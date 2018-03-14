23 российских “спартанца” отправят на родину

Россия несет ответственность за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ответом Великобритании станет высылка из страны 23 российских дипломатов. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая со специальным заявлением в парламенте.

«Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение тяжестью произошедшего. Они не обеспечили никакого объяснения о том, как это вещество оказалось в Великобритании. Вместо этого они лишь ответили сарказмом», — сказала Мэй.

«Тут нет другого вывода, кроме как тот, что Россия виновна в попытке убийства господина Скрипаля и его дочери и угрозе жизни других британских граждан», — отметила Тереза Мэй.

Она назвала произошедшее «незаконным использованием силы российским государством против Соединенного Королевства».

Как заявила премьер-министр, из страны будут высланы 23 российских дипломата, «идентифицированные как незарегистрированные агенты разведки». Им дается неделя, чтобы покинуть страну. Это самая большая высылка дипломатов из Великобритании за последние 30 лет, заметила Мэй.

Также прекращаются все контакты высокого уровня: приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову прибыть с визитом в Великобританию аннулируется; британские дипломаты, политики и члены королевской семьи не поедут в Россию на чемпионат мира по футболу.

Еще одним шагом станет заморозка активов, усиление проверок в отношении определенных россиян. «В Великобритании нет места коррумпированным элитам», — жестко высказалась Мэй.

«Не в наших интересах разрывать все связи с Россией, — подчеркнула Мэй. — Много выходцев из России нашли в Великобритании новый дом и вносят большой вклад в нашу экономику. Но для тех, кто преследует цель нанести вред нашей стране, мое послание будет простым: «Вы здесь не нужны».

Глава британского правительства также сообщила, что страна договорилась о координации действий с США, Германией и Францией. Поддержку высказали глава НАТО и генсек ООН.

Она поблагодарила работников экстренных служб за работу в Солсбери.

Дело отравленного шпиона. Как попытка убийства довела Москву и Лондон до ультиматума

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаруженные без сознания 4 марта в городе Солсбери, были отравлены разработанным в РФ нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Экс-полковник ГРУ и его дочь находятся в тяжелом состоянии. Всего же после инцидента с отравлением за медицинской помощью обратился 21 человек, включая Скрипаля и его дочь, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Уилтшира.

12 марта глава британского правительства выдвинула России ультиматум, потребовав предоставить в течение суток объяснения по инциденту. Если ответа не будет, Мэй пообещала применить санкции.

Москва свою причастность к отравлению Скрипаля отрицает. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй цирковым шоу. Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

«Мы будем отстаивать международное право, аргументов у наших партнеров мы не видим, — сказал он. — Без предъявления конкретных фактов придется отвечать [Великобритании] за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность», — заявил Лавров.

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