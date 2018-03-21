Аналитический центр становится карательным органом?

Должностные лица ОАЦ получили право составлять протоколы об административных правонарушениях. Об этом информирует Национальный правовой интернет-портал, сообщает БЕЛТА. С 21 марта вступил в силу приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси №30, по которому должностные лица ОАЦ наделены полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению.

В частности, должностные лица управления защиты информации ОАЦ имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 1 ст. 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (в части нарушения правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальном разрешении (лицензии).

В перечень входит предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, либо с нарушением правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), если в этих деяниях нет состава преступления.

Также сотрудники управления защиты информации и отдела правового обеспечения - протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 23.1-23.5 и 24.4-24.6 Кодекса об административных правонарушениях. Это неисполнение предписания, воспрепятствование проведению проверки, экспертизы, неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, оскорбление должностного лица при исполнении, заведомо ложные объяснение либо заявление, отказ свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений и другое.

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Статья 12.7. Кодекса об административных правонарушениях - Незаконная предпринимательская деятельность

1. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, либо с нарушением правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), если в этих деяниях нет состава преступления, –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до двухсот базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью.

1.1. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации либо без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, если в этом деянии нет состава преступления, –

влечет наложение штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

2. Осуществление предпринимательской деятельности, когда в соответствии с законодательными актами такая деятельность является незаконной и (или) запрещается, –

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации таких орудий и средств, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до двухсот базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации таких орудий и средств, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации таких орудий и средств.

3. Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен запрет на осуществление такой деятельности законодательными актами‚ –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.

4. Осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением условий осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса, предусмотренных в специальном разрешении (лицензии), если в этих действиях нет состава преступления, –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин с конфискацией игрового оборудования, дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

5. Действия, направленные на трудоустройство за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, осуществляемые без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением правил и условий осуществления такого вида деятельности, предусмотренных в специальном разрешении (лицензии), если в этих действиях нет состава преступления, –

влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до двухсот базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате таких действий, и лишением права заниматься определенной деятельностью, а на юридическое лицо – от пятисот до тысячи базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате таких действий, и лишением права заниматься определенной деятельностью.

Примечание. 1. Под доходом от незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой без государственной регистрации, а равно полученным в результате осуществления предпринимательской деятельности, когда в соответствии с законодательными актами такая деятельность является незаконной и (или) запрещается, в настоящей статье и статье 12.39 настоящего Кодекса следует понимать всю сумму выручки (дохода – для индивидуальных предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения) в денежной или натуральной форме без учета затрат на ее (его) получение. Доход, полученный в натуральной форме, подлежит определению в денежном выражении.

2. Под доходом от незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой с государственной регистрацией без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), в настоящей статье и статье 12.39 настоящего Кодекса следует понимать сумму выручки (дохода – для индивидуальных предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения) от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученной (полученного) по этой деятельности, за вычетом косвенных налогов, а также понесенных при осуществлении указанной деятельности документально подтвержденных затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при применении общего порядка налогообложения (в том числе таких затрат, понесенных в период применения особого режима налогообложения). Доход, полученный в натуральной форме, подлежит определению в денежном выражении.

Статья 23.1. Неисполнение выраженного в установленной законодательством форме требования, предписания либо представления

Неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение должностным лицом, индивидуальным предпринимателем либо иным физическим лицом выраженного в установленной законодательством форме требования должностного лица, осуществляющего государственный контроль и (или) надзор, предписания органа государственной безопасности, представления органа государственной охраны либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений –

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Статья 23.2. Воспрепятствование проведению проверки, экспертизы



Воспрепятствование уполномоченному должностному лицу государственного органа в проведении проверки, экспертизы, в получении доступа к информационным системам и базам данных или в осуществлении иных действий, предусмотренных законодательством, либо создание условий, препятствующих их проведению, –

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин.

Статья 23.3. Вмешательство в разрешение дела об административном правонарушении

Воздействие в какой бы то ни было форме на должностное лицо, ведущее административный процесс, с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела или с целью добиться вынесения незаконного решения –

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Статья 23.4. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий



Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, –

влечет наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Статья 23.5. Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий

Оскорбление должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, –

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.

Статья 24.4. Заведомо ложные объяснение либо заявление

Заведомо ложное объяснение свидетеля или потерпевшего, либо заведомо ложное заявление о совершении административного правонарушения, либо заведомо ложное заключение эксперта, либо сделанный переводчиком заведомо неправильный перевод по делу об административном правонарушении, а равно заведомо ложное показание свидетеля, либо заведомо ложное заключение эксперта, либо сделанный переводчиком заведомо неправильный перевод при осуществлении конституционного судопроизводства –

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Статья 24.5. Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений либо эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей

Отказ либо уклонение без уважительных причин свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений либо эксперта или переводчика без уважительных причин от исполнения возложенных на них обязанностей по делу об административном правонарушении –

влекут наложение штрафа в размере от восьми до тридцати базовых величин.

Примечание. Лицо не подлежит административной ответственности за отказ или уклонение от дачи объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Термины «близкие родственники», «члены семьи» имеют значения, определенные Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Статья 24.6. Уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс, либо к судебному исполнителю



Уклонение без уважительных причин от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс, либо в орган дознания или предварительного следствия, либо к судебному исполнителю –

влечет предупреждение, или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, или административный арест.

Материалы по теме: Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ)

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