Уровень пиратства в Беларуси достигает 85%

Эра лихих флибустьеров, которые на протяжении нескольких столетий бороздили морские просторы и грабили мирные суда, сменилась эпохой компьютерного пиратства. С появлением интернета проблема усугубилась: доступ к нелицензионному ПО может получить любой пользователь. Корреспондент Telegraf.by выяснил у экспертов, чем может быть опасен пиратский софт.

Сегодня в сети можно скачать ключи к практически любой платной программе. Однако следует помнить о том, что пиратский продукт может нанести серьезный ущерб данным – вплоть до полного их уничтожения. Нелегальный софт ставит под угрозу «здоровье» системы, поскольку зачастую содержит вредоносный код, который способен полностью вывести компьютер из строя.

Тем не менее пиратство продолжает процветать. По результатам исследования международной ассоциации BSA, уровень пиратства в Беларуси достигает 85% — это один из самых высоких показателей среди стран СНГ.

Соблазн велик: получить контрафактный софт можно совершенно бесплатно. Однако сэкономить вряд ли удастся: ущерб, который с огромной долей вероятности нанесет компьютеру пиратская программа, ударит по вашему бюджету гораздо сильнее, чем покупка легального ПО.

Итак, какие проблемы могут вызвать нелицензионные программы?

На рабочем столе всплывают рекламные окна

Появление назойливых рекламных баннеров на рабочем столе означает, что в компьютер проник вирус. Не стоит сразу грешить на антивирусную программу – скорее всего, винить стоит пиратскую операционную систему. Нелицензионный софт может заразить ПК вредоносными программами еще на этапе загрузки.

«Не имеет значения, откуда вы скачали пиратское ПО – с диска, купленного на рынке, или с популярного сайта. В каждом случае вы рискуете заразить свой компьютер опасным вирусом, справиться с которым будет непросто. Недавнее исследование компании Microsoft показало, что при загрузке и установке нелицензионного ПО пользователь подвергает систему риску в 92 случаях из 100. По отчету IDC, мирового эксперта в сфере аналитики, корреляция между вредоносными кодами и контрафактными программами в разы выше, чем корреляция между курением и раком легких», — комментирует директор по кибербезопасности и программным активам Microsoft в СНГ Дмитрий Береснев.

Вирусы не только мешают комфортно работать за компьютером, но и влекут за собой гораздо более неприятные последствия. Например, так называемые программы-шпионы могут похищать конфиденциальную информацию (логины и пароли для входа в социальные сети, данные платежных карт, номера телефонов) и использовать ее для получения финансовой выгоды. «Шпионы» сканируют блокноты и записные книжки, извлекая из них почтовые адреса для массовой рассылки спама.

Невозможно запустить нужные программы

Пиратский софт ставит под угрозу защищенность операционной системы. Нелицензионное ПО лишено технической поддержки и обновлений для корректной работы программ, которые со временем устаревают и становятся уязвимыми для киберугроз.

Обновления выполняют еще одну важную функцию – обеспечивают совместимость программ. Компоненты системы, которая не получает обновлений, нередко вступают в конфликт друг с другом и перестают адекватно работать. Из-за программной несовместимости невозможно запускать приложения, в большинстве случаев приходится устанавливать их заново.

«Обновления системы защищают компьютер от программ-шпионов и эксплойтов, которые считывают и используют в своих целях конфиденциальные данные пользователей. Вместе с обновлениями Microsoft выпускает для Windows усовершенствованную защиту, тем самым закрывая лазейки для вредоносных программ», — рассказывает эксперт Microsoft.

Система долго загружается, компьютер тормозит

Продолжительная загрузка операционной системы, подтормаживания и самопроизвольное закрытие программ – тревожные звонки, которые сигнализируют о том, что пиратский софт работает некорректно. Причины те же: вирусы в системе, отсутствие обновлений, несовместимость установленных приложений.

Программы запускаются без участия пользователя

После установки нелицензионной операционной системы многие замечают, что компьютер начинает жить своей жизнью: программы запускаются сами по себе, игнорируя команды пользователя. Почему так происходит? Одна из причин заключается в том, что компьютер с пиратским софтом стал частью бот-сети.

Бот-сеть нередко называют сетью компьютеров-зомби, которая состоит из тысяч зараженных систем. Ее создают для рассылки спама, подбора паролей от аккаунтов в социальных сетях и получения финансовой выгоды. Определить, что компьютер оказался в бот-сети, довольно сложно. Признаки заражения чаще всего появляются слишком поздно: приходится переустанавливать систему, менять данные для входа в учетные записи, а в некоторых случаях – и данные платежных карт.

Поиском злоумышленников и предотвращением кибератак активно занимается компания Group-IB одна из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий.

«Участвуя в расследованиях киберпреступлений с 2003 года, мы нейтрализовали тысячи вредоносных сайтов и ботнетов. За время работы мы сформировали базу данных злоумышленников и систему слежения за ними. Таким образом, мы заранее узнаем о будущих атаках», — рассказывает Дмитрий Волков, руководитель отдела расследований и сервиса киберразведки компании Group-IB.

Большой расход интернет-трафика

Если при экономном пользовании интернетом расход трафика увеличивается, пора бить тревогу. Причиной проблемы нередко становятся все те же бот-сети. При этом соединение с интернетом выполняют неизвестные программы. В легальной операционной системе пользователя об этом оповещает брандмауэр. Если программное обеспечение пиратское, боты продолжают пользоваться интернетом без вашего ведома.

Чтобы избежать проблем в работе системы, предотвратить потерю данных и поломку компьютера мировые разработчики рекомендуют устанавливать лицензионное программное обеспечение. Как правило, стоимость подписки на популярные офисные предложения примерно равна цене пары чашек кофе в месяц.

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