Защита потребителей превратилась в расцвет незаконного бизнеса по вымогательству денег

Департамент финансовых расследований КГК проводит проверку в отношении шести обществ, сотрудники которых занимались выявлением просроченного товара в продовольственных магазинах и вымогательством денег под страхом сообщения в контролирующие органы.

Как ранее писал «Ежедневник», существующие в Беларуси жесткие штрафы даже за незначительное нарушение санитарных норм, например, за наличие в торговом объекте просроченного товара, создали почву для расцвета незаконного бизнеса по вымогательству денег.

Так минимальный штраф за подобное нарушение для субъекта розничной торговли сейчас составляет 30 базовых величин (735 рублей), даже если это была всего одна пачка печенья стоимостью 50 копеек. Максимальный же штраф может вырасти для магазина до 500 базовых величин (12250 рублей).

При этом всем понятно, что ни один продовольственный магазин даже при самом строгом отношении к этому вопросу, не может гарантировать наличие в какой-то момент просроченного товара в торговом зале.

Этим и пользуются современные рэкетиры, существующие под личиной обществ по защите прав потребителей. Некоторые из них были созданы бывшими чиновниками или сотрудниками контролирующих органов, которые прекрасно знают, как нюансы законодательства, так и проблемы современного ритейла. Этим бывшим чиновникам не составило труда построить свой бизнес на несовершенстве белорусского законодательства. Схема довольна простая.

Сотрудник общества заходит в продовольственный магазин находит или подбрасывает просроченный товар, пробивает его через кассу, после чего заявляет претензию администрации магазина с угрозами оставить запись в книге замечаний и предложений, а также написать жалобу в Центр гигиены и эпидемиологии. Как правило, администрация магазина не может сразу разобраться, был ли в реализации просроченный товар. К тому же она несет полную материальную ответственность перед нанимателем за причинение вреда. Поэтому когда обиженный потребитель вдруг обещает не писать жалобы, если сотрудники магазина оплатят обучающий семинар стоимостью 300-400 рублей, что в два раза меньше минимального штрафа, администрация обычно соглашается.

Суть этой схемы заключается в том, что никакие семинары на самом деле не проводятся. Обычно в штате такого ООО числится бригада из 3-4 человек, которые просто ходят по магазинам и занимаются подобным вымогательством.

Уникальность данной ситуации также в том, что таких обществ только в Минске и Минской области развелось по предварительной оценке около пятидесяти, и их сотрудники проверяют розничные торговые объекты в разы чаще, чем та же санстанция.

Ритейл от подобного вымогательства устал уже давно. Торговые сети неоднократно пытались инициировать возбуждение уголовных дел в отношении вымогателей, но все было безуспешно. Как рассказал «Ежедневнику» представитель одной из сетей, даже когда на видеокамеру было зафиксировано, что просроченный товар представитель общества принес с собой, и потом именно его пробил через кассу и требовал оплатить лжесеминар, в возбуждении уголовного дела было отказано на том основании, что соответствующее лицо не давало своего согласие на видеозапись.

Фактически уже не один год представители правоохранительных органов просто отмахивались от обращений ритейла, создавая прекрасную почву для развития криминального бизнеса.

Но, похоже, что ситуация в ближайшее время может сдвинуться с мертвой точки, и вымогателям, прикрывающимся заботой о потребителях, дадут по рукам уголовным кодексом, а заодно и по кошельку.

Как сообщил «Ежедневнику» представитель одной из сетей, УДФР по Минской области и г. Минску проводит не формальную, а самую настоящую проверку деятельности шести таких обществ. Проверке подверглась деятельность ООО «Потребительский экспресс», ООО «Потребительская поддержка», ООО «Потребительская опора», ООО «Потребительский шанс», ООО «Потребительский гарант» и ООО «Потребительский консультант». У данных обществ затребованы договора на проведение обучающих семинаров за 2015-2017 года, а во все торговые сети отправлены запросы о том, заключались ли в указанный период сотрудниками торговых сетей договора с указанными обществами, при каких обстоятельствах они заключались и оказывались ли в реальности услуги по проведению семинаров.

По данным «Ежедневника», собрано уже около тысячи объяснений сотрудников различных торговых сетей, которые рассказывают о заключенных и оплаченных ими договорах и о том, что на самом деле никакие услуги не оказывались. Это при определенных обстоятельствах может дать ДФР основание возбудить уголовное дело по ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

Дело в том, что при фиктивности услуг, у соответствующего субъекта возникает двойное налогообложение. Выручка, полученная от фиктивных услуг, признается внереализационным доходом и дополнительно облагается налогом, в зависимости от той системы налогообложения, которую применяет провинившийся субъект.

Вопрос лишь в том, удастся ли ДФР набрать у всех торговых сетей информацию, достаточную, чтобы сумма причиненного государству ущерба в виде недоплаченного налога составила тысячу и более базовых величин, что является порогом для возбуждения уголовного дела.

Если у ДФР все выгорит, то современных рэкетиров ждут нелегкие времена. Во-первых, на юридическое лицо будут доначислены налоги за 2015-2017 годы. Причем, сумма составит фактически столько же, сколько им было уплачено, а в некоторых случаях и больше. Плюс пеня за несвоевременную уплату налогов. При этом руководителя, главного бухгалтера, а возможно и иных сотрудников, в случае признания их виновными, ждет наказание в виде штрафа, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Мало того, все сотрудники торговых сетей, которые оплатили обучающие семинары, но ничего не получили, имеют право требовать назад свои деньги.

И это только начало. Как только будет протоптана дорожка в отношении указанных выше шести ООО, остальные общества, занимающиеся подобной деятельностью, ждет такая же участь.

Материалы по теме: Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (УДФР КГК), Защита прав потребителей, Рэкет

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