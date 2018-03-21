15 дней для Telegram на выдачу ФСБ ключей шифрования

Верховный суд России отклонил иск Telegram о признании незаконным приказа Федеральной службы безопасности России о предоставлении по запросу спецслужбы данных для расшифровки сообщений интернет-пользователей.

Сразу после этого Роскомнадзор направил Telegram уведомление о необходимости представить ФСБ ключи шифрования в течение 15 дней.

Основатель Telegram Павел Дуров уже написал в “Твиттере”, что угрозы блокировки мессенджера не принесут никаких плодов и что Telegram продолжит выступать за свободу и тайну личной переписки.

Неисполнение требования Роскомнадзора может стать поводом к началу блокировки мессенджера на территории России. В случае неисполнения мессенджером обязанностей, предусмотренных законом “Об информации”, доступ к его ресурсам ограничивается оператором связи, говорится в уведомлении Роскомнадзора.

Этот закон обязывает предоставлять ФСБ ключи шифрования (”информации, необходимой для декодирования электронных сообщений”).



Позиции сторон

На заседании Верховного суда адвокат Рамиль Ахметгалиев из правозащитной группы “Агора”, представлявший интересы Telegram, говорил, что требование ФСБ о передаче ключей шифрования нарушает тайну переписки.

Представитель ФСБ с ним не согласился. Ключи, необходимые для декодирования сообщений, сами по себе являются лишь инструментом и не относятся к информации, для получения которой ФСБ необходимо решение суда, передает его слова РБК.

“Оспариваемый приказ не устанавливает никакого порядка предоставления информации, которая составляет охраняемую конституцией тайну, или информации ограниченного доступа и, таким образом, не нарушает конституционные права граждан”, - заявил представитель ФСБ.

Генеральная прокуратура России поддержала ответчика, заявив, что приказ ФСБ №432 от 19 июля 2016 соответствует нормам закона. “Оснований для удовлетворения исковых требований административного истца не нахожу”, - цитирует прокурора Интерфакс.

После решения суда адвокат Ахметгалиев заявил, что Telegram намерен подать апелляцию на решение Верховного суда. “Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей”, - заявил он.

Блокировка Telegram в любом случае возможна только в судебном порядке, а за неисполнение решения о передаче ключей шифрования ФСБ грозит штраф, сказал Ахметгалиев. Роскомнадзор обратится в суд, если ключи для шифрования не будут предоставлены через 15 дней.

Как штрафовали Telegram

Представители Telegram настаивали, что приказ №432 дает ФСБ внесудебный доступ к сведениям, составляющим тайну переписки, хотя по закону это возможно только по решению суда и при расследовании преступлений по меньшей мере средней тяжести.

В октябре 2017 года решением мирового судьи компания Telegram Messenger LLP была оштрафована на 800 тыс. рублей (примерно $13,5 тысяч) за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Основатель мессенджера Павел Дуров тогда заявил: “Помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ: каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений”.

Дуров предложил юристам, которые хотели бы обжаловать решение, обращаться в Telegram. За дело взялись юристы из организации “Агора”, обратившись с иском в Верховный суд.

В Кремле заявляли, что речь о блокировке мессенджера не идет. “Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется”, - говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Telegram должен исполнять решение Верховного суда, заявил министр связи Николай Никифоров: “Если есть решение суда - оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений”.

Зачем ФСБ ключи от Telegram

Большинство сообщений в Telegram и других мессенджерах передаются в зашифрованном виде через серверы компании.

Для перехвата таких сообщений властям нужен доступ к трафику и ключи для расшифровки сообщений. В России доступ к трафику обеспечивает комплекс СОРМ-2, ключи же можно получить двумя путями.

“Американский” путь - нанять хакеров, которые подберут ключи так, что об этом не узнают ни владельцы, ни пользователи сервисов. Именно так, если верить Эдварду Сноудену, поступало Агентство национальной безопасности США.

“Китайский” путь - потребовать ключи напрямую у владельцев сервисов, а в случае отказа - запретить эти сервисы.

Пойдя по “китайскому” пути, Роскомнадзор создал реестр “организаторов распространения информации”, где владельцы мессенджеров обязаны оставить контактные данные.

Без ключей шифрования спецслужбы не могут удаленно получить доступ к переписке пользователей Telegram, хотя в случае доступа к смартфону подозреваемого у них есть на это все шансы.

Материалы по теме: Telegram messaging service (Телеграм кроссплатформенный мессенджер), В мире, Павел Дуров, Россия, Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), Спецслужбы, ФСБ

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