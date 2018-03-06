Девять правил криптоторговли

Девять правил криптоторговли, которые помогли одному трейдеру меньше чем за год превратить $1 тыс. в $46 тыс.

Нет, этот успешный трейдер – не я. Мне несколько раз везло, но я всё ещё совершенствую и проверяю стратегии. С другой стороны, я состою в сообществах людей, ежедневно торгующих и расширяющих свои портфели, и хотя часть их результатов можно объяснить везением, большая их часть основана на фундаментальных показателях, хороших привычках и опыте.

Одна такая группа, к которой я недавно присоединился, – Pure Investments, где я познакомился с Майлзом. Pure Investments – это канал Discord, где люди, заинтересованные в трейдинге, общаются о криптовалютах, рыночных трендах, последних новостях и различных интересах. Я состою в их сообществе с конца 2017 г., и многому научился не только у местных аналитиков, но у сообщества в целом.

Пожалуйста, обратите внимание, что ни Pure Investments, ни другие группы, в которых я активно участвую, не являются мошенническими «pump-and-dump»-группами; это настоящие сообщества криптовалютных энтузиастов и трейдеров. Я НИ ЗА ЧТО не вступлю в «pump-and-dump»-группы, не обращу на них внимания и не стану никому рекомендовать приближаться к ним на 50 метров, если только вам не нравится запах вашей собственной подгоревшей плоти. Причин много и они выходят за рамки моей темы. Если хотите больше подробностей, напишите мне в Твиттер.

Результат хороших привычек

Майлз – сооснователь Pure Investments. Он стартовал в мае 2017 г., играя с $1 000, которые накопил, откладывая какое-то время 10% со своей зарплаты. Сегодня у него есть $46 000; т. е. он увеличил свой портфель в 46 раз меньше чем за год.

Когда Майлз в сентябре 2017 г. запустил Pure Investments, одним из первых к сообществу присоединился участник под псевдонимом SP. SP стартовал с $40 000. В январе 2018 г. у него было больше $1 млн (сегодня это ~$800 тыс. из-за недавнего обвала биткойна).

Хотя криптовалютные рынки крайне волатильны и все инвесторы подвержены ценовым колебаниям, включая Майлза, SP, меня и вас, хорошие привычки помогут смягчить потери и максимизировать прибыль.

9 правил криптоторговли



Учтите, что это не инвестиционные рекомендации. Инвестируйте на свой собственный риск!

1. Инвестируйте лишь столько, сколько можете позволить себе потерять. Во время последнего обвала в январе 2018 г. инвесторы-любители понесли потери. Сообщения о падении и убытках сопровождались разбитыми мониторами, поломанными ноутбуками и большими денежными потерями. Хотя эти правила не имеют конкретного порядка важности, данное правило можно считать самым важным, всем правилам правилом. Как только ваши деньги конвертированы в криптовалюту, считайте их навсегда утраченными. Нет абсолютно никаких гарантий, что вы получите их обратно. Потери могут быть вызваны не только падением рынка; такие непредвиденные факторы, как взломы, баги и правительственное регулирование, означают, что вы можете больше не увидеть своих денег. Если вы инвестируете деньги, которые вы не можете позволить себе потерять, вам следует остановиться и пересмотреть свою текущую финансовую ситуацию, так как то, что вы собираетесь сделать, – отчаянный шаг. Сюда входит использование кредитных карт, ипотека, займы и распродажа всего, чтобы путешествовать по свету (как бы модно это ни звучало).

2. Всегда следите за биткойном. Большинство альткойнов (все криптовалюты, кроме биткойна) более тесно связаны с биткойном, чем были связаны азиатские валюты с долларом во время азиатского финансового кризиса. Когда цена биткойна стремительно растёт, цена альткойнов может снизиться, так как люди пытаются выйти из альткойнов, чтобы заработать на BTC. Когда цена биткойна стремительно падает, цена альткойнов может тоже упасть, так как люди выходят из альткойнов в фиатную валюту. Судя по всему, лучшее время для роста альткойнов – когда биткойн демонстрирует умеренный рост или спад или остаётся на месте.

3. Никогда не ставьте всё на одну карту. Диверсифицируйте. Хотя чем больше вы инвестируете в монету, тем выше потенциал прибыли, потенциал потерь при этом тоже увеличивается. Можно также взглянуть на рынок криптовалют в целом. Если вы верите, что это лишь начало, то, скорее всего, общая рыночная капитализация криптовалют увеличится. Какова вероятность, что этот рост рыночной капитализации придётся лишь на одну монету, а не на многие монеты? Лучший способ надёжно заработать на общем росте криптовалют – диверсифицировать и пожинать плоды роста множества монет. Забавный факт: с января 2016 г. по январь 2018 г. Corgicoin вырос в 60 000 раз, а Verge – в 13 000 раз. За тот же период биткойн вырос в 34 раза. Хотя вы могли получить внушительную прибыль с биткойна, инвестирование в другие монеты могло потенциально принести вам ещё больше.

4. Не жадничайте. Никто ещё не терял денег, фиксируя прибыль. Когда монета начинает расти, вместе с ней растёт наша алчность. Если монета выросла на 30%, почему бы не зафиксировать прибыль? Даже если цель – 40% или 50%, вам следует вывести хотя бы часть прибыли на случай, если монета не достигнет цели. Если вы будете ждать слишком долго или захотите выйти при более высокой цене, то рискуете потерять уже заработанную прибыль или даже превратить эту прибыль в потери. Выработайте привычку фиксировать прибыль и выжидать момент для повторного входа, если хотите продолжать пожинать потенциальную прибыль.

