Blockchain у популярных ICO, ставя под сомнение требование о поддержке 1000tps.

Другая важная проблема заключается в том, что ее основное использование в настоящее время является плацдармом для ICO. Новые проекты должны проявить себя, добавив реальную ценность и удобство использования экосистемы. Однако, если проекты провалятся, то это может пагубно сказаться и на самом NEO.

Материалы по теме: Биткойн, Да Хунфэй, Китайская криптовалюта NEO, Криптовалюта, Смарт-контракты

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