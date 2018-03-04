Алоэ: сок, лечение ожогов, оздоровление волос, омоложение

Растение алоэ известно в России очень давно, и один из самых распространённых видов — это алоэ древовидное. Это растение есть почти в каждом доме — его ещё называют столетником, и о его лечебных свойствах тоже многим известно.

Однако алоэ вера у нас известно несколько меньше, хотя сегодня именно этот вид приобретает особую популярность.

Он также обладает лечебными свойствами, и считается более целебным, чем другие виды алоэ. Возможно, поэтому его так активно используют в косметологии, и мы расскажем об этом — несколько позже.

Алоэ вера ещё называют настоящим алоэ, и родом это растение из Южной Африки. В эпоху великих географических открытий алоэ распространилось по всему свету, и сегодня в больших количествах растёт в странах с тёплым климатом.

Впервые про алоэ упоминается ещё в рукописях древних шумеров — на глиняных табличках записана информация о его лечебных свойствах. Удивительна жизнеспособность этого растения: оно может жить совсем без воды около 7 лет, и при этом на нём продолжают появляться отростки.

Древние египтяне, римляне, греки, китайцы и американские индейцы также знали о целебных свойствах алоэ ещё тысячи лет назад, и использовали их в полной мере.

Полезный состав и лечебные свойства алоэ

В листьях алоэ содержится аллантоин — вещество, обладающее мощным увлажняющим эффектом. Именно благодаря аллантоину алоэ вера сегодня используется большинством производителей косметики, и его даже называют «транспортным средством». Проникая вглубь кожи, аллантоин доставляет туда другие компоненты, удерживает в коже влагу и способствует процессам регенерации, помогая восстанавливать структуру клеток, заживлять раны и повреждения.

Кроме этого, алоэ обладает антиоксидантными свойствами, так как в нём содержатся витамины Е, С, группы В и бета-каротин, превращающийся в организме в витамин А — именно эти витамины являются эффективными защитниками клеток от окисления.

В дорогостоящих увлажняющих кремах и гелях алоэ вера используется особенно часто; входит он и в состав средств для ухода за волосами.

Листья этого растения можно использовать в домашних условиях, в натуральном виде.

Выделяющийся из них сок надо сразу же втирать в кожу: он заживляет ссадины, порезы, ожоги и воспаления; успокаивает, разглаживает морщины, устраняет синяки, уменьшает зуд и отёки при укусах насекомых.

Сок алоэ применяют при лечении многих кожных заболеваний: угревой сыпи, экземы, язв, дерматитов, псориаза, мелких косметических дефектов.

Биологически активных веществ в алоэ вера более 200 — это витамины, минералы, аминокислоты, ферменты и т.д. Состав этого растения до сих пор не изучен до конца, и учёные постоянно открывают его новые свойства. Эффективность воздействия алоэ на организм объясняется именно совместной деятельностью всех его компонентов — проникая в клетки в несколько раз быстрее, чем обычная вода, эти вещества активно выводят шлаки и токсины, очищая весь организм.

Алоэ обладает уникальными регенерирующими свойствами, так как в нём содержатся 18 из 22 необходимых нам аминокислот — строительный материал для клеток. Клетки обновляются в 6–8 раз быстрее, чем в обычных условиях; быстро образуется коллаген и соединительная ткань, а отмершие ткани уничтожаются — перерабатываются специальными ферментами. Косметическое действие алоэ вера этим и объясняется — регенерация происходит очень быстро, замедляется старение и появление морщин.

Лечение с помощью алоэ: рецепты с алоэ

Поскольку алоэ применяется очень широко, и рецептов с его использованием великое множество, здесь мы расскажем только о лечении некоторых кожных проблем, косметических масках для лица и способах укрепления волос с его помощью.

Лечение ожогов алоэ

Для лечения ожогов применяется настой из листьев алоэ с мёдом. Листья разрезают, заливают мёдом и настаивают в тёмном месте, в течение месяца. Потом тщательно измельчают, снова смешивают с мёдом, процеживают и используют в виде компрессов. Разумеется, лучше всегда иметь дома немного такого настоя, однако ожоги можно лечить и свежим соком: просто выжать сок из нижних листьев алоэ, пропитать им марлевые салфетки и прикладывать к ожогам.

Лечение ран алоэ

При открытых ранах лист алоэ просто разрезают, прикладывают мякотью к ране и фиксируют бинтом или пластырем. В течение дня лист меняют несколько раз, и рана начинает затягиваться.

Наружное средство для лечения ран можно приготовить из алоэ, глицерина и сока лимона. Для этого с листьев обрезают колючки, смешивают их (100 г) в миксере с таким же количеством остуженной кипячёной воды, потом добавляют глицерин (100 г) и сок лимона (1 чайную ложку). Ещё раз тщательно размешав, смесь настаивают в тёмном прохладном месте сутки, процеживают и хранят в холодильнике. Применяют при ранах, пролежнях, язвах, обморожениях, ожогах.

Лечение алоэ фурункулов, экзем и псориаза



Запущенные фурункулы может вылечить мазь из листьев алоэ (3 столовых ложки), травы зверобоя (3 столовых ложки), тысячелистника (1 столовую ложку), мёда (1 столовую ложку), желтка и растительного масла (1 чайную ложку). Растения надо смешать, залить кипятком и оставить на 15 минут. В остывшую смесь добавляют мёд, желток и масло, перемешивают и наносят на фурункулы или язвы. Мазь надо держать не меньше 10 минут, не давая ей высыхать, а потом смыть тёплой водой.

Гнойники можно вылечить, протирая кожу соком алоэ, и одновременно принимая его внутрь, 3 раза в день, по 1 чайной ложке за полчаса до еды.

При экземе смешивают поровну сок алоэ, мёд и сухое красное вино; настаивают неделю в тёмном прохладном месте, иногда встряхивая смесь. Полученный настой принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды, в течение 2–3 месяцев.

При псориазе применяют компрессы из сока алоэ, чистотела и корня аира — соки этих растений берут по 25 мл, добавляют льняное масло и уксус столовый — в таких же количествах, а также сок дурнишника обыкновенного, который в народе называют нетребой. Все ингредиенты смешивают, заваривают кипятком (1,5 стакана) и настаивают 2–3 часа, потом прикладывают на несколько часов к поражённым участкам.

Косметические маски с алоэ

Косметические маски с алоэ подходят для любого типа кожи: сухую и нормальную кожу они смягчают, увлажняют и защищают; чувствительную — успокаивают; увядающую — оживляют; жирную кожу очищают, снимают воспаления и избавляют от угрей.

Для чувствительной кожи подойдёт маска из алоэ (1 столовая ложка) с липовым цветом (3 чайные ложки), зверобоем и ромашкой аптечной (по 2 чайные ложки), лепестками розы (1 чайную ложку). Ингредиенты смешивают, заливают кипятком и настаивают 20 минут в прохладном тёмном месте. В этом настое смачивают сложенную марлевую салфетку и на 15 минут накладывают её на лицо. Сняв салфетку, умываются тёплой водой. Такая маска очищает поры и насыщает кожу витаминами, а при регулярном применении сохраняет молодость и красоту кожи на долгое время.

Сок алоэ: применение и рецепты

Биостимулированный сок алоэ подходит для кожи любого типа — он предотвращает появление морщин. Для этого нужно делать маски с ним 2–3 раза в неделю, по 10 минут.

Для приготовления сока надо срезать и промыть листья алоэ, потом разложить их в неглубокой посуде в один слой, накрыть фольгой и поставить в холодильник на 2 недели. Когда это время пройдёт, надо выбросить почерневшие листья, а из остальных выжать сок и слить в стеклянную ёмкость — этот сок можно использовать. Перед тем, как срезать листья, не поливайте растение несколько дней.

Если добавить такой сок (5–7 г) к жирному питательному крему (10 г), получится прекрасная маска для сухой и нормальной кожи. Маску наносят на лицо на 20–25 минут, а потом смывают водой и протирают кожу тоником.

Для жирной и проблемной кожи надо смешать мякоть алоэ с соком лимона и яичным белком, нанести на лицо в 2–3 слоя и подержать около 20 минут, пока не высохнет. Умыться прохладной водой и протереть лицо тоником. Такая маска очищает жирную кожу, закрывает поры и снимает воспаления.

Омолаживающая, освежающая и тонизирующая маска готовится из сока алоэ, глицерина, мёда, овсяных хлопьев и кипячёной воды. Все ингредиенты берут по 1 чайной ложке. Сначала смешивают сок с водой, глицерином и мёдом, а потом добавляют овсяные хлопья и перемешивают. Накладывают маску на лицо на 25 минут, потом смывают тёплой водой. Результат становится заметен через 1,5 месяцев применения 1–2 раза в неделю.

Алоэ для лечения волос

Сок алоэ также прекрасно оздоравливает волосы и кожу головы. Он проникает под кожу, раскрывает поры и выводит все шлаки наружу, и они легко смываются. Волосам алоэ придаёт свежесть, поскольку действительно питает их изнутри. По составу сок алоэ напоминает кератин, поэтому волосы при его применении становятся эластичными и сильными.

Для приготовления масок для волос тоже используется биостимулированный сок алоэ. Например, сок (1 столовая ложка) смешивают с касторовым маслом (1 чайная ложка), настоем крапивы (3 столовые ложки), яичным желтком и соком из 2-х зубков чеснока. Смесь наносят на корни волос и держат до 40 минут, потом моют голову тёплой водой, как обычно.

Выпадение волос останавливает маска из сока алоэ (1 столовая ложка), настоя листьев лопуха (2 столовые ложки), миндального масла и мёда (по 1 столовой ложки), и 0,5 чайной ложки сока чеснока. Эту маску наносят на корни волос на час перед мытьём головы.

Укрепляет волосы и способствует их росту маска из сока алоэ с настоем ромашки, крапивы и подорожника; сока лимона, лука, репейного масла — эти ингредиенты берут по 1 столовой ложки. Травы заливают кипятком вместе со 100 г ржаного хлеба без корочки, настаивают полчаса, смешивают с другими ингредиентами, добавив масло жожоба — 0,5 чайной ложки и масло шалфея мускатного — 5 капель. Смесь тщательно втирают в кожу головы на час, потом смывают, как обычно. Повторять 2 раза в неделю в течение 1,5 месяцев.

Любые косметические маски с алоэ будут эффективными, если сока в них будет не меньше 40 %.

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