5. Не инвестируйте вслепую. В этом мире есть люди, способные продать слепому очки, если на этом можно заработать. Те же люди играют на криптовалютных рынках и используют любую возможность нажиться на менее осведомлённых инвесторах. Они говорят вам, что покупать, или заявляют, что те или иные монеты взлетят к луне, лишь бы набить цену перед выходом из игры. Ввиду чрезвычайно спекулятивного характера сегодняшних криптовалютных рынков, хороший инвестор должен самостоятельно всё изучить, чтобы взять на себя полную ответственность за потенциальный результат инвестирования. Информация, поступающая даже от лучшего инвестора, – это, в лучшем случае, отличная информация, но ни в коем случае не обещание, так как вы всё равно можете обжечься.

6. Не бойтесь упустить выгоду. Именно из-за этого чаще всего теряют деньги. Капелька манипуляций, две столовые ложки ажиотажа в СМИ, чашечка анонсов CME и CBOE и щедрая горсть страха упущенной выгоды подняли цену биткойна в декабре с $10 000 до $20 000. С тех пор биткойн упал до $6 000 и сейчас находится около $11 000. Можно запросто оглянуться назад и сказать: «Если бы я подождал месяц, я мог бы купить по $6 000, вместо того чтобы теперь ждать, пока биткойн снова не достигнет $20 000, чтобы выйти в ноль». Но реальность такова, что комбинация алчности, слепого инвестирования и страха упущенной выгоды, скорее всего, мотивировала покупку на историческом максимуме. Даже в безумном мире криптовалют, если монета растёт настолько быстро, значит её ждёт коррекция – это лишь вопрос времени. Спекулятивный рост почти всегда сопровождается спадом. Хотя попытка запрыгнуть на поезд, движущийся на полной скорости, звучит как сцена из фильма о Джеймсе Бонде, я уверен, большинство согласится, что мы сбережём целостность своих конечностей, если просто подождём следующей остановки.

7. Классифицируйте свои инвестиции и смотрите на долгосрочную картину. В процессе своих исследований вы рано или поздно поймёте, что вам встречается несколько разных классов монет. У некоторых из них, на ваш взгляд, хорошая команда, отличная идея, впечатляющая реклама и успешная история результатов. Замечательно! Переведите их в статус средне- или долгосрочных инвестиций и дайте им промариноваться до сочного состояния. Когда цена падает, даже не думайте паниковать и продавать, потому что инвестиции из вашего средне- или долгосрочного портфеля должны какое-то время оставаться нетронутыми. BNB – хороший пример монеты, рассматриваемой Майлзом как долгосрочная инвестиция. Недавно она ненадолго упала на 20%, и в нашем сообществе мы наблюдали ряд продаж для сохранения инвестиций. Через неделю она на какое-то время подпрыгнула почти в 3 раза.

8. Всегда учитесь на своих ошибках. Никогда не признавайте полное поражение. Всегда анализируйте ситуацию и пытайтесь выяснить, почему это произошло. Рассматривайте этот опыт как инвестицию в ваш следующий шаг, который будет лучше, потому что теперь вы знаете больше, чем раньше. Все мы начинаем любителями, и все мы в своём торговом опыте теряли деньги. В первый месяц торговли капитал Майлза сократился с $1000 до $300. Я немало потерял, продавая в убыток из-за страха. Никто не идеален, никто не выигрывает в каждой сделке. Не позволяйте потерям вас демотивировать, потому что на самом деле они делают из вас лучшего трейдера, если вы решите на них учиться.

9. Если вы активно торгуете, выставляйте стоп-лоссы. Для всех монет, не входящих в ваш средне- или долгосрочный портфель, всегда выставляйте стоп-лоссы. Это важно по нескольким причинам; самая очевидная – смягчение потерь. Но важнее то, что так вы заставляете себя определиться с величиной приемлемых потерь, и так как теперь у вас есть ориентир, вы можете оценить свою эффективность, чтобы внести корректировки в будущих сделках. Иногда во время спада рынка альткойны могут стремительно полететь вниз, и стоп-лоссы могут привести к прибыли благодаря автоматической продаже за фиатные деньги, которые можно использовать для повторного входа при более низкой цене.

10. Бонус: всегда проверяйте тикер. Тикеры не универсальны и в редких случаях могут варьироваться в зависимости от биржи. Но такие случаи могут выйти вам боком. Например, Bitcoin Cash на одних биржах торгуется как BCH, а на других – как BCC. BCC – это также тикер BitConnect, который недавно был разоблачён как пирамида. Купив BCC, думая, что это Bitcoin Cash, можно было потерять много денег.

Не обязательно заниматься этим в одиночку

Хотя эти правила – далеко не все нужные вам уроки, это определённо отличная отправная точка. Но иногда на деле всё не так просто, как на словах, например, когда необходима железная сила воли, чтобы не нажать кнопку продажи, когда стоимость вашего портфеля стремительно падает. Одно из лучших решений – присоединиться к сообществу криптовалютных инвесторов-единомышленников. Умные и образованные криптотрейдеры и участники сообщества помогут вам и поддержат в трудную минуту.

Кроме того, криптовалютный рынок в сравнении с другими рынками развивается со скоростью света. На рынке ежедневно появляются новые монеты (в 2016 г. было примерно 550 монет, сегодня – около 1500), и о каждой из них ежедневно появляются новости. Я не сомневаюсь в вашей способности переваривать и анализировать новости, но такой уровень бомбардирования информацией всегда будет эффективнее перевариваться группой. В сообществах вы увидите, как участники дают ссылки на новости и актуальные статьи о монетах, в которые вы инвестировали, и о тех, о которых вы ни разу не слышали. В сообществе вы определённо расширите свои познания намного быстрее, чем в одиночку.

Материалы по теме: Биткойн, Криптовалюта, Криптоторговля

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