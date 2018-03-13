Новый вид киберхищений

Министерство внутренних дел Беларуси предупредило о возможности появления в стране нового вида киберхищений. Как сообщается на сайте МВД, сейчас криминальная схема работает в США и Западной Европы. Полиция Франции задержала 18 человек, которые похитили с чужих банковских карт порядка 3 млн евро.

По информации управления «К» МВД Беларуси, способ обмана схож с креплением скиммеров в банкоматах. Мошенники устанавливают специальные накладки на POS-терминалы, используемые для оплаты товаров и услуг. Устройства считывают персональные данные с магнитной полосы банковской карточки и запоминают введенный клиентом пин-код. Затем изготавливается дубликат карты, на которую записывается похищенная информация, что дает возможность снять деньги в любом банкомате.

Однако, как отмечают в МВД, чаще преступники берут на вооружение непосредственно перепрограммированные терминалы. Принцип их работы аналогичен накладкам с разницей лишь в том, что монолитные псевдоустройства имитируют платежную операцию, а точнее неудачную попытку ее проведения. Об этом доверчивому клиенту даже предоставляется соответствующий чек.

В управлении «К» констатируют, что люди часто не помнят места, где расплачиваются картой, и тем более не хранят чеки о холостых операциях. Этим пользуются преступники, снимая чужие деньги специально через одну-две недели, чтобы владелец успел забыть о месте и времени пользования картой.

МВД предупреждает, что сообщниками преступников могут быть официанты и бармены увеселительных заведений, таксисты, продавцы, операторы АЗС. Обычно прибыль делится с ними поровну.

В управлении «К» советуют владельцам банковских карт быть более внимательными при их использовании и предпринять дополнительные меры защиты. В частности, оформить чиповую карту (страховка от подделки); подключить услугу sms-оповещения. При использовании фиктивного терминала не приходит sms-подтверждение о покупке или оплате услуги. В таком случае необходимо позвонить в банк и убедиться в наличии или отсутствии проведенной операции. Если платеж или попытка его осуществления не отразилась в системе, необходимо заблокировать карту и выпустить новую. Также рекомендуется установить на карту дифференцированные лимиты на снятие наличных денег, на покупки и расчеты в интернете.

Кроме того, специалисты советуют обращать внимание на POS-терминалы (устройство не должно содержать посторонних элементов и полностью «заглатывать» карту, а поле для введения пин-кода и наружный светодиод должны быть отчетливо видны клиенту).

Материалы по теме: POS-терминалы, Борьба с преступностью, Кибербезопасность, киберхищения, Криминал

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