ОБЭП – это борьба с замаскированными преступлениями и преступниками

Кропотливая работа сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями не производит эффектного первого впечатления. При этом никто другой, пожалуй, не возвращает государству такого количества материальных ценностей, как обэповцы. В настоящее время ОБЭП при тесном взаимодействии с другими подразделениями милиции приходится раскрывать преступления в самых разных областях промышленности, сельского хозяйства, в торговле и др. Для успешной борьбы сотрудники отдела должны превосходить преступников во всём. Более подробно об основных направлениях работы борцов с экономическими преступлениями в нашем районе рассказал начальник ОБЭП Рогачёвского РОВД, старший лейтенант милиции Кирилл СУБОТЬКО (на снимке).

Кирилл Юрьевич, подразделение по борьбе с экономическими преступлениями борется непосредственно с коррупцией?

– Самыми распространёнными преступлениями коррупционной направленности являются хищение путём злоупотребления служебными полномочиями, злоупотребление служебными полномочиями и взятка. Однако это одна из многих задач, возложенных на наш отдел. Сотрудники ОБЭП выявляют преступления, связанные с хищением материальных ценностей, принадлежащих государственным предприятиям, которые совершаются иными способами, а также преступления, связанные с искажением данных государственной статистической отчётности. Личный состав отделения постоянно принимает участие в отработках по всем направлениям деятельности органа внутренних дел. Спектр поставленных перед нами задач достаточно широк.

Кирилл Юрьевич, какие экономические преступления наиболее распространены в нашем районе?

– Рогачёвский район является одним из наиболее крупных в части сельскохозяйственного производства в Гомельской области, из-за чего основная масса преступлений экономической направленности приходится на агропромышленный комплекс. Из 37 преступлений, выявленных сотрудниками ОБЭП в 2017 году, 11 совершены в сфере сельского хозяйства (в том числе 3 коррупционных). К основным видам преступлений можно отнести хищение путём злоупотребления служебными полномочиями и кражу.

Преступление, имеющее широкий общественный резонанс, – хищение 2200 кг кукурузы и 6560 кг тритикале из хранилищ двух сельхозпредприятий нашего района.

А что вы можете сказать про «мёртвые души»?

– Установление факта так называемой «мёртвой души» – также часто выявляемое коррупционное преступление в нашем районе. «Мёртвая душа» – это фактически не работающее лицо, на которое начисляется заработная плата. В последующем деньги похищаются и используются в личных целях преступника. Такими правонарушениями грешат должностные лица, в обязанности которых входит ведение табелей учёта рабочего времени. Данное преступление легко скрыть, поскольку контроль над этими должностными лицами практически никто не осуществляет, что и способствует совершению подобных обманов. В ходе работы по установлению «мёртвых душ» полученная информация реализовывалась в 100% случаев.

Кирилл Юрьевич, а незаконные валютные операции тоже выявляет ОБЭП?

– Совершенно верно. Наши сотрудники периодически проводят мероприятия, направленные на выявление незаконных валютных операций. Приведу пример работы в данном направлении: житель нашего города обменял купюры банка РФ россиянину, у «менялы» были изъяты денежные средства в эквиваленте 1050 долларов США. Максимальный штраф за данное правонарушение может достигать 200 базовых величин. Согласитесь, сумма солидная, намного выше изъятой. Всего в 2017 году было установлено 7 фактов незаконных валютных операций, к административной ответственности привлечено 8 лиц.

А как обстоят дела с раскрытием преступлений, связанных с фальшивомонетничеством? В нашем районе были случаи подделки новых денег после деноминации?

– На распространение фальшивых денег повлияли развитие компьютерных технологий и доступность сложной полиграфической оргтехники. На территории нашего района факты изготовления фальшивых денежных купюр не зарегистрированы. А по всей стране в начале деноминации попадались подделки белорусских рублей. В 2017 году в Рогачёве было выявлено 2 факта фальшивомонетничества, предметом которых явились российские купюры. Деньги были выданы в качестве зарплаты на заработках в России, их попытались обменять в банковских отделениях нашего города. Тогда-то и было установлено, что купюры фальшивые.

Кирилл Юрьевич, а насколько успешно выявляются правонарушения, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью?

– В результате оперативно-розыскных мероприятий в прошедшем году оперативники изъяли товарно-материальных ценностей на сумму 189 175,74 деноминированного рубля. В качестве примера можно привести факт задержания двух грузовых автомобилей, которые без каких-либо документов перевозили около 35 тонн свежих грибов шампиньонов на общую сумму около 150 000 рублей. Незаконный товар был изъят и обращён в доход государства.

Есть ли какие-то особенности расследования экономических преступлений?

– Документирование преступной деятельности экономической направленности – кропотливый процесс, требующий внимательного изучения как бухгалтерских, так и кадровых документов, а также грамотной постановки вопросов, знания психологии, умения мыслить стратегически, на несколько шагов вперёд. Если в уголовном розыске работу ведут «от преступления» (после совершения убийства, ограбления, кражи и т.д.), то в ОБЭП, как правило, приходится «идти к преступлению», отыскивать его по малозаметным признакам. Наша работа – бороться с замаскированными преступлениями и преступниками.

Интервью вела

Жанна ШЕБАШЕВА.

Фото Раисы БОРОВОЙ.

Материалы по теме: Борьба с преступностью, Кирилл Суботько, МВД РБ (Министерство внутренних дел Беларуси)

Оставить комментарий:

Имя E-mail (не публикуется) Сообщение:



При покупке квартиры целесообразно провести психолого-психиатрическую экспертизу продавца При покупке квартиры целесообразно провести психолого-психиатрическую экспертизу продавца. Об этом рассказал председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед в эфире интернет-телевидения “СБ”. После крупных сделок, в основном купли-продажи квартиры, со стороны продавца могут появиться родственники, готовые оспорить законность сделки. Чтобы минимизировать вероятность возникновения подобных проблем, до сделки целесообразно провести психолого-психиатрическую экспертизу продавца. Подробнее»

Долгосрочная аренда жилья за символическую плату с правом выкупа Жаль, что это происходит не в Беларуси, а только в соседней Польше В Польше стартует новая жилищная программа «Mieszkanie plus». С 2018 года, а точнее с этой весны, в Польше стартует новая жилищная программа «MieszkaniePlus». Разберемся, что она из себя представляет. Программа была разработана польскими властями специально для тех, кто по каким либо причинам не может себе позволить купить жильё, а в предоставлении ипотечного кредита ему отказано. Подробнее»

На Олимпиаде в Пхенчхане используют методы белорусских властей (видео)? Еще свежи в памяти события, когда основные конкуренты А.Лукашенко на пост президента Республики Беларусь строем отправлялись прямиком на кладбище или в тюрьму. На Олимпиаде в Пхенчхане до этого пока не дошло, но белорусского претендента на золотую медаль бесцеремонно “подвинули” от золотой медали. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал судейство в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира на Олимпиаде в Пхенчхане: выкинули главного конкурента из финала. Об этом глава государства заявил 18.02.2018 журналистам, передает корреспондент БЕЛТА. Подробнее»

Заложниками химической “бомбы” замедленного действия станут 360 тысяч жителей города Гродно Заложниками очередной химической “бомбы” замедленного действия станут 360 тысяч жителей города Гродно. Напомним, что по общим правилам химические предприятия такого типа, как в Гродно, должны находиться а 20-30 км. от крупных городов. Логично было строить новое предприятие на приличном расстоянии от областного центра. Но кого интересует судьба 360 тысяч человек, которые будут ежедневно вдыхать воздух с примесью отработки химпроизводства, а случае ЧП вообще могут быть похоронными на кладбище, которое находиться недалеко он самого предприятия “Гродно Азот”. Подробнее»

Против людей потерявших работу начнут принимать экономические репрессии Противостояния власть имущих и простого белорусского народа набирает обороты. Власть все больше становится похожей на обезьяну с гранатой. Новый “оригинальный” способ “борьбы” с тотальной безработицей в Беларуси “изобрели” государственные умы в Беларуси. Если кто-то думает, что это будет создание новых производств и высококвалифицированных рабочих мест, то он сильно ошибается. Всех безработных заставят… имитировать трудоустройство и самозанятость, а против людей потерявших работу начнут принимать экономические репрессии. Вот такая альтернатива недавнему скандальному декрету, установившему налог на безработных. Подробнее»

“Смертники” из МВД Введение повсеместной продажи алкоголя не обсуждали, ввели тихо и по закону (указу, декрету, постановлению), а вот ограничения по продаже алкоголя сегодня решили обсудить. То, что вводить ограничительные меры по продаже такого наркотика, как алкоголь - давно пора, было понятно даже первокласснику. Но достаточно ли только запретительных и ограничительных мер по продаже алкоголя, который сегодня продают круглосуточно везде, даже на АЗС? Подробнее»

Как секты превращают людей в дойных коров В России действует не менее 5 крупных сект. Например, к кришнаитам попадают через йогу, лекции в интернете, спецтренинги, - говорит мне кандидат психологических наук Александр Невеев. - Сначала поют, потом смотрят, что из тебя выжать. Многие думают, что это просто учение, а не секта. На этом заблуждении народ и попадает в их сети! Подробнее»

В Беларуси займутся “разведением” и “отстрелом” предпринимателей? В Беларуси похоже начнут “разводить” и “отстреливать” предпринимателей. А почему нет? Рыбу, бычков и даже страусов разводят. Очевидно, что данный декрет, вынужденная и временная мера, а не путь к либерализации бизнеса. Нужно куда-то срочно деть 500 тысяч безработных. Путь найден - тех кто не может найти работу, зарегистрируют предпринимателями, потом декрет отменят или изменят условия работы, бизнес станет невозможным и его прикроют, а долги перед государством у банкротов и неудачников - предпринимателей останутся Подробнее»

Пожар как способ восстановить справедливость? Не совсем удачно произошла очередная “прихватизация” властями чужого имущества. “Врагу” не достался “отжатый” в Гродно пивзавод, во всяком случае в том виде, в котором его изъяли в доход государства. Так должно было все выглядеть по плану…. Вопросов с данным пивзаводом много. Он стоит в центре города и не выпускает пива уже 10 лет. То, что там никто ничего все это время не делает, было видно многочисленным контролерам и всем властям. Подробнее